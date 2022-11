Høyre om med Høyre

Erna Solberg seiler høyt på meningsmålingene for tiden, men en eventuell Høyre-seier i 2025 går gjennom lokalvalgene i 2023. Analysen er åpenbar: Med Senterpartiet på ryggen har Arbeiderpartiet nedprioritert storbyene Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand og Tromsø, som alle er byer der Ap sitter med styringen. Valgnederlaget i 2019 i de tradisjonelt store Høyre-byene må ha gjort vondt innerst i partisjelen. Storbyene – utenom det erkeradikale Trondheim – har med noen avbrudd vært Høyres utstillingsvinduer siden 1980-tallet.

Høyres metode for å farge røde byer blå er omtalt i Nettavisen etter det nylige møtet i partiets storbynettverk. Viktige tjenester som barnehage, barnevern, hjemmehjelp og sykehjem skal privatiseres, eller konkurranseutsettes som det også kalles. Som igjen vil si at private aktører skal få betalt av kommunene for å drive velferd Ap og resten av venstresiden mener drives best i offentlig regi. Det er liten tvil om at Rødt og SV trekker Ap til venstre i synet på offentlig velferd, men hvor smart er det av Høyre å starte politisk talekor med Fremskrittspartiet?

Høyre har kommet i mange versjoner opp gjennom årene, og det som har kjennetegnet Stavanger Høyre er en lyseblå farge og en pragmatisk og ikke-ideologisk tilnærming til politikken. Den pragmatiske tilnærmingen under ordførere som Arne Rettedal og Leif Johan Sevland inviterte til samarbeid som var så brede at de innimellom gikk på tvers av de tradisjonelle partiskillelinjene. Tyngdepunktet lå mellom Høyre og sentrumspartiene, av og til med en arm over til Ap og med markert avstand til Frp.

Konkurranseutsettingen i Stavanger har absolutt vært til stede, men ganske moderat med konkurranseutsetting innen renhold, renovasjon og grønt vedlikehold i utvalgte bydeler. Argumentene har vært mer effektive og billige tjenester. Framover vil slagene spesielt stå om sykehjem og barnehager. Høyre- og venstresiden har selvsagt ulike versjoner av den økonomisk virkeligheten, der «gründer» og «dårlig økonomi» ofte er klistrelapper Høyre bruker til de private barnehagenes forsvar. Grepet med konsernbidrag og å skille ut eiendommer i egne selskaper, har bidratt til å skape private formuer med offentlige penger som Høyre ikke snakker like høyt om.

I Stavanger samarbeider Høyre, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet i disse dager med Fremskrittspartiet om et felles alternativt budsjett, der fjerning av eiendomsskatten blir en av de store sakene for neste fireårsperiode. Dette kravet er et tydelig eksempel på hvordan det pragmatiske Høyre som tidligere har godtatt eiendomsskatt i Stavanger, dras nærmere Frp. Høyre er høyt oppe på en nasjonal meningsmålingsbølge forårsaket av regjeringens nedtur, men om Sissel Knutsen Hegdals vei til ordførerkontoret går ved å lene seg tungt på Frp, er en risiko å ta.

