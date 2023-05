Ap-Mossige vil gjøre buss i Stavanger sexy

Hvem: Dag Mossige

Hva: Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti

Hvorfor: Nyheten om gratis buss, tog og båt for alle innbyggerne i Stavanger i ett år, kom mandag 22. mai. Kommunedirektøren har fått ti virkedager til å gå i dialog med Kolumbus og finne ut hvordan dette skal løses rent praktisk. Ordningen skal gjelde allerede fra 1. juli.

– Den uvanlige bruken av midler har vekket oppsikt over det ganske land. Tirsdag kveld var Kari Nessa Nordtun på «Debatten» og onsdag på «God Morgen Norge». Er du med ute og farter sammen med Kari?

– Nei, jeg har holdt fortet i Stavanger. Jeg er veldig glad for hvordan Kari løfter og framsnakker Stavanger nasjonalt. Vi blir lagt merke til – og det med rette. Det er jeg veldig stolt over!

– Hadde du ventet sterke reaksjoner nasjonalt?

– Jeg hadde ventet reaksjoner, ja. Det er ingen som har gjort noe lignende i denne skalaen. Flere ting vi har gjort i Stavanger har nådd nasjonale medier. Da vi innførte gratis SFO som første norske storby, og da vi innførte tannhelsestøtte for vanskeligstilte, fikk vi noe nasjonal oppmerksomhet. Men det var en veldig … Det var vanskelig å vite hva man skulle forvente, men ja, jeg forventet at det ville bli reaksjoner.

– Det høres ut som du ikke forventet så mye oppmerksomhet.

– Nei, det var jo overalt. VG, Nettavisen og Kari på «God Morgen Norge». Det er klart at du kjenner jo på en stolthet, men også en ydmykhet over at politikken kan nå så langt og at det vi gjør kan legges så mye merke til.

– En etter hvert mye sitert rapport fra Transportøkonomisk institutt (2018) slår fast at gratis kollektivtransport ikke reduserer biltrafikken. NAF kalte tiltaket et «gedigent eksperiment» i «Debatten» på NRK. Mener du dette er et eksperiment?

– Det var vel egentlig et modig eksperiment de kalte det. Jeg er glad for at NAF berømmer oss, men det er ikke et eksperiment å gjøre det enklere for folk som sliter ved å redusere transportkostnadene. Det er høyst reelt. Mange vil få bedre råd på grunn av dette. Dette er et eksperiment i den grad at det aldri har blitt gjort i Stavanger. Så er vi jo særs spent på hva det gjør med reisevanene til folk. Det er ingen universell lov om at dette ikke fungerer – det er ikke sikker det gjelder Stavanger. Make bus great again! Det vil jo vises seg. Vi får se. Nå tar vi uansett vekk den økonomiske byrden.

– Hva er det beste som kan skje? Og hva er det verste som kan skje?

– Det beste vil være om vi får dette opp og gå, at vi leverer noe tilbake til innbyggerne ved å ta en regning for folk i en trang tid og at flere går permanent fra bil til buss slik at vi når nullvekstmålene og unngår rushtidsavgift. Rushtidsavgift treffer veldig skeivt. Det verste vil være at det er en hindring vi ikke har tenkt på som gjør at vi ikke kan rulle dette ut og må stoppe opp. Det håper jeg inderlig ikke skjer.

– Siddiser er ikke akkurat iherdige etter buss. Hvordan har du opplevd innbyggernes reaksjoner?

– I all hovedsak positive. Ikke bare fra the ususal suspects, men også fra folk jeg vet er på den andre siden politisk. De liker dette her. Jeg tror det er mange som er stolte over at Stavanger går foran og heier på at Stavanger tør. Jeg tror tiden har kommet for å prøve ut noe nytt. Gratis kollektivtransport er en gulrot vi aldri har prøvd før. Vi tror ikke på at det kun skal være pisk.

– Kommunedirektør Per Kristian Vareide har fått ti virkedager for å finne ut av hvordan dette skal løses rent praktisk. I kommunestyret sa han «Dette er et svært uvanlig forslag. Kommunedirektøren skal påse at saker er forsvarlig utredet. Det kan bli krevende å få til dette med så kort tidsfrist.» Hvorfor kommer tiltaket nå?

– Det var først da vi hadde årsresultatet til behandling. Vi har et fond med to milliarder og et rekordstort overskudd. Det er ikke er noe nytt at vi er for dette. Flere av partiene har gått til valg på gratis buss eller reduserte kostnader. Arbeiderpartiet løftet dette første gang i 2014. Nå har vi de økonomiske musklene til å klare det, og tiden er kommet. Vi må ha noe igjen til ruskevær, men vi vil gi noe tilbake på en effektiv måte.

– Hvis det ikke skal bli maktskifte ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, må Arbeiderpartiets oppslutning øke med 10 prosent. Tiltaket blir kalt rent valgflesk av opposisjonen. Hvordan stiller du deg til det?

– De hadde nærmest en brainstorming for å komme på negative ting å si, og valgflesk var det de landet på. Det er ikke ukjent at vi har vært i favør av dette. Valgflesk er noe du lover å gjøre, men vi innfører faktisk dette nå. Vi gjør det ikke for å øke oppslutningen, men fordi tiden har kommet. De må gjerne kalle det valgflesk, men flere partier i opposisjonen, KrF og Venstre, stemte også for dette. Vi står godt i det.

– Flertallet fikk med seg Venstre og KrF på forslaget. Har reaksjonen fra opposisjonen stått til forventningene?

– Jeg synes det var famlende og det har blitt til en diskusjon om prosess. Det virker som de vil være imot bare for å være imot. Frp og Høyre har konsekvent vært imot det meste vi har gjort, så sånn sett var det ikke så uvanlig.

Og så har vi noen faste spørsmål. Hvilken bok har gjort mest inntrykk på deg?

– «Prosessen» av Kafka. Det er en bok som advarer mot autoritære strømninger, både på venstresiden og høyresiden, og et forsvar for rettsstaten.

Er det noe du angrer på?

– Akkurat nå tar jeg opp det å spille piano, og jeg angrer på at jeg ikke gjorde før. Det gir meg enormt mye og er enormt terapeutisk. Jeg spilte da jeg var yngre, men på grunn av studier og jobb sluttet jeg med det. Nå har jeg fått tak i et billig, nydelig tysk piano fra mellomkrigstiden. Make piano great again!

Hvilken egenskap liker du minst ved deg selv?

– Gud bedre … Det jeg får høre aller mest er at jeg snakker altfor, altfor fort. Guilty as charged. Og så er jeg elendig på å multitaske. Det er nok det verste ved meg.

Hva ville du gått i demonstrasjonstog for?

– Bortsett fra lokal og nasjonal politikk, er Ukraina det som engasjerer meg mest. Det er vår tids store kamp. Den gjør umåtelig inntrykk. Verden har endret seg totalt etter dette. Det er et før og et etter denne krigen. Det den stakkars nasjonen gjennomgår i en alvorlig og brutal angrepskrig og forsøk på folkemord, er tilbake til den verste tiden på 30- og 40-tallet. Det gir mye å gå i tog. Det gir mening. Det handler om rettferdighet og krigen i Ukraina er noe av det mest svart-hvite man kan få.

