Deila: - Laget gikk på diesel

SARPSBORG (Dagsavisen): Ronny Deila var en skuffet, men fattet mann da han kom ut for å forklare årets første serienederlag.

- Det mest skuffende er at vi ikke er med fra start. Vi er på hæla i nesten en halvtime. Vi visste jo at Sarpsborg spiller tøft og er sterke i duellspillet. Men da må vi gå i krigen, ikke stå og se på, sier Ronny Deila.

Metaforen om dieselmetaforen fikk han fra TV2 med henvisning til Marit Bjørgens forklaringer når hun syntes det gikk tregt i sporet. Deila syntes beksivelsen var passende. Han må finne ut hvorfor.

- Sarpsborg er et godt fotballag og vi visste hvordan de ville se ut. Da er det skuffende at vi ikke klarer å stå i mot, sier han. - Vi var en veldig dårlig utgave av oss sjøl, la han til.

- Du byttet inn Samuel Kari Fridjonsson halvveis, hvorfor?

- Vi trengte mål, vi måtte ha flere avslutninger, skudd på mål. Det fikk vi. Men Sarpsborg traff i krysset der vi skjøt på keeper.

Vålerenga hadde helt andre planer med denne kampen enn å komme hjem med 0-3. Deila berømmer Sarpsborg 08, men er svært kritisk til at eget lag ikke ser ut til å fungere noenlune før nesten en halvtime er spilt.

Nå vil han vurdere startelleveren inn mot kampen mot Strømsgodset på Valle lørdag kveld. Men han mener han vet hvilke knapper han må trykke på.

Samtidig vil han ikke krisemaksimere. Vålerenga står med sine seks poeng etter tre kamper. Mye vil se bedre ut med seier over Strømsgodset, en kamp som alltid vil være spesiell for Deila.

Sarpsborg-trener Geir Bakke er blitt eksperten i å stoppe VIF.

- Planen var å hindre Vålerenga i å spille deres spill. For da er de gode. Vi lyktes med det overraskende godt fra start. Og vi følte vi hadde hele stadion med oss. Vi vant ikke bare kampen på banen, men også på tribunen. Det var viktig for meg, sier Geir Bakke til Dagsavisen, som holder begge beina plantet på jorda tross to hjemmeseire over Rosenborg og Vålerenga.

- Vi er veldig stabile. Det er vår styrke. Vi har et lag der alle må jobbe knallhardt, ellers fungerer ikke vårt spill. Det fikk vi til i dag, sier han.