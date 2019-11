Helsegiganten kaster inn håndkleet etter flere år med motstand fra det rødgrønne Oslo-byrådet, melder Nettavisen.

Selskapet selges til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL), som overtar driften av sykehjemmene fra 1. januar 2020, får Nettavisen opplyst.

Unicare legger ikke skjul på at det er byrådets politikk som gjør at de nå velger å selge. Over tid har det vært signalisert fra byrådet at alle byens sykehjem skal rekommunaliseres eller drives av private, ideelle aktører.

– Med bakgrunn i dette velger Unicare nå å trekke seg ut og takker samtidig Sykehjemsetaten i Oslo kommune for godt samarbeid, sier konsernsjef Christoffer Sundby i Unicare.

Alle får beholde jobben

De ansatte ved de fem sykehjemmene ble informert om salget tidlig tirsdag morgen, og like etter klokken 10 gikk meldingen om eierskiftet til Oslo Børs.

I alt er det rundt tusen ansatte i Unicare Omsorg. Alle de ansatte får fortsette i jobbene sine, ifølge Sundby.

Unicare driver i dag sykehjemmene Fagerborghjemmet, Hovseterhjemmet, Manglerudhjemmet, Smestadhjemmet og St. Hanshaugen omsorgssenter.

Listhaug: – De eldre taper

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp), som var eldrebyråd i Oslo mellom 2006 og 2011, sier at det at Unicare nå forsvinner, er et tap for eldre i Oslo.

– Unicare har gått foran i arbeidet med å skape sykehjem som faktisk ligner hjem, og ikke institusjoner. Takken fra byrådet er at de blir kastet ut av kommunen, sier hun i en kommentar til NTB.

– At de nå forsvinner er et tap for eldre i Oslo. De vil nå få mindre valgfrihet, fordi de ikke lengre kan velge Unicares sykehjemstilbud. Ensretting og monopol har sjelden gitt gode resultater i noen sektor, sier den tidligere eldrebyråden i Oslo.

Johansen: – Et offentlig ansvar

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til E24 at han tar til etterretning at Unicare nå selger seg ut. Samtidig understreker byrådslederen at han mener eldreomsorg bør være et offentlig ansvar.

– Byrådet ønsker en best mulig, ikke en billigst mulig eldreomsorg, og har siden vi overtok makten i Oslo i 2015 prioritert at eldreomsorgen skal drives av ideelle aktører og kommunen selv, sier han.