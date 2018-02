Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Når noen idømmes matchstraff i norsk hockey får vedkommende automatisk én kamps karantene. Samtidig går saken til disiplinærutvalget for utmåling av karantene.

I reglementet til utvalget sier punkt b av paragraf 2 at «bare de bevis som foreligger i saken blir å legge til grunn for avgjørelsen.

I dette tilfellet betyr det i klartekst videobevisene Oilers sender inn av taklingen – samt dommerrapporten og eventuelle uttalelser fra spillerne.

Det utvalget ikke skal ta hensyn til er TV2-ekspert Erik Follestad Johansens uttalelser. På direkten slo den tidligere VIF-profilen fast at det er «dette vi har snakket om at vi skal ha bort fra norsk hockey». Han pekte også på at Soares burde få «mange matchers utestengelse» for taklingen på sin tidligere lagkamerat.

LES OGSÅ: – Vi har ikke et disiplinærproblem

Det første har han fullstendig rett i. Der er enigheten bred. I hvor stor grad den andre uttalelsen er helt objektiv, eller noe preget av hans VIF-bakgrunn, vet han bare selv.

Men utsagnet legger uansett fort press på et disiplinærutvalg som allerede har fått kjørt seg på temaet om hodetaklinger i år.

For resultatet av de bastante uttalelsene til Follestad – uten at dette er noen kritikk til en mann som gjør sin jobben han er betalt for – blir i tillegg et massivt kjør fra allmennheten i sosiale medier. I en ny medieverden oppstår det en synergi mellom de tradisjonelle medier (TV) og sosiale medier som Facebook og Twitter. Soares får i løpet av noen minutter en hurtigrettssak hvor mediene og folket fungerer som aktor og dommer nærmest på direkten.

Jeg er helt sikker på at disiplinærutvalget til hockeyforbundet ønsker å være så rettferdige og objektive som mulig når de skal straffe Soares. Samtidig er de også mennesker. Det er uhorvelig vanskelig å ikke la seg påvirke litt av det som foregår rundt ørene dine – som det vil være for en normal jury i en rettssak.

Da vil det også bli veldig lett å glemme punkt c i den samme paragrafen som sier at «enhver rimelig tvil skal komme den feilende spiller til gode».

LES OGSÅ: Slik var Oilers-VIF

For hvor stygt var dette? Hvor hard var kontakten? Hvor mye var med vilje fra Soares? Og ikke minst – hvor mye «melket» Oppøyen eventuelt situasjonen? Det siste får vi neppe et godt og objektivt svar på – all den tid VIF-profilen og Soares åpenbart har en greie gående. Det eneste vi kan slå fast er at spilleren var på isen igjen ganske raskt.

At det ikke ble en stygg skade vil normalt disiplinærutvalget ta hensyn til, men denne saken blir uansett ikke lett for dem.

Problemet for Soares er likevel todelt. Han traff hodet til Oppøyen med skulderen. Ifølge IIHFs offisielle regelbok finnes det ikke en «ren» hodetakling. Om det er utilsiktet betyr egentlig lite heter det i hovedregelen.

Samtidig blir det hele mer forvirrende om en ser på regel 124 og punkt syv – som Soares selv forsvarte seg med overfor RA:

«En spiller som takler en motstander som fører pucken med «hodet ned i isen» og ikke bruker en oppadgående bevegelse eller «driver» kroppen sin opp i motstanderen, skal ikke straffes for takling mot hode eller nakke.»

Paragrafjungelen gir likevel all grunn til bekymring i forhold til at Soares ikke er mors beste barn. Bokstaven d i paragraf 2 av regelverket til disiplinærutvalget sier at «sanksjon skal skjerpes i tilfelle gjentakelse».

LES OGSÅ: Trettenes mener han er vondere å møte nå

Poengkongen til Oilers er åpenbart i trøbbel. Med 128 minutter så langt i år topper han utvisningsstatistikken i Get-ligaen. Faktisk med god margin. Akkurat det åpner veldig for at en lengre karantene kan komme her – og at mye av sluttspillet i verste fall går fløyten.

Med Oilers-briller på får en håpe at disiplinærutvalget faktisk holder seg mest til bevisene som foreligger – og ser forseelsen opp mot tidligere hodetaklinger i år.

Daniel Bøen Rokseth fikk åtte kamper, men det er vesentlige forskjeller på taklingen hvor han sendte Lillehammers Emil Nyhus på sykehus. Bøen Rokseth hoppet nærmest inn i situasjonen i stor fart og «drivet» kroppen inn i spilleren. Soares sto på sin side mye roligere, men om en ser videobildene løfter han også skulderen og reiser seg noe når han setter taklingen. Akkurat det kan, i ytterste konsekvens, bli det siste vi så Soares gjøre i Oilers-drakt.

For med to kamper igjen av grunnserien vil det meste av en karantene renne over i sluttspillet.

Dersom dette skulle ende med en karantene à la Rokseth vil Oilers kunne være ferdigspilt for sesongen før Soares er tilbake.

Og han har utgående avtale.