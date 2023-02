Texas ved Mosvatnet

Innenfor kommunegrensene fra før 2020 er Stavanger en tettbygd by med få naturområder. Den bortimot ferdig utbygde byen har heldigvis skapt en tverrpolitisk forståelse for rekreasjon ute i det fri, enten det er tilgang til turstier langs fjorden eller parkaktige områder som Mosvatnet, Lille og Store Stokkavatn eller Sørmarka. Tilrettelettingen må uansett være balansert mellom menneske og natur. Vatnene i Stavanger er en viktig del av fuglenes trekkruter og overvintringsplasser i Sør-Rogaland – et poeng som ser ut til å være glemt for Mosvatnets del. Planene om en «familiepark» i Texaslunden kan i hvert fall tyde på at sårbar natur risikerer å bli ofret for et ønske om tilrettelegging for mennesker.

[ Nei til ny familiepark ved Mosvatnet ]

Høsten 2021 vedtok formannskapet i Stavanger et forprosjekt til en familiepark ved Texaslunden, som er det store gressområdet mellom Mosvatnet og Madlaveien. I dag er det en tilsynelatende stor og dårlig drenert gresslette som ligger mellom tursti og trafikk. Store deler av året er det overvann på den 25 dekar store plenen, som dermed er mer til glede for fugler enn for folk. Familiepark-planene til 7,2 millioner kroner er ikke endelig vedtatt, og til alt hell har bydelspolitikerne etter forslag fra Høyre, Frp og Venstre med støtte fra MDG – satt bremsene på. Mens kommuneadministrasjonen mener at området har mindre betydning for naturmangfoldet, har bydelspolitikerne med støtte fra Naturvernforbundet en helt annen oppfatning.

I forprosjektet nevnes det at økt menneskelig aktivitet i Texaslunden vil virke forstyrrende på fuglelivet. De 500.000 tobeinte turgåerne som går rundt Mosvatnet hvert år, får med seg et uvanlig rikt fugleliv. 143 fuglearter – som toppdykker, sivhøne, hettemåke, knoppsvane, toppand og stokkand – holder til i og rundt Mosvatnet. Spesielt stokkender er utsatt, og det er 384 par hekkende hettemåker i Mosvatnet. Stokkendene bruker Texaslunden til å myte i juli, og er ikke flygedyktige når de skifter fjærdrakt. Naturvernforbundet frykter at menneskelige aktivitet som lek og ballspill kan presse endene vekk i en svært sårbar periode. Drenering av Texaslunden vil også endre jordsmonnet – som igjen kan få konsekvenser for fugler som skal beite eller hvile.

Med sin plassering midt i en av landets største byer er det fort gjort å definere Mosvatnet som park – uten å bruke forstavelsen natur. På den andre siden av Mosvatnet finnes det allerede en lekepark som ble anlagt ikke langt fra Gamlingen og Mosvangen camping i oktober, slik at mulighetene for barnefamilier til andre aktiviteter er til stede i rikt monn. Og like ved Texaslunden er det også montert treningsapparater til fri bruk for trimmere som ikke nøyer seg med å jogge. Mosvatnet er tilrettelagt for folk allerede – det trenger ikke å bli helt Texas heller.

