Politikere vil la endene få ha Texaslunden i fred

Et forprosjekt for familieparken i Texaslunden ligger på bordet, men samtlige representanter i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg sa sist mandag nei til planene som det rødgrønne flertallet i formannskapet tidligere har vedtatt.

– Vi synes det er gjort nok av inngrep rundt Mosvatnet. Vi bør ikke bygge flere lekeparker som få bruker her, sier Cille Ihle (H), som la fram forslaget om å avvise planene, og at Texaslunden skal bevares som den er i dag, med unntak av økt beplantning som støyskjerm mot Madlaveien.

Beitested

Texaslunden ligger mellom Mosvatnet og Madlaveien og består for en stor del av en gressplen, men Ihle godtar ikke kommuneadministrasjonens konklusjon om at området har mindre betydning for naturmangfoldet.

– Texaslunden kan virke som en kjedelig gressplen, men det er et beite- og hvilested for ender og andre fugler. Det bygges dessuten ned altfor mye grønt i sentrumsnære områder, og all graving gir et klimaavtrykk, sier Ihle.

Naturvernforbundet i Rogaland har også engasjert seg, og daglig leder Erik Thoring er også uenig i kommuneadministrasjonens konklusjon, selv om det i saksdokumentene heter at «konsept og forprosjekt bygger videre på eksisterende kvaliteter: Vann, åpen gresslette, naturmangfold og naturvern».

– Viktig for fuglelivet

– Texaslunden er viktig for fuglelivet, og noe av gressletten har fått stå som eng og er dermed av betydning for pollinerende insekter, sier Thoring.

Han observerte for øvrig både en gråhegre og en gjerdesmett i tillegg til det faste innslaget av stokkender under et kort besøk for fotografering. Naturverneren mener drenering av sletten også vil slå negativt ut.

– Det vil endre jordsmonnet. Nå er det en våt mark med mye næring. Området brukes også som hvile- og beiteplass for stokkender når de myter i juli. Da er de ikke er flygedyktige, men ligger stille og skifter fjærdrakt. Endene presses vekk hvis det blir lek og ballspill her, sier Thoring.

Erik Thoring gir Cille Ihle er enige om å la natur og fugleliv i Texaslunden få forrang. (Stein Roger Fossmo)

En mulig konflikt

Problemet er også påpekt i kommunens eget forprosjekt. «Det er forventet at en økt menneskelig bruk av området vil være forstyrrende for disse fuglene. Det er mulig fuglene vil finne seg andre plasser å hvile, men det er også mulig at det vil bli en konflikt mellom mennesker og fugler om bruk av plassen, da svaner og ender er svært vant til mennesker og til å bli matet», heter det i dokumentene.

Lederen i Naturvernforbundet undrer seg over at politikerne er villige til å bruke det en grovkalkyle anslår til 7,2 millioner kroner på en ny familiepark, i etterkant av at Tretoppen lekepark, halvannen kilometer unna, sto ferdig i oktober.

– Har kommunen så god råd? Har de spurt brukerne av Mosvatnet om de ønsker en ny familiepark til 7 millioner kroner, en utbygging som går ut over fuglelivet? Vårt inntrykk er at brukerne ønsker området rundt Mosvatnet slik det er. Naturen må komme i første rekke, sier Thoring.

Cille Ihle (H) og Erik Thoring rett ved bekken ved Texaslunden, der det er satt opp treningsapparater. (Stein Roger Fossmo)

– Under press

Han peker på at det pågår et arbeid for vern av Mosvatnet.

– Mosvatnet er under press, og har den største kolonien av hettemåker, en truet art, i Rogaland. De hekker på holmen og har kort vei til Texaslunden, der de hviler og er trygge, sier Thoring.

Han peker på at bestanden er sårbar, det er registrert 384 par hekkende hettemåker i Mosvatnet, som er regnet for å ha blant største og mest artsrike fuglebestandene i Rogaland.

Forprosjektet går nå videre for avgjørelse i et møte i utvalg for miljø og utbygging 22. februar.

Tretoppen lekeplass ble åpnet med besøk av skoleklasser i oktober. (Arne Birkemo)

---

FAKTA

Formannskapet har vedtatt at det skal bygges en familiepark i Texaslunden, lagt til rette for lek, sosialt samvær og aktivitet.

Texaslunden er i hovedsak en rundt 25 dekar stor gresslette omkranset av vegetasjon. Den ligger mellom Madlaveien og Mosvatnet.

Mosvatnet er et viktig område for flere nasjonalt sjeldne eller truede plante- og fuglearter. Det er registrert rundt 600 arter her.

---