Samarbeidspartnerne Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV kom tirsdag morgen sammen til uformelle forhandlinger.

De siste fire årene har Rødt fungert som støtteparti for byrådskonstellasjonen, men SVs ordfører Marianne Borgen mener det kan være på tide med et mer formalisert samarbeid, ifølge Aftenposten.

– Jeg ser at Rødt har styrket seg. Nå mener jeg de bør vurdere å gå inn i byrådet og ta ansvar for helheten. De har fått tillit fra folket og bør ta den, sier Borgen til avisen.

Utspillet møter en kald skulder hos Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Vi har erfart i Oslo at det har vært helt nødvendig å være på utsiden av byrådet og presse dem, sier han.

Ap tapte åtte

Styrkeforholdet mellom partene har endret seg etter valget. Arbeiderpartiet tapte åtte mandater og får nå tolv.

Dermed kommer partiet i mindretall i forhold til de to partnerne, som får 15 til sammen (SV 6 og MDG 9). I tillegg får Rødt 4.

Høyre frir til MDG

I Høyre var det lite håp tirsdag om at partiet skulle kunne gjenvinne byrådsmakten. Men stortingsrepresentant Michael Tetzschner peker på at det akkurat holder til borgerlig flertall om MDG bytter side. Partiet har nå anledning til å vise at de er blokkuavhengige, sier han til Dagens Næringsliv.

– MDG må vise at det er noe annet enn et haleheng til sosialistene, hvis de ønsker det, sier Tetzschner.

Nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, peker også på at det finnes et alternativt flertall i Oslo bestående av Høyre, sentrum og MDG.

– Det hadde vært mulig å etablere et sentrumsorientert alternativ i Oslo hvor fløypartiene ikke fikk innflytelse, sa Lae Solberg til NRK.