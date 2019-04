Ap og MDG vil ha kriseforlik om Stavanger-skolen

Aps skolepolitiske talsmann Dag Mossige og MDGs Rune Askeland mener Stavanger kommune må gjøre et skikkelig løft i rammene til skolene – og vil forsøke å skape et flertall for årlige ekstrabevilgninger på 40 millioner kroner til Stavanger-skolen.

– Stavangerskolen må få ro nå. Vi ber om om et forlik som bøter på den umiddelbare situasjonen, men vil samtid sikre stabilitet over tid, sier Mossige i en pressemelding.

– Alt for lenge har skolen blitt styrt fra krise til en ny krise oppstår. Vi vil gi en trygg og god ramme som står seg i mange år, sier Askeland i en pressemelding

Ap og MDGs forslag om å ettergi skolene årets merforbruk, ble i mars nedstemt i kommunalstyret for oppvekst. De rekker nå ut en hånd til Høyre og flertallspartiene, hvor de foreslår å hente midler fra et høyere skatteanslag enn forventet, og kutte i overskuddet på kommunens driftsbudsjett, for å bedre skolens akutte situasjon.