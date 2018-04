Oslo

KOMMENTAR

SARPSBORG STADION (Dagsavisen): Det er noen enkle læresetninger i fotball. En av dem er at det laget som vinner duellene oftest vinner kampen. Sarpsborg ville vise hvorfor de slo Vålerenga tre ganger i fjor, og gikk rett i strupen på VIF foran sitt rekordstore publikum. Det vil si eksakt 6149 betalende i den iskalde kveldssola i Sarpsborg. De hygget seg. Og fikk altså se Sarpsborg slå Vålerenga for fjerde gang på rad. Fordi Vålerenga ikke var på i tilstrekkelig grad. Hvorfor skal Ronny Deila finne ut av de neste dagene.

For hjemmelaget opptrådte akkurat så selvsikkert som det var grunn til etter fjorårets avvisninger av VIF. De var VIFs store festbremsere, først ved åpningen av ny arena, så ved å hindre dem cupfinale. Resultatet ble det samme som sist de møttes. 3-0 ( i semifinalen i cupen). Da er det ikke så mye mer å snakke om. Sarpsborg 08 var det klart beste laget og har åpnet med å slå Rosenborg og Vålerenga hjemme. Regn med Geirs bakkemannskap i år også.

Det så ut som de syntes det var gøy utpå der og Sarpsborg prøvde på ting selv ikke medspillerne altfor ofte ser. Som at høyreback-reserven Jon-Helge Tveita skulle gå sjøl og banke ballen opp i VIF-keepers venstre vinkel. Neppe noen som hadde advart mot ham i VIF-leiren.

Men gode lag har spillere som viser fram noe ekstra. Og lykkes. Det var dette Vålerenga manglet. Det var ingen offensiv kraft. Det gikk 35 minutter før vi fikk se et VIF-angrep med sting i der pasningene i bra tempo traff medspillerne og ble spilt i bevisste rom. Før dette hadde hjemmelaget styrt det meste fordi de klarte å ha ballen mest ved å være mye mer presise. Og aggressive. De lyktes med planen sin om aldri å la Vålerenga komme i gang med sitt eget spill. Det krever hardt arbeid. Og disse abeidshestene finner vi i Sarpsborg.

Det er sjelden vi har sett Chedira Ejuke så passiv og på den andre siden endte Simen Juklerøds driblinger i en blå trøye. Hver gang. (VIF spilte i hvitt). Og bak disse kom det ingen offensive løp bakfra. Lagets to sjanser kom ved Sam Johnsons aggressive stil. Først ved å presse keeper maksimalt, så ved å vise en lynrask avslutning som dessverre for ham gikk rett på en forfjamset Aslak Falch, fjorårets keeperreserve i VIF.

Vålerenga fikk både en og to advarsler om hva som ville komme gjennom farlige innlegg fra høyre. Den første endte i tverrliggeren (offside), den andre ved at hele den største fotballbyen i Østfold ropte på straffe. Likevel klarte man ikke å demme opp. Og ved tredje forsøk satt den altså. Og Patrick Mortensen bekreftet rollen som en av landets mest intense avsluttere. Han kunne fort scoret to til i en kamp der hjemmelaget vant sjansestatistikken klart. Men han nøyde seg med 3-0 målet rett før slutt.

For VIF ble det en massiv nedtur. Samuel Kari Fridjonsson kom inn ved start av 2. omgang i stedet for Abdisalam Ibrahim og han gjorde det vi hadde etterlyst i hele 1. omgang. Lave langskudd mot en keeper i lav kveldssol. Men da hadde altså lagene byttet side. Også Ernest Agyiri ble puttet inn på en midtbane som ikke ble den motoren den skal være. Det måtte være frustrerende for Ronny Deila å se hvor mange dueller som ble tapt i den tidlige fasen da VIF skulle vise muskler og framstå som en bedre versjon enn fjorårets.

Dette var syretesten på hvor Vålerenga står og svaret var ganske klart. Langt unna norsk toppnivå i akkurat denne kampen. Nå er Strømsgodset neste motstander på Valle kommende lørdag og med seier der er Vålerenga i posisjon igjen. Man skal ikke grave seg ned etter årets første nederlag. Men man må finne tilbake den aggressiviteten alle Ronny Deilas lag har vært kjent for. Geir Bakke vant dette sjakkspillet også. Og for å gni det ektra inn: Hjemmelagets gamle VIF-gutt Harmeet Singh ble kåret til banens beste. Fordi han var den midtbanemotoren VIF aldri fikk i gang på påskeferiens siste dag. Geir Bakke hadde Singh da han var assistenttrener i Molde og ville gjerne ha arbeidshesten i sitt lag. Det har han fått.

Etter kampen var Ronny Deila først og fremst skuffet over at laget var så passivt fra start. Som vi startet med: Laget som vinner duellene, vinner som oftest også kampen. Og det laget som klarer å mobilisere fra start får også et mentalt overtak. Nå har Sarpsborg opplevd dette fire ganger på rad og kan med god grunn hevde de har et godt tak på Vålerenga. VIF må bruke nederlaget til å se hva som setter dem ut. Denne kvelden var det ren og skjær innsats. Intet mindre. Det kan man gjøre noe med. Men det sitter i hodet. Vålerengas fysiske forutsetninger er det ikke noe galt med.

KAMPFAKTA

Sarpsborg – Vålerenga 3-0 (1-0)

Sarpsborg stadion: 6149 tilskuere

Mål: 1-0 Patrick Mortensen (17), 2-0 Jon-Helge Tveita (66), 3-0 Mortensen (90).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Sam Johnson, Jonatan Tollås Nation, Sam Adekugbe, Vålerenga, Joonas Tamm, Ronnie Schwartz, Sarpsborg.

Lagene:

Sarpsborg (4-4-2): Aslak Falch – Jon-Helge Tveita, Joackim Jørgensen, Joonas Tamm, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen (Tobias Heintz fra 88.), Matti Lund Nielsen, Harmeet Singh, Kristoffer Zachariassen – Mikkel Agger (Ronnie Schwartz fra 79.), Patrick Mortensen.

Vålerenga (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Abdi Ibrahim (Samuel Kari Fridjonsson fra 46.), Daniel Fredheim Holm, Magnus Lekven (Ernest Agyiri fra 69.) – Simen Juklerød (Fitim Azemi fra 75.), Sam Johnson, Chidera Ejuke.