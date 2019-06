Organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) har søkt og fått tillatelse til å holde stand på Tøyen i september. Tillatelsen er gitt av bydel Gamle Oslo.

Det har utløst protester i nabolaget. Mange av Facebook-gruppene med tilknytning til bydelen er fulle av engasjement og folk som ikke vil ha SIAN til Tøyen.

– Dette må jo være en feil, sier Ole Pedersen. Han er lokalpatriot og Tøyenaktivist med engasjement for nærmiljøet. Han viser til at Bydelen har vedtatt at Gamle Oslo skal være en rasismefri sone.

– Hvis SIAN skal få stå på torget og spy ut hat og menneskefientlig retorikk, så er vi jo ikke en antirasistisk bydel, sier han.

– Det er jo så hinsides.

I en Facebook-post skriver SIAN blant annet at de mener Tøyen er en «no go sone for gode nordmenn».

– Dette har en helt åpenbar rasistisk slagside. Det blir for dumt, sier Pedersen.

– Tøyen er en no go-sone for rasisme, legger han til.

Nå regner Pedersen med at politikerne i bydelsutvalget trekker tilbake tillatelsen.

LES OGSÅ: Sivile og politi måtte skille partene da SIAN-stand fikk sinnene i kok på torget i Drammen

Rasistisk

– Sian er en skikkelig drittorganisasjon som ikke har noe på Tøyen å gjøre, sier Agnes Viljugrein (Ap).

Viljugrein sitter i bydelsutvalget i Gamle Oslo og er Aps kandidat til å bli BU-leder etter valget. Hun reagerer kraftig på at SIAN vil avholde stand på Tøyen.

– Det er en ren provokasjon. SIAN er en rasistisk og skikkelig hatefull organisasjon, sier hun.

– Men er det riktig å gi dem tillatelse?

– Det synes jeg er vanskelig å svare på. Det ærlige svaret er at det ikke er enkelt. Men for min del vil jeg si at de overhodet ikke er velkomne, sier Viljugrein.

Hun er klar for å motdemonstrere.

– Jeg vet rett og slett ikke om bydelen kan si nei eller ikke. Men jeg er ikke fremmed for å avslå søknaden. De har ikke en dritt på Tøyen å gjøre, sier hun.

Driver ikke sensur

Tillatelsen til standen er altså gitt av bydel Gamle Oslo.

– Bydelen forvalter torget. Vårt ansvar går på å sjekke om torget er ledig og søknaden er i strid med regelverket. Vi driver ikke sensur, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran til Dagsavisen.

Olsen Pran er bydelens øverste administrative sjef. Han vil ikke gå inn og mene noe politisk om innholdet i SIANs møte, og derfor ikke nekte dem tillatelse.

Tidligere i vår ble SIAN nektet stand på Arendalsuka, begrunnet med at de «sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement.»

– Spørsmålet er om de går over grensen. Bydelsforvaltningen avgjør ikke grensene for ytringsfriheten, det er rettsstaten som må vurdere om det er ulovlig, sier Olsen Pran.

– Vil ikke en stand fra SIAN kunne begrense muslimers frihet?

– Ytringsfriheten gjelder alle borgere i Norge uavhengig av religion, sier han.

Olsen Pran sier politiet må gjøre en sikkerhetsvurdering, som vil avgjøre om SIAN kan få avholde standen.

– Bydelen har vedtatt å være rasismefri sone?

– Torg og gater er underlagt forvaltningen og regelverket som er politisk bestemt i Oslo kommune. Det er veldig flott at politikken lokalt har lagt til grunn at det er en rasismefri bydel. Men ytringsfriheten blir ikke tatt bort av den grunn, sier han.

Milkshake-demonstranter

Samme dag som SIAN har fått standtillatelse blir det nå mobilisert til markeringa «Klovner, såpebobler, musikk og milkshake-dag» på Tøyen torg.

I arrangementet på Facebook står det ikke direkte at arrangementet er en motdemonstrasjon mot SIAN, men under slagordet «laktose mot intoleranse» har milkshake blitt et internasjonalt symbol på antirasisme. De siste månedene har flere særlig engelske antirasister kastet milkshake på kjente ledere av rasistiske og høyreekstreme organisasjoner.

..

Dagsavisen har vært i kontakt med SIAN, ved leder Stig Andersen, for kommentarer til påstander i denne artikkelen.

Andersen avkrefter at Sian er en rasistisk drittorganisasjon, men går med på at Tøyen som «no go-sone» er en spissformulering.

– No go-sone er blitt en betegnelse på et sted hvor kriminalitet blomstrer, sier han.

I tillegg presiserer han at det i Norge er de stupide som styrer.

– At vi er rasister, er bare en subjektiv mening, som er basert på vås, sier Andersen.