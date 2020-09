Ansatte i 201 butikker kan bli tatt ut i streik lørdag

Torsdag og fredag skal HK og Virke til Riksmekleren etter at forhandlingene brøt sammen 28. august.

Nå har HK klargjort lista over hvem som skal legge ned arbeidet lørdag, dersom partene ikke kommer til enighet, melder FriFagbevegelse.

På lista er 201 bedrifter over hele landet ført opp, blant dem mange Meny- og Coop-butikker, samt byggevarebutikker.

– Vi har forsøkt å ta ut bedrifter som har gått bra under pandemien, og som ikke har permittert ansatte de siste månedene. Det er for å unngå en dobbeltbelastning, sier HK-leder Christopher Beckham til nettstedet.

Øverst på HKs kravliste når de møter hos Riksmekleren torsdag er full lønn under sykdom, noe som blant annet innebærer at bedriften betaler lønn som vanlig når ansatte er sykmeldt og selv sørger for refusjon fra Nav.

Disse bedriftene blir tatt ut i streik fra Rogaland og Agder

Norli AS avd Nygaten Stavanger, STAVANGER

Coop Økonom SA avd Prix Løkkeveien, STAVANGER

Coop Økonom SA avd Prix Storgata, STAVANGER

Byggmakker Sør AS avd Stavanger, STAVANGER

Coop Økonom SA avd OBS Bygg Mariero, STAVANGER

Coop Økonom SA avd OBS Mariero, STAVANGER

Helgø Meny Rogaland AS Helgø Meny Stadionparken, STAVANGER

Skeidar Tvedtsenteret AS, STAVANGER

Flügger Norway AS Flügger Farve Stavanger, STAVANGER

Coop Økonom SA avd 385 OBS Bygg Forus, STAVANGER

Coop Sørvest SA Mega Randaberg avd 135, RANDABERG

Helgø Meny Rogaland AS Helgø Meny Hundvåg, HUNDVÅG

NG Spar Rogaland AS Spar Jørpeland, JØRPELAND

Coop Økonom SA avd Extra Jørpeland, JØRPELAND

Coop Sørvest SA Extra Kopervik avd 283, KOPERVIK

Coop Sørvest SA Extra Åkrehamn avd 266, ÅKREHAMN

NG Spar Rogaland AS Spar Vea, VEAVÅGEN

NG Kiwi Rogaland AS avd 613 Avaldsnes, AVALDSNES

Coop Sørvest SA Coop Mega Brueland avd 130, SANDNES

Coop Sørvest SA avd OBS Bygg Sandnes avd 180, SANDNES

Ikea AS Varehus Forus, SANDNES

NG Spar Rogaland AS Spar Hana, SANDNES

Coop Sørvest SA OBS Bryne avd 150, BRYNE

Coop Sørvest SA Extra Farsund avd 190, FARSUND

Coop Sørvest SA Coop OBS Lyngdal, LYNGDAL

Norli AS avd Markens gate Kristiansand, KRISTIANSAND S

NG Meny Sør AS Meny Grim, KRISTIANSAND S

Coop Sørvest SA Coop Prix Gimlevang avd 014, KRISTIANSAND S

Norsk Butikkdrift AS Coop Mega Lund avd 4373, KRISTIANSAND S

Coop Sørvest SA Coop Obs Stormarked avd 400, KRISTIANSAND S

Norsk Butikkdrift AS Coop Mega Søgne avd 4753, SØGNE

Coop Sørvest SA Extra Lunde avd 002, SØGNE

NG Meny Sør AS Meny Harebakken, ARENDAL

Coop Sørvest SA Coop Obs Arendal avd 200, ARENDAL

ARK Haraldsgata Haugesund avd 6200, HAUGESUND

Helgø Meny Rogaland AS Helgø Meny Karmsundgata, HAUGESUND

NG Kiwi Rogaland AS avd 622 Salhusvegen, HAUGESUND

Coop Sørvest SA OBS Haugesund avd 240, HAUGESUND

Optimera AS Monter Haugesund, KARMSUND

NG Kiwi Rogaland AS avd 691 Norheim, KARMSUND

Optimera AS Proffsenter Haugesund, FØRDESFJORDEN

