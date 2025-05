Raser mot Sanne-kutt: – Uansvarlig og uetisk

– Det er uansvarlig og uetisk. Når fagpersoner advarer om livsfare, bør kommunen lytte. I stedet ser vi at økonomiske hensyn går foran menneskelige behov.

Mímir Kristjánsson (Rødt) retter skarp kritikk mot kommunen som har besluttet å erstatte flere timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - med hjemmesykepleie til konkrete oppgaver på faste tidspunkter (punktvis hjemmesykepleie), for hjerneskadde Sanne Grahnstedt (30).

Alice Reigstad, direktør for helse og mestring i Indre Østfold, uttalte til Dagsavisen i midten av mars:

– Bakgrunn for endringen er ikke å spare penger.

Kommunen har allerede kuttet i BPA-tilskuddet før den nye ordningen er på plass. Foreldrene nekter å godta endringen, og står nå selv for regningen: 13.000 kroner i uka for å sikre datteren den nødvendige hjelpen.

Sanne Grahnstedt får ikke lenger hjelpen hun trenger gjennom BPA-ordningen. Nå må familien betale store summer hver uke for å dekke inn det kommunen har kuttet. (Tomm Pentz Pedersen)

Mímir raser mot BPA-kaoset

Til Dagsavisen har Indre Østfold kommune vist til at vedtaket om å redusere BPA-timer er vurdert som faglig forsvarlig og godkjent av Statsforvalteren. Kommunen ønsker å fase inn hjemmesykepleie for å sikre nødvendige helsetjenester, og understreker at helsehjelp i Norge i utgangspunktet er frivillig – men må være forsvarlig.

– Dette er hjerteskjærende og rett og slett uholdbart, sier Rødt-profil Mímir Kristjánsson om Sanne-saken i Indre Østfold.

Han reagerer kraftig på at foreldrene må punge ut med 13.000 kroner i uka etter at kommunen kuttet livsnødvendige BPA-timer.

– Sanne blir fratatt helt grunnleggende rettigheter. Slike avgjørelser skal tas av fagfolk – ikke av økonomer som teller kroner i rådhuset, tordner Kristjánsson.

---

Dette er saken

Familien frykter for datteren Sannes helse dersom hun mister kontinuerlig hjelp av to assistenter (2:1-assistanse), og antallet hjelpere øker fra 11 kjente BPA-assistenter til over 30 ulike pleiere i uka.

Etter Statsforvalterens avgjørelse har mor og verge Inger Grahnstedt sendt flere klager til kommunen, ingen har blitt tatt til følge.

Vedtaket om å overføre BPA-timer til punktvis hjemmesykepleie er ikke iverksatt, men kommunen har likevel redusert antallet BPA-timer. Foreldrene dekker nå manglende timer selv. Det betyr en kostnad på ca. 13.000 kroner hver uke.

---

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble overført til kommunene i 2000, og innebærer at BPA ble en lovpålagt tjeneste som kommunene skal tilby personer med sterkt nedsatt funksjonsevne. Kristjánsson mener saken er et tydelig eksempel på hvorfor BPA-ansvaret aldri burde vært lagt til kommunene.

– Det er alltid den svakeste parten som rammes. Det er store forskjeller fra kommune til kommune, og mange får færre timer. Det hadde aldri skjedd om staten hadde hatt ansvaret, sier han.

– Vi er ikke et fattig land. En rettferdig og lik BPA-ordning burde være en selvfølge uansett hvor du bor.

Krever statlig BPA-ansvar

Mímir Kristjánsson (Rødt) mener BPA-kuttene i Indre Østfold kommune avslører en alvorlig systemfeil i velferdsstaten – og retter pekefingeren mot Stortinget.

– Det er ikke sånn det skal være. Disse tjenestene skal dekkes av fellesskapet, ikke av folks egen lommebok, sier han og gjentar at ansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) burde ligge hos staten – ikke kommunene.

– Dette er en av de store økonomiske bombene i Kommune-Norge. Jeg har selv vært lokalpolitiker og sett hvor voldsomt kostbart dette blir for en enkelt kommune. Når BPA overlates til kommunal styring, får vi dårligere behandling og urettferdig forskjellsbehandling.

Dagsavisen har tidligere spurt Alice Reigstad, direktør for helse og mestring i Indre Østfold kommune, om hvor mye kommunen sparer på den nye løsningen for hjerneskadde Sanne Grahnstedt. Reigstad svarte at endringen ikke er motivert av økonomiske besparelser, men av kommunens lovpålagte plikt til å sikre at helsehjelpen som gis er forsvarlig.

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) bekreftet også at det ikke er gjort noen politisk bestilling på en sammenligning mellom kostnadene for BPA og hjemmesykepleie.

Indre Østfold kommune fikk tilbud om å kommentere saken på nytt nå, men ifølge kommunikasjonssjef Oddbjørn Lager Nesje, så har de ikke noe mer å legge til siden forrige gang saken var omtalt.

Ber mor fremme innbyggersak

Frank Finstad, kommunestyrerepresentant og leder for lokalpartiet Folkets Stemme i Indre Østfold, retter kraftig kritikk mot kommunens håndtering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

I det han omtaler som en prinsipiell interpellasjon i kommunestyret, tok han opp spørsmålet om hvorvidt kommunen er i ferd med å fase ut BPA til fordel for hjemmesykepleie – en praksis han mener svekker livskvaliteten til de mest hjelpetrengende.

– Det handler om mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne, som mister muligheten til et verdig og aktivt liv. Når kommunen i stedet tilbyr hjemmesykepleie flere ganger daglig, blir brukerne i praksis lenket til hjemmet, uttaler Finstad til Dagsavisen.

Frank Finstad, leder i Folkets Stemme i Indre Østfold, kritiserer kommunen for å fase ut BPA til fordel for hjemmesykepleie, og mener politikerne svikter de mest hjelpetrengende. Han oppfordrer familien Grahnstedt til å fremme en innbyggersak for å presse politikerne til handling. (Tomm Pentz Pedersen)

Han hevder at interpellasjonen ble møtt med «taushet og handlingslammelse» i kommunestyret, og at de politiske kollegene unnlot å ta stilling i saken.

– Politikerne har fullstendig sviktet her. Når ingen vil ta ansvar, må innbyggerne selv reise seg. Jeg har derfor anbefalt mammaen i saken, Inger Grahnstedt, å samle 300 underskrifter og fremme en innbyggersak. Det legger press på lokalpolitikerne – og synliggjør hvor uverdig behandlingen er, sier Finstad.

Han frykter at kommunen i realiteten lar økonomiske hensyn overstyre faglige vurderinger, til tross for ordførerens påstand om det motsatte.

– Når familie og fagfolk advarer om livsfare etter kutt, er det politisk unnfallenhet å skyve ansvaret på administrasjonen, fastslår Finstad.

Hjelpen som har holdt Sanne stabil er kuttet – på tross av legeadvarsler. (Tomm Pentz Pedersen)

Advarer mot fatale følger

Sanne Grahnstedts medisinske team som har fulgt henne i flere år mener kommunens vedtak er uansvarlig.

«Noen timer med hjemmesykepleiere daglig vil på ingen måte kunne ivareta oppgavene Sannes mor og teamet utfører. Hjemmesykepleie kan på ingen måte erstatte dette. Det foreslåtte tilbudet fra kommunale tjenester kan få fatale konsekvenser.», skriver mangeårig lege og allmennspesialist Jørn Schelin i sin uttalelse.

