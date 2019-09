Av Katharina Dahle Håkonsen, FriFagbevegelse

Verksbetjent Hellebergshaugen (62) står midt i steikeosen, side om side med en innsatt, og vender de tjukke kjøttkakene i rikelig med putrende smør. De skal steke 500 stykker og er godt over halvveis.

124 domfelte

Hver dag, hele året, får 124 domfelte ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt servert middag laget samme dag. I dag står Sveins kjøttkaker, kålstuing og poteter på menyen. I morgen serveres makrell og rabarbrasuppe med grønnsaker fra hagen til verksbetjentens kollega.

– Maten betyr mye for innsatte på lange dommer. Noen av de domfelte slipper aldri ut av fengsel, sier han til Frifagbevelse.no.

Men nå blir det trolig slutt på hjemmelaget middag og økologisk rabarbra. Kriminalomsorgen må effektivisere, og kjøkkendriften i landets største forvaringsfengsel må kuttes til beinet.

– Det er kostnadskrevende å drive kjøkken på alle enhetene våre. Å endre varmmatproduksjonen er primært et tiltak for å spare penger, sier Stig Storvik, konstituert direktør i region øst, på telefon fra hovedkontoret i Lillestrøm.

Storvik har satt i gang to arbeidsgrupper som ser på hvordan matproduksjonen i Oslo, Akershus og Østfold kan bli billigere.

Regionen legger opp til at Romerike fengsel, Ullersmo avdeling skal produsere vakuumpakket mat til Ila, Bredtveit og Oslo fengsel. I Østfold skal Halden fengsel sørge for posemat til innsatte i Indre Østfold fengsel.

Debatt: Ung og kriminell: «Alt lå til rette for at det skulle gå dårlig»

Sparer millioner

– Det er estimert med at en kan spare fem-seks millioner kroner på dette, sier Storvik.

Selve avgjørelsen om å nedskalere kjøkkenet i flere fengsel tas ikke før i høst. Da legger arbeidsgruppene fram resultatene på et regionalt drøftingsmøte hvor Per Olav Mobekk, regiontillitsvalgt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) skal delta.

– Selv om beslutningen ikke er tatt, er det helt sikkert at kjøkkenet på Ila ikke skal lage middag til innsatte i framtida. De bygger jo om kjøkkenet på Ullersmo til å lage 800 vakuumpakkede middager som skal sendes til Ila, Bredtveit og Oslo, sier Mobekk.

Ifølge planene blir kjøkkenet i forvaringsfengselet nedskalert fra fire til én stilling. Mobekk er bekymret for hva som skjer med kokkene.

– Mange ansatte på kjøkkenet er eldre arbeidstakere. Det er ikke bare, bare for dem å få seg ny jobb om de blir sagt opp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tar utdannelse

Tilbake på kjøkkenet har kjøttosen lagt seg. Svein Hellebergshaugen er spent på hva arbeidsgruppene kommer fram til. Han tror det er umulig å få en ny kokkejobb som 62-åring og går trolig av med pensjon om han blir sagt opp. Men enn så lenge har han mer enn nok med å jobbe turnus og ha opplæringsansvar for domfelte som tar fagbrev.

– Det viktigste kjøkkenet bidrar med er å gi innsatte utdannelse. Da har de mye større muligheter til å klare seg etter soning, sier Hellebergshaugen.

I dag jobber ti domfelte på kjøkkenet. To av dem er på lærlingkontrakter. De siste ti årene har åtte domfelte tatt fagbrev som institusjonskokk. Men langt flere har utbytte av å jobbe på kjøkkenet. Mange innsatte kan ikke lage mat. De har levd på pizza Grandiosa og take away. Hos Hellebergshaugen lærer de å tilberede husmannskost med næring.

– Innsatte kommer hit og er usikre. Vi er som kollegaer. Etter at de har vært her en stund, blir de tryggere og får mer selvtillit.

Innsatte lærer også å ta bedre vare på seg selv. De må møte opp nydusjet, ren i tøyet og med nyklipte negler.

Vakuumpakkede maten er like næringsrik som dagens kjøttkaker, men mat er mer enn næring, mener ernæringsfysiolog Kirsti Bjerkan ved Oslo universitetssykehus Aker.

– For innsatte er måltidene kanskje noen av få hendelser i løpet av dagen som oppleves godt. Da bør det legges vekt på at maten skal være bra og serveres slik at du gleder deg, skriver Bjerkan i en e-post.

Hun er redd for at en god læring og mestring forsvinner.

– Næringsmessig kan vakuumpakket mat være like bra som fersklaget mat. Men jeg har lest at vakuumpakkede grønnsaker tilberedes ved å tilsette fett og salt. Helsemessig er ikke dette bra, skriver Bjerkan.

Kjøkkensjef Ellen Nicolaisen (58) er også bekymret.

– Det er stor forskjell på fersklagede retter og middag i pose. Når maten vakuumpakkes, forringes kvaliteten og lukta blir borte, sier han.

– Oppvarmede poteter har aldri vært godt. Potene får et slimete belegg. Nei, uff. Jeg vil ikke tenke på det en gang, sier Nicolaisen.

Saken fortsetter under bildet.

– Jeg blir så irritert når folk mener at innsatte ikke skal ha god mat, sier Ellen Nicolaisen. Foto: Morten Hansen, NJF-magasinet

Les også: Kjent som verdens mest humane høysikkerhetsfengsel. Nå trues modellen av flere kutt

Prislapp

Før hun begynte i kriminalomsorgen, jobbet hun i eldreomsorgen i Bærum kommune. Da kjøkkenene på sykehjemmene gikk over til vakuumpakket mat, sa Nicolaisen opp.

– Å sette en prislapp på at innsatte får arbeidstrening og kanskje fagbrev er vanskelig. Bransjen skriker etter denne type arbeidskraft, sier hun.

Kjøkkensjefen forteller at domfelte synes arbeidet er meningsfullt og at de gjerne jobber i helgene uten at de er pålagt det.

– Det er en del innsatte som ikke passer inn på metall- eller snekkerverkstedet, men som trives og føler seg tryggere her hos oss, sier hun.

Konstituert regiondirektør Stig Storvik er ikke bekymret for at kvaliteten på maten taper seg om middagslagingen sentraliseres. Han viser til at Kongsvinger fengsel allerede lager mat til innsatte ved Hedmark fengsel.

– Tilbakemeldingen fra Hedmark fengsel er at de er svært fornøyd med maten fra Kongsvinger fengsel, sier Storvik.

– Min kunnskap om vakuumpakket mat er at den er god og at den ikke blir forringet. Det er kokken det kommer an på. Vi må sørge for å ha flinke kokker i Ullersmo fengsel som lager god og næringsrik mat.

Ifølge Storvik skal arbeidsgruppene også se på hvordan opprettholde sysselsetting av innsatte på kjøkkenene i fengslene som mister varmmatproduksjon.

Les også: Kallmyr vil ta i bruk spyttemasker i norske fengsler

Tar fagbrev

Kjetil (37) hadde sin første arbeidsdag på kjøkkenet på Ila lille julaften i 2016. Nå er han godt i gang med å ta fagbrev i restaurant og matfag.

– Jeg vet hvor mye det betyr å jobbe på kjøkkenet. Jeg gikk fra å ha null mestring og selvfølelse til å føle meg verdifull. Det er en god følelse, sier han.

Tida i fengsel har gitt han selvtillit til å være seg selv når han møter andre.

– Jeg tør stå imot når folk hetser meg fordi jeg er dømt for sedelighet. Før trakk jeg meg bare unna konflikter.

Kjetil vil bare bruke fornavnet. Han håper på en jobb i restaurantbransjen etter soning. Da 37-åringen fikk høre at kjøkkenet står i fare for å bli lagt ned, skrev han et to siders langt brev som han sendte til alle partigruppene på Stortinget. Brevet handler om hva kjøkkentjenesten har betydd for han. Det er også publisert på nff-magasinet.no.

– Jeg er ferdig med fagbrevet før kjøkkenet slutter å lage fersklaget mat, men jeg tenker på alle som kommer etter meg. De må også få en sjanse.

Han smiler lettet.

– Endelig som 37-åring har jeg klart å ta en utdannelse. Det er fantastisk. (FriFagbevegelse)