Rørende naivitet fra Venstre og Krf i inkassosaken

I et innlegg i RA 10. juni 2022 går Venstres Mette Vabø og Krfs Henrik Halleland mot Stavanger Arbeiderparti sitt forslag om at kommunen skal overta inkassosakene.

Undertegnende har i nesten 30 år arbeidet som advokat i NHO. Etter at jeg ble pensjonist har jeg tatt oppdrag fra Statsforvalteren som verge. Grunnlaget for vergemålet er i mange tilfeller en økonomi som har gått over styr. Hovedoppgaven til vergen vil i stor grad være å få økonomisk oversikt og å prøve å få til avtaler med inkassoselskapene. Jeg har derfor god erfaring med hvordan inkassoselskapene fungerer. Dette samsvarer overhodet ikke med det «glansbildet» som Venstre og KrF framstiller.

Venstre og KrF vil at kommunen skal beholde ordningen med innkreving av utestående gjennom et inkassoselskap. De begrunner dette blant annet med bedre mulighet for helhetlige løsninger og hjelp,

Jeg skal presisere at det er en selvfølge at hovedregelen er, og skal være, at enhver som skylder penger skal gjøre opp for seg. Men det er ikke det det dreier seg om her. Inkassosaken handler om de eventyrlig høye påslagene som inkassoselskapene legger på toppen av skyldig beløp. Jeg er blitt overrasket av den fantasi de har til å skaffe seg ulike typer påslag, og i svært mange tilfeller vil disse påslagene langt overstige skyldig beløp. Uten å gå i detalj, skal jeg nevne to konkrete saker:

Skyldig beløp 4.341 kr. Det totale beløpet som legges til grunn fra Namsmannen er 15.660 kr, altså et påslag på over 11.000 kr.

Skyldig beløp 2 200 kr. Totalbeløpet som legges til grunn fra Namsmannen er 12 598 kr.

Ved begge beløpene er der tillagt renter (selvfølgelig), men dette er et lite beløp sammenlignet med de gebyrene som selskapet legger til. Dette er bare to av mange, tilsvarende eksempler jeg kunne lagt fram.

Kanskje Venstre og KrF skulle tatt en prat med Namsmannen. De har godt grunnlag for å si om ordningen i Stavanger fungerer bedre enn ordningen i Sandnes og på Sola, hvor kommunen har inkasso i egen regi. Erfaringsmessig tror jeg det er lettere å komme til løsning i disse kommunene.

Det blir hån mot personer som sliter med økonomien når Venstre og KrF i sitt innlegg hevder at «en finner gode ordninger og hjelp hos innkrever». En påstand som er ubegrunnet og som de sannsynligvis har funnet i en glanset reklame fra inkassoselskapet. Min erfaring er at selskapene generelt er lite villige til å finne løsninger, såframt ikke hele beløpet betales. Jo, de kan gjerne dele opp beløpet, men de stryker ikke noen av sine påslag.

Venstre og KrF hevder at hovedårsaken til purring og inkasso skyldes manglende oversikt og overholdelse av tidsfrister – ikke dårlig privatøkonomi. Min erfaring er at det nettopp er dårlig privatøkonomi som er årsaken til at regningene ikke blir betalt. Skyldneren kommer i en situasjon hvor han/hun får såkalt «postkasseskrekk». Verken regninger eller andre brev blir åpnet. Bakgrunnen for dette er normalt at skyldneren vet at han/hun ikke klarer å betale alle de kravene som kommer. For mange er altså hovedproblemet dårlig privatøkonomi og inkassoselskapene «bærer stein til byrden». På den måten havner de med dårligst økonomi i en enda verre situasjon. Det er det Stavanger Arbeiderparti vil forsøke å unngå med forslaget sitt om kommunal inkasso.

Jeg kan ikke si annet enn at holdningene til Stavanger Venstre og Stavanger KrF overrasker meg. Jeg har for så vidt alltid ment og trodd, at dette var partier som hadde en sosial profil i sin politikk. Deres innlegg gjør at jeg må revurdere min oppfatning. Men innlegget fra Vabø og Halleland er viktig, fordi det tydeliggjør skillelinjene i politikken. Det gjør det enklere å drive valgkamp med det som er hovedbudskapet til Arbeiderpartiet, nemlig at det er vi som har en politikk for vanlige folk, en politikk for de svakeste blant oss og en politikk for økt utjevning mellom grupper i samfunnet.