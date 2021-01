28 nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

Onsdag 13. januar ble det registrert 21 nye smittetilfeller i Stavanger kommune.

To var reiserelatert, 13 er definert som nærkontakter, fire har ukjent smittekilde og to har blitt registrert med usikker smittekilde.

Aldersgrupper:

* 0-9 år: 1

* 10-19: 2

* 20-29: 6

* 30-39: 5

* 40-49: 1

* 50-59: 3

* 60-69: 3

Totalt ble 861 personer testet for covid-19 i Stavanger onsdag.

Onsdag ble det også meldt om smitte på Austbø skole.

Kommunen melder at sykehjemmet Alders hvile er friskmeldt etter at en beboer fikk påvist covid-19 tidligere i januar, og at et et bofellesskap friskmeldt etter at en beboer testet positivt.

Syv nye tilfeller i Sandnes

I Sandnes kommune er det registrert syv nye koronatilfeller onsdag:

* Kvinne 40-50 år (nærkontakt)

* Kvinne 50-60 år (nærkontakt)

* Mann 30-40 år (tilreisende fra rødt land)

* Mann 50-60 år (nærkontakt)

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

* Kvinne 50-60 år (nærkontakt)

* Mann 30-40 år (nærkontakt)