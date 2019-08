Av Tori Aarseth, FriFagbevegelse

– Jeg gruer meg litt, men det går seg til, sier Stig Kverneng til FriFagbevegelse. Torsdag går han i vitneboksen i lagmannsretten for å fortelle om tilstandene høsten 2016.

Da Veireno tok over søppelkjøringen i Oslo etter et anbud, kom det over 31.000 klager på manglende søppelhenting i løpet av tre måneder. De ansatte jobbet mengder med overtid, men fremdeles klarte de ikke å hente alt søppelet. Dagbladet avdekket over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Til slutt slo firmaet seg konkurs.

16-timersdager

Etter skandalen tok Oslo kommune tilbake søppeltømmingen i egen regi. Siden da har arbeidsforholdene bedret seg betydelig.

– Nå er det bra. Vi har åttetimersdag. Under Veireno var det opp mot 16 timer hver dag, sier Kverneng.

FriFagbevegelse møter Stig Kverneng og kollega Geir Edvardsen på anlegget på Alnabru, sammen med Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Rødt går til valg på å beholde eller ta tilbake renovasjon i kommunal regi i alle landets kommuner.

Noe av problemet under Veireno, var manglende kontroll på nøkler og dårlig ruteplanlegging.

– Før hadde vi ti ringer med nøkler ferdig sortert for hvordan ruta gikk. Veireno tok ringene, helte alle nøklene i en eske og festet alt på en ring, sier Geir Edvardsen.

Han er tillitsvalgt i renovasjonsetatens fagforening under Fagforbundet.

– Det var ikke noe system. Vi måtte kjøre samme gate flere ganger for å gå etter det vi ikke fikk hentet, sier Kverneng.

De tok initiativ til å legge opp ruta på nytt og sortere nøklene selv. Resultatet ble at de kjørte ruta på tre timer kortere enn før.

Dømt til fengsel

I fjor dømte Follo tingrett Veireno-direktøren Jonny Enger til ett år og tre måneder i fengsel, samt et forelegg på 4,5 millioner kroner til hans eierselskap VT-gruppen. Enger reagerte med å kalle dommen for absurd, og anket både skyldspørsmål og straffeutmåling.

Engers advokat, John Christian Elden, mener at dommen er for streng.

Enger har gitt uttrykk for at han mener at Veireno var en skikkelig bedrift, men gikk på en smell på grunn av forhold utenfor firmaets kontroll.

– Dyrere for forbrukerne

Edvardsen tror at det kan oppstå nye problemer dersom anbudet settes ut på nytt, og håper at kommunen beholder søppeltømmingen i egen regi.

Det håpet ønsker Rødts Bjørnar Moxnes å innfri. Han viser til en De Facto-rapport fra 2015, der det kom fram at søppelgebyrene var høyest i kommunene hvor renovasjonen er på anbud.

– Det er ikke så rart, for de skal jo ha profitt. Da blir det ofte dyrere, sier Moxnes. (FriFagbevegelse)