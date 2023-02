El-rebell fra Rogaland

Før landsmøtet må strømprisene ned for å få Ap opp. Nok en dyr strøm-sommer og valgkamp med Trond Giske som hærfører for en indre opposisjon, er oppskriften på katastrofevalg i september. Og hva passer bedre enn at Aps rebeller i strømkampen heter Kari Nessa Nordtun og Hadia Tajik? Mens Trond Giske bygger «lokallaget» Nidaros som et parti i partiet, følger de rogalandske rebellene Nordtun og Tajik skikk og bruk for kanalisering av uenighet.

[ Slik vil Ap kutte strømprisen ]

Rebelsk og rebelsk. Kari Nessa Nordtun er ikke en Jeanne D’Arc i kamp mot regjeringen. Hun har gjort jobben med å kanalisere misnøyen med høye strømpriser gjennom vervet som leder av Aps energiutvalg, mens Hadia Tajik i kronikkform viser hvordan det er mulig å diskutere grensene for EØS-avtalen. Der Trond fra Trondheim bruker skarp retorikk mot partiledelsen og EU, bruker Hadia fra Bjørheimsbygd ord Jonas liker – nemlig handlingsrommet. Norske regjeringer har som tradisjon å innføre EU-direktiver uten motstand, enten årsaken er norsk skikkelighet der en avtale er en avtale, eller erkjennelsen av at Norges tyngde på den europeiske kjøttvekten er på lettvekternivå. At Hadia Tajik er på trygg grunn når hun vil inn i handlingsrommet, viser daværende utenriksminister Espen Barth Eides uttalelser da stortingsmeldingen om EØS-avtalen ble lagt fram i 2012: «Regjeringen er i meldingen opptatt av at Norge skal bruke det handlingsrom som ligger i avtalen».

For Ap-ledelsen er det å foretrekke at de ikke så opprørske rogalendingene Nordtun og Tajik kanaliserer Ap-grasrotas strømmisnøye, enn at Giske kortslutter landsmøtet i mai med sin trønderfraksjon. Det mest opprørske ved Nordtun var at hun besøkte et av Giskes Nidaros-møter tidligere i vinter, men visitten til Trondheim er overfortolket. – Vi må våge å utfordre EØS-avtalen og regelverket på strømpolitikken, sa Stavanger-ordføreren til Dagbladet. Å utfordre betyr ikke å si opp eller ødelegge EØS-avtalen, som Tajik påpeker i sin VG-kronikk. Nordtun vil sende Ap en tur inn i handlingsrommet – en dør Tajik har åpnet og som Barth Eide åpnet for elleve år siden. Flere har antydet press på Aps energiutvalg. Det kan godt være, men presset kan bestå i et ønske fra Ap-ledelsen om å sørge for en mer kontrollert motstand enn en løs Giske på dekk. I den rollen passer Kari Nessa Nordtun og Hadia Tajik langt bedre.

Aps energiutvalg gir flere enn Putin skylden for strømprisene. De peker på prissmitte gjennom utenlandskabler, nye utenlandsforbindelser foreslås droppet, momsen vurderes kuttet og vernede vassdrag kan åpnes for utbygging, mens det sies nei til makspris og heller ikke foreslås å kutte elektrifisering av sokkelen. Metode er ikke viktigst, sa Kari Nessa Nordtun på Politisk Kvarter på NRK, men at prisene kuttes – og det før landsmøtet i mai.

[ Rune Bjerga: - Et liv ble kanskje reddet ]

[ Solbakken: - Bryr oss ikke om at han er 30 ]