Samboerparet er så heldige å bo midt i byen, i et hus utstyrt med løpebane og treningsapparater på taket. I slutten av juni i 2019 flyttet de nemlig fra et rekkehus på Holmlia til en 4-roms leilighet i Eufemias Plass Vest.

– Vi var veldig lei av å kjøre tog. Det var som regel fullpakket og forsinket. Nå kommer vi oss raskt og enkelt til jobben, og i byen er vi jo allerede, sier de.

Redningen nå

Til vanlig trener de på SATS og løpebanen på taket hadde de ikke benyttet seg av før nå.

– Nå er jo SATS stengt, man skal holde avstand og vi jobber fra hjemmekontor. Da blir det til at vi stikker opp på taket og løper der isteden, sier Knut Helge Knutsen.

– Å trene her oppe i solnedgang eller soloppgang føles fantastisk. Man kommer seg ut og får brukt litt energi, det er viktig for kropp og sjel, sier Siri Anne Mørk.

Ikke partytak

Eufemias plass er et nytt kvartal i østre ende av Bjørvika og takhagen på Eufemias plass vest ligger i 10. etasje og inngår som en del av det private uterommet til boligene. Takflaten er 70m lang og 13m bred. Å bo midt i et område som er i så stor forandring som Bjørvika er spennende, og i helgene går de to ofte opp på takterrassen og ser på hva som har skjedd den siste uken.

Les også: Varsler kaos på intensivavdelingene: – Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise

– Ja, hvor ofte får man egentlig muligheten til å være med på utviklingen av en helt ny bydel? sier Siri Anne Mørk.

Treningstaket er som skapt for urbane mennesker som lever et aktivt liv, men også et sted man kan slappe av og nyte fjordutsikten og taklandskapene i Bjørvika. Men siden taket er designet for fysisk aktivitet er det ikke et party-tak.

– Vi møter jo naboer og blir kjent men det er ikke noe partytak og det er vi jo egentlig ganske glade for, sier Knut Helge Knutsen.

Trives i sentrum

Paret kommer nordfra, han fra Lofoten og hun fra Narvik, men stortrives midt i storbyen.

– Her er det kort vei til alt. Vi er veldig sosiale og treffer ofte venner her i nærheten. Og så er det deilig å slippe å ta det siste toget hjem, vi kan bare spasere den korte turen hjem. Vil man ut i marka er det jo kort vei med trikk eller T-bane, sier Siri Anne Mørk. Før valget falt på Bjørvika, så de på boliger både på Frogner og Ensjø. Men nærheten til sentrum, restauranter, kafeer, butikker og sjøen gjorde at valget til slutt falt på Bjørvika.

– Vi bruker store deler av Bjørvika. Blant annet trener vi på SATS i Barcode, ser fotball på puben Pokalen og går mye turer i området, forteller paret.

Les også: I koronakarantene? Her er Netflix-seriene du kan se nå

Urban trend

Takhager er blit et populært innslag når nye boliger bygges sentralt i byen.

– Utnyttelse av takflater som sted for opphold og aktivitet er forholdsvis nytt i Norge. Behov for nyskapning, som takhagen her representere, blir stadig viktigere i byer som fortettes, sier Ashley Conn, partner og landskapsarkitekt i Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA).

De har utformet taket i tett samarbeid med arkitekt for bygget, arkitektkontoret a-lab.

– Treningstaket er unik i taklandskapet på Bjørvika og har blitt en viktig del av byggets identitet. Material- og fargebruk, sammen med vegetasjon, er utformet som en helhet for at takhagen skulle være i harmoni med bygget. Deler av taket har gummibelegg i en identitetsgivende blåfarge, som en referanse til nærheten til havet og himmel, med en hvit grafikk som skaper ulike soner for trening, opphold og bevegelse, sier Conn.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!