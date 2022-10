Utsolgt veldedighetsgalla: - Gledens kveld

Onsdag kveld var komiker Pål Mangor Kvammen konferansier da Varmestuens Venner holdt veldedighetsgalla i DNB Arena. Han åpner kvelden med å gi et spesielt takk til personen som fikk det hele til å løsne med en e-post. Edel reiser seg, litt motvillig, i applaus fra publikum.

– Jeg måtte jo reise meg, men må jo tåle det. Det er en gledens kveld når en ser at oppslutningen ble maks, sier Edel til RA.

– Maten var fantastisk og jeg tar av meg hatten for alle frivillige.

Fra 0 til 200

Tidligere i oktober skrev RA at Varmestuens Venner sliter økonomisk og inviterer til gallaaften i håp om å få inn nok penger til å fortsatt hjelpe byens vanskeligstilte. Men det så bekmørkt ut for veldedighetsarrangementet. Ikke en eneste billett var solgt, og lederne var i ferd med å legge inn årene.

På forespørsel fra Storhaug-kvinnen Edel kjøpte HitecVision 50 billetter til arrangementet. Med 125.000 kroner i banken, kunne gallafesten gjøres til livs.

Onsdag kveld var 197 staselig kledde gjester samlet i DNB Arena til gallafest for å verne om Stiftelsen Varmestuens Venner.

Galla Varmestuens Venner Galla Varmestuens Venner (Mari Wigdel)

– Er du fremdeles bekymret for Varmestuens framtid?

– Nei, egentlig ikke. Nå kan strømregningen komme. Vi har noen sparetiltak, men er litt mer avslappet nå og det er deilig. Vi skal gjøre det vi er best på, og det er å hjelpe andre, sier Geir Høiland, daglig leder i Varmestuens Venner med leppestiften til June Kommune på venstre kinn.

– Alle billettene ble solgt, men vi turte ikke å ta “en SAS” med 10 prosent overbooking, men tre stykker har meldt frafall, sier Geir Høiland.

Etter Ertvaag kjøpte 50 billetter, tok det bare få dager før de resterende 150 billettene var revet bort. Det betyr en halv million i billettinntekter, og siden maskineriet for å få i land denne kvelden er drevet av frivillighet, går nesten hele inntekten til stiftelsen.

Geir Høiland, daglig leder i Stiftelsen Varmestuens Venner Geir Høiland, daglig leder i Stiftelsen Varmestuens Venner (Mari Wigdel)

– Det som har skjedd er helt fantastisk, helt magisk. Er det virkelig så mange mennesker som har øyet på oss egentlig? Det har tatt helt av og det er veldig rørende, sier en tydelig berørt Høiland.

Gjestene får servert en treretters middag laget av kokken Arve Serigstad. Etter middagen kommer det ene musikalske innslaget etter det andre. Først med Espen Hana, så June Kommune og til sist Britt Synnøve Johansen.

- Hektisk uten sidestykke

Det plutselige oppskaleringen av arrangementet ble derfor en øvelse i omstilling.

– Det er fantastisk å se så mange flotte folk som har kommet. Denne uken har vært hektisk uten sidestykke. Vi har gjort noe vi aldri har gjort før. Det har blitt sene kvelder og jeg har kjørt fram og tilbake med fiskesuppe. I leiebil. Jeg har vært dødsnervøs.

Men de frivillige var ikke vanskelige å be. Og Madla Handelslag har støttet veldedighetsgallaen med alle matvarer.

– Det virker som folk koser seg veldig. Det er kjempekjekt. Man gjør en samfunnsinnsats samtidig som du har det gøy selv, men man kjenner det i beina etterpå. Jeg får mer energi av å jobbe sammen med folk, sier Randi Skår Størseth.

Kvinnene i "foreningen" tok utfordringen med å være frivillige servitører på veldedighetsgallaen på strak arm. (Mari Wigdel/Galla Varmestuens Venner)

Sju menn fra Frimurerlosjen hadde ansvaret for å servere vin gjennom kvelden. Frimurer Stein Lea synes ikke det var vanskelig å takke ja til forespørselen.

Frimurer Stein Lea Frimurer Stein Lea (Mari Wigdel)

– Jeg var i varmestuen for ti år siden da jeg nettopp hadde blitt skilt, første jul uten unger og kone. Derfor er det lett å si ja til å være med på dette. Vi gjør det for den som er nederst på rangstigen. Det virker som folk koser seg veldig, sier Stein Lea.

Frimurerlosjen Fra høyre: Bjarte Heigre, Eivind Gabrielsen, Rune Dirdal, Egil Dirdal, Frode Guldsruud, Svein Lea (Mari Wigdel)

Fra 4000 til 40.000

Enhver “forrektige” veldedighetsgalla har auksjon. Gjestene fikk mulighet til å by på en syvrettersmiddag med vinpakke til åtte personer laget av kveldens sjefkokk Arve Serigstad. Middagen kan lages hjemme i eget hus eller Serigstads egne lokaler. Serigstad selv håpet de ville komme opp i 10.000 kroner, sa han til RA under middagen. Men det skulle gå bedre enn det.

Budrunden holdt seg en stund under 10.000, men det spisset seg til da to menn på hver sin side av scenen, begynte å knive om middagen. Auksjonarius Mangor Kvammen slo så fast at budet på 30.000 kroner kom seirende ut. Den tapende parten hvisket så i øret til Mangor Kvammen at han la til 10.000 kroner likevel.

Hvorfor gjorde du det?

- Jeg synes Varmestuen gjør en fantastisk jobb og da må vi klare å bidra. De støtter opp om dem som ikke har hatt det så lett, eller dem som har hatt det lett, men som havner i en eller annen situasjon. Det er ingen regler, ingen garanti for noen ting. Å ha en frivillig organisasjon som ikke mottar noen støtte og gjør den jobben de gjør, er helt fantastisk, sier Anders Steinnes.

Nærmere midnatt er gallafesten over for denne gang, og styreleder Rolf Pettersen puster lettet ut.

- Det har vært helt utrolig flott og gøyalt, en suksess fra A til Å. Jeg var innstilt på at jeg måtte avlyse, men plutselig løsnet alt.. Det er utrolig kjekt. Jeg er lykkelig, sier styreleder Rolf Pettersen.

