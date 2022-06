Fakta om egeninkasso til bruk for KrF og Venstre

Høsten 2021 erklærte partiene Venstre og KrF i Stavanger at de deler felles verdigrunnlag og politisk forankring med Fremskrittspartiet. I et slags forsøk på å forsvare at partiene nå sammen ønsker å beholde bruk av private inkassoselskap mot innbyggere som sliter økonomisk, ble det etterlyst fakta. Det er en sjanse jeg ikke kan la gå fra meg.

I formannskapets behandling av saken nektet KrF og Venstre å bli med på samarbeidspartienes forslag om at Stavanger kommune skal avvikle avtalene med private inkassoselskaper i kontakten med de som sliter å betale regningene sine til forfall i Stavanger. I et leserinnlegg fra gruppelederne i KrF og Venstre blir det hevdet at fakta mangler i argumentasjonen på vegne av samarbeidspartiene. Slik kan vi ikke ha det. Derfor følger ti fakta til hjelp for partiene før kommunestyrets endelige behandling av saken.

[ Vi må vektlegge fakta i saken om kommunal inkasso ]

1) Private inkassoselskaper har blitt en milliardindustri i Norge. Selskapene som har sine inntekter fra gebyrer og salærer som pålegges og tvangsdrives folk med betalingsutfordringer omsetter samlet for fem milliarder kroner årlig. Selskapenes fortjeneste ligger i inkassosalærene som skyldner må betale. (Kilde: Finanstilsynets årsrapport 2020)

2) Når kommunen selv står for inkassokravene betyr det at innbyggerne slipper de høye tilleggssalærene som private inkassobyråer tar. Det er nemlig ikke lov for andre enn inkassoselskaper eller advokater å ta salærer. Det er dog riktig som skrives, at Oslo kommune kan ta et salær eller rettere gebyr for inndrivelseskostnader, men det er begrenset oppad til kr 105,- der private inkassosalær til sammenligning kan bli på hele 12600,- pluss 8,5 prosent forsinkelsesrente også på salæret – avhengig av det opprinnelige kravbeløpet. Det er en ganske vesentlig forskjell på ekstrakostnader.

(Kilde: Finanstilsynet) https://www.finanstilsynet.no/forbrukerinformasjon/inkassovirksomhet/oversikt-over-utenrettslige-inndrivingskostnader/#header-Inkassosal%C3%A6r2021-0

[ Kommunal inkasso viser virkelige politiske forskjeller ]

3) Inkassosalærene og purregebyrer ble nylig redusert noe i Stortinget, men lovgivningen i Norge er fortsatt slik at skyldnerne i Norge bærer veldig mye mer kostnader for inndrivelser av krav enn i for eksempel i Sverige og Danmark. I 2018 hadde nordmenn 8,6 millioner inkassosaker, mens svenskene hadde 7,8 millioner saker – selv om svenskene altså har dobbelt så mange innbyggere som oss! Endringene som et stortingsflertall gjorde etter forslag fra den forrige regjeringen forverret også primært kommunens mulighet til å forsvare bruk av egeninkasso ved å redusere de små purregebyrene mye mer enn de store salærene til private inkassoselskaper. Well done, inkassobyrålobbyister!

(Kilde: Forbrukerrådet) https://www.nettavisen.no/leserbrev/meninger/debatt/ny-inkassolov-kan-fa-konsekvenser-for-kommunale-arbeidsplasser/o/5-95-102069

4) Sola, Sandnes, Bergen, Kristiansand er blant mange andre norske kommuner som driver egeninkasso framfor å sende oppdraget til svenskeide Intrum med hovedkontor på Smestad i Oslo. I saksframlegget politikerne i KrF og Venstre har fått som grunnlag for sin beslutning slår tydelig fast at Sola som driver egeninkasso i kommunen uten hjelp av fordyrende salærer til inntekt for Intrum har en høyere inndrivningsprosent enn Stavanger. Det er derfor ikke holdepunkter for å si at en omlegging til kommunal egeninkasso vil medføre at kommunen vil oppleve et større tap på krav som følge av egeninnfordring. (Kilde: Søk på kommunenes nettsider og saksframlegget til kommunedirektøren i Stavanger)

[ LEDER: Det bør ikke by på trøbbel at en kommune tar ansvaret for å følge opp regningene til innbyggere i trøbbel ]

5) Partiene Venstre og KrF forsøker å ufarliggjøre at bare én prosent av Stavanger kommunes fakturaer går til videre inkasso. En prosent er et lavt tall, men når man vet at Stavanger sender ut 356.000 fakturaer årlig, så betyr det altså at hele 3560 inkassosaker etableres mot egne innbyggere hvert eneste år. Det er ikke ubetydelig. (Kilde for utregning: Saksframlegget til kommunedirektøren i Stavanger)

6) Kommunal egeninnfordring vil kunne oppleves enklere for skyldner fordi denne da vil ha ett kontaktpunkt ved uteblitt betaling. I dag må skyldner henvises til Intrum dersom denne feilaktig tar kontakt med kommunen vedrørende et utestående krav. (Kilde: Saksframlegget til kommunedirektøren i Stavanger)

7) Kommuner som har egeninnfordring, opplever det som gunstig for både skyldner og kommunen som kreditor at det er en større grad av nærhet mellom partene sammenlignet med når innfordringen settes ut eksternt. (Kilde: Saksframlegget til kommunedirektøren i Stavanger)

8) KrF og Venstre hevder at Stavanger kommune har hatt avtale med Intrum (Lindorff) siden 2019. Det er riktig at dagens avtale ble reforhandlet før valget i 2019, men samarbeidet mellom Stavanger kommune og private inkassoselskaper strekker seg tilbake mange, mange år. (Kilde: Saksframlegget til kommunedirektøren i Stavanger)

9) KrF og Venstre skriver at private inkassoselskaper «har ofte bedre forutsetning til å gi helhetlige råd og løsninger enn hva kommunen vil evne». Det kan være at de har bedre forutsetninger, men det viktige for de som sliter er vel at forutsetningene til inkassoselskapene brukes til fordel for de som skylder pengers beste og ikke til egen inntjening?

10) I vårt forslag vil det selvfølgelig koste mer penger å ikke betale til forfall enn til å gjøre det. Kommunen skal med vårt forslag fortsatt kreve renter på kravet, purregebyrer og kreve kostnader for rettslig inndrivninger dekket av den som skylder penger. Men vi skal altså kutte sterkt fordyrende ekstrabeløp fra inkassoselskaper og renter på disse. Fordi det er unødvendig. Fordi det gjør det fryktelig mye vanskeligere for innbyggerne våre som sliter mest med å komme à jour.

Avslutningsvis et siste faktum:

I saken om å foreslå at også Stavanger kommune skal ta tilbake inkassovirksomheten selv framfor å lempe dyre inkassokostnader over på de som har minst fra før, har jeg vært i kontakt med en rekke aktører som Gjeldsofferalliansen, ansatte i offentlige etater, nabokommuner osv. De anbefaler alle kommunen om å ta inkassovirksomheten tilbake i egenregi, selv om det kan koste noen kroner ekstra for fellesskapet – fordi det begrenser belastningen på de som sliter.

De eneste jeg opplever er uenige i dette er inkassoselskapene selv og deres interesseorganisasjoner.

Ja, og altså ledelsen i KrF og Venstre samt de andre partiene i mindretallet (Høyre, PP og Frp).

Heldigvis har ikke disse partiene lenger flertall i kommunestyret slik at avtalene med inkassobyråene vil bli avviklet så fort som mulig også i Stavanger.

Så vil valget i 2023 avgjøre om det blir værende slik.