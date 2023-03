Her skal 200 russ skal samles: - Vi skal ikke «trashe» hele stedet

Da RA møter festsjefene ved St. Svithun videregående skole på Speidermarka, regner det. Men Truls Vinje Skjæveland og Sunniva Søreide Rørvik er ved godt mot.

Om kort tid skal plassen fylles opp med hundrevis av forventningsfulle ungdommer i samme drakt.

– Det blir gøy å se alle gå kledd likt. Det skaper samhold. Da føler man at man er en del av en gjeng, sier Skjæveland.

Før pandemien har St. Svithun brukt forskjellige plasser i forbindelse med russedåp.

– St. Svithun hadde russedåp her i fjor. Derfor tenkte vi at Stavanger kommune ville si ja til å la oss bruke plassen. Samtidig hvis de ikke oppførte seg så bra i fjor, noe vi ikke er sikre på om de gjorde, var vi redde for å få et nei, sier Sunniva Søreide Rørvik.

Truls Vinje Skjæveland er legger til:

– Funker det for dem, funker det for oss. Det er god plass her, sier Truls Vinje Skjæveland.

[ Gladmat tar klimagrep: – Vi har en forpliktelse ]

– En viss tillit

En russedåp kan føre med seg rot. Men ryddingen har de en plan for.

– Alle i styret, og de som har lyst, skal være igjen for å rydde. Det skal se fint ut når vi er ferdige. Vi skal respektere at vi får lov til å ha russedåpen her. Det er en viss tillit og vi skal ikke trashe hele stedet.

Festsjefene opplever Stavanger kommune som samarbeidsvillige.

– Kommunen har tilbudt seg søppelsekker og har vært veldig hjelpsomme, sier Rørvik.

[ Åpnet ny hytte på Speidermarka: – Dette er en festdag ]

Stor aktivitet på Verkstedet

På Verkstedet på Sølvberget er russ fra forskjellige videregående skoler i full sving med å gjøre i stand russedressene.

– Det er siste innspurt nå, sier St. Olav-russen Daniella.

Verkstedet på Sølvberget er fullt av russ som mekker på russedressene. (Mari Wigdel)

Den økte aktiviteten, merker Anne Kristin Nybø, sjef for Verkstedet, godt.

– Det begynte å bli aktivitet for tre uker siden. I går begynte den første panikken å melde seg. I dag har vi dobbel bemanning, forteller Anne Kristin Nybø dagen før Stavanger-russen skal døpes.

Russen har oppdaget at de kan gjøre flere ting med draktene sine med ressursene tilgjengelige på Verkstedet.

– Det er veldig kjekt at russ fra ulike skoler og ulike busser samles her. Nå ser jeg at de røde begynner å hale inn på de blå, sier Nybø og ler.

Med verktøyene tilgjengelig på Verkstedet, kan russen skape sitt et eget uttrykk. Og så sparer de en god del penger på å gjøre det her, forteller Anne Kristin Nybø, leder ved Verkstedet på Sølvberget. (Mari Wigdel)

[ Beboere krever mer park i Lervig: - Trenger alle grønne lunger vi kan få ]

[ Feil kan gi deg tilleggsskatt ]