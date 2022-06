Kommunal inkasso viser virkelige politiske forskjeller

Samarbeidspartiene i Stavanger har vedtatt å skjerme folk i Stavanger som sliter med økonomien fra ekstra fordyrende inkassosalærer fra private inkassoselskaper når innbyggere ikke klarer å betale SFO, barnehage og andre kommunale regninger. Det nekter nå Høyre, KrF, Frp og Venstre å være med på. De vil fortsatt bruke private inkassobyrå mot egne innbyggere.

Denne forskjellen understreker mest av alt den politiske og verdimessige forskjellen på dagens flertall i kommunestyret ledet av Arbeiderpartiet – og det flertallet vi tidligere hadde ledet av Høyre. For selv om vårt flertall har levert de beste økonomiske resultatene for kommunen i manns minne, måler vi ikke om vi har lyktes med oppdraget vårt bare gjennom å se tallene på bunnlinjen.

Da vi vedtok handlings- og økonomiplanen til Stavanger kommune i 2020 skrev partiene som ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) som aller første ord i innledningen av budsjettet: «En kommune bør først og fremst måles etter hvordan den behandler de med minst ressurser».

Det viser at de ikke forstår folk med anstrengt økonomi.

Det har vi siden levd etter. Og levert på. Også i saken om hvorvidt Stavanger kommune skal berike private innkrevingsselskap – på bekostning av egne innbyggere som sliter med regningene.

I dag er det slik at en manglende regning på SFO én måned på 3000 kroner fort kan koste over det dobbelte å betale om man først får råd til å betale senere fordi Intrum (Tidligere Lindorff) pålegger folk inkassosalær – og renter på disse for å tjene penger selv, i tillegg til kommunens purregebyr og forsinkelsesrenter. Denne praksisen gjør at det koster mer å ikke klare å betale regningene i tide om man bor i Stavanger – enn hva det gjør i kommuner som Sola, Sandnes og Oslo.

Med vårt forslag skal det fortsatt koste mer å betale etter forfall – men uten at private inkassoselskap håver inn på folks situasjon.

For sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Det hadde vi i Arbeiderpartiet, Folkets Parti, SV, Rødt, MDG og Senterpartiet tro på at også andre partier ville være med på i en tid hvor kommunen går så det griner. Da burde behovet for å straffe de som sliter ekstra mye kunne reduseres – også hos dem som styrte byen før.

Trodde vi. Og tok feil.

For i formannskapet foreslo Høyre, Frp, Venstre og KrF å fortsette dagens praksis med ekstern inkasso i tillegg til den kommunale oppfølgingen av enkelte utestående krav. Partiene ønsker imidlertid et notat om hvordan man kan «styrke oppfølgingen av gjeldsofre».

Med respekt å melde: Det viser at de ikke forstår saken. Det viser at de ikke forstår folk med anstrengt økonomi.

Det er nemlig ikke slik at man er et gjeldsoffer fordi man sliter med å betale regninger i en periode av livet sitt. Veldig mange i Stavanger som ikke har arvet millioner fra mor og far havner i en slik situasjon underveis i livet sitt. Det kan være i forbindelse med samlivsbrudd, tap av arbeid eller fordi man får andre store uforutsette kostnader.

Det er imidlertid slik at man fort kan bli et gjeldsoffer, nettopp fordi kommunen (av alle!) bidrar til å gjøre forfalte regninger vanskeligere å betale i en tid med lav inntekt eller andre høye utgifter gjennom å hyre inn inkassoselskaper for å drive inn regninger – og skyver regningen for dette arbeidet til de som skylder pengene. Altså folk som allerede har lite.

Å være i en situasjon å ikke kunne betale regninger og se at beløpene for å komme à jour vokser omtrent i samme fart som Jacks bønnestengel, er ekstremt fortvilende. Det skaper fort frustrasjon og depresjon. Skam. Maktesløshet. Som igjen også kan gå utover barn og omgivelser ellers rundt den som er i betalingsproblemer.

Det er helt greit at Høyre og Frp holder seg på «blårussporet» i denne saken, men av partiene Venstre og KrF hadde jeg forventet noe mer omsorg og nestekjærlighet for dem som sliter mest i kommunen. Det står liten respekt av å vise omsorg for dem som har blitt gjeldsofre når man faktisk selv har bidratt gjennom politiske vedtak å sende folk i en slik situasjon.

At KrF og Venstre følger Frp og Høyre i denne saken viser at vi nå har fått klare skillelinjer i Stavanger-politikken. Vi har også sett det på motstanden til Høyre-siden mot gratis trygghetsalarmer for eldre og gratis SFO og skolemat for barn.

En ting er imidlertid positivt med forskjellene på politiske prioriteringer: Det gjør det enklere for velgerne å bestemme seg for hva de skal stemme neste valg.