− Staten må bruke mer av sine økte inntekter på å redusere strømregningene

Hvem: Kari Nessa Nordtun (36)

Hva: Ordfører i Stavanger for Arbeiderpartiet

Hvorfor: Leder Aps energiutvalg som tidligere i uken la fram sin innstilling til partiets nye energipolitikk for de neste årene

Denne uken la du og resten av Aps energiutvalg fram deres rapport, noe som fikk stor oppmerksomhet. Hvilke tilbakemeldinger har du fått i etterkant, både fra politikere, næringsliv og privatpersoner?

− Det viktigste med rapporten er å komme med tiltak som gir lavere strømregning for innbyggere og næringsliv. Det har jeg fått gode tilbakemeldinger på. Så er det naturlig at vi i en så kompleks sak ikke kan gjøre alle til lags. Det er heller ikke målet. Det viktigste er at tiltakene treffer de som trenger det mest.

Hvordan har det vært å arbeide med rapporten?

− Jeg var gravid i åttende måned da jeg ble spurt om å lede energiutvalget, så timingen var jo litt spesiell. Men dette er en så viktig sak at jeg bare måtte si ja. Det har jeg ikke angret på. Det har vært krevende arbeid, med til tider opphetet debatt, men hvis jeg kan redde arbeidsplasser og hjelpe de som gruer seg til å åpne strømregningen hver måned, er det verdt det.

Høye strømpriser har preget oss i lang tid. Hvordan kunne energi- og kraftnasjonen Norge havne i denne situasjonen?

− Det er et sammensatt bilde, og vi er ikke alle enige om hvilke årsaker som veier tyngst. Prissmitte, krig og lav fyllingsgrad i vannmagasinene er bevegelige faktorer som alle spiller inn i situasjonen vi nå befinner oss i. Derfor peker utvalget på konkrete tiltak som minsker sårbarheten for disse faktorene, og sikrer god krafttilgang og lavere strømpriser.

Hva mener du kan få oss ut av strømpriskrisen?

− Staten må bruke en større andel av sine økte inntekter på å redusere regningen til oss forbrukere. Vi har, blant annet, foreslått å vurdere å fjerne eller redusere momsen på strøm.

«Før landsmøtet må strømprisene ned for å få Ap opp», skrev RA på lederplass tirsdag. Hvor viktig er ditt arbeid, både som ordfører og i energiutvalget for å få Arbeiderpartiet opp på målingene?

− Jeg er ikke så opptatt av målinger. Jeg er opptatt av å levere gode politiske løsninger for folk. Gjør vi det, er jeg sikker på velgerne gir oss tillit i valget.

Hvilke sparegrep gjør du selv hjemme for å få ned strømregningen?

− Med tre små barn blir det mye oppvask og klesvask. Her kan vi spare om vi tåler litt lengre tid mellom hver vask, og så har vi lavere innetemperatur og kler oss godt – og er takknemlige for at vi tross alt er heldige som bor i dette landet.

Så noen faste spørsmål til slutt: Hvem er ditt forbilde og hvorfor?

− Jeg tror ikke jeg har ett forbilde. Jeg beundrer de som står opp for de svake, og som gir av sitt eget til andre. Det er krevende tider for mange nå. Jeg beundrer alle de som krummer nakken og står på, og som verken får eller forventer heder og ære for det. Det er de som er de ekte heltene.

Hva gjør du for å koble av og samle energi?

− Da er jeg sammen med familien, gjerne ute. Jeg gleder meg til våren når vi kan dra på tur uten sidelengs regn, og det spirer og gror i byen vår. Jeg er også veldig glad i å lage god mat – og å spise ute på en av de mange fantastiske restaurantene vi har i Stavanger.

Hvem ville du helst sittet fast i heisen med, og hvorfor?

− Akkurat nå kunne jeg gjerne sittet fast i heisen med Jens Stoltenberg. Jeg hadde en god prat med ham på telefonen forleden dag, og kunne gjerne ha fortsatt praten i en heis – eller egentlig hvor som helst. Han er en kunnskapsrik og handlekraftig person, som det er verdifullt å kunne sparre med i viktige saker.

