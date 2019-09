Demonstrantene var ikledd striper for å hedre kunstneren Pablo Picasso, som står bak flere verker i det karakteristiske bygget. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden.

Initiativet til demonstrasjonen kommer fra Henie Onstad Kunstsenter, som vil belyse den massive motstanden som finnes mot rivingen. Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka deltok også i demonstrasjonen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Demonstrantene reagerer på rivingsvedtaket for bygget, som de mener er fattet på tvers av demokratiske spilleregler. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokka. Rivingsarbeidet starter i oktober.

– Vedtaket belyser ikke at fullgode alternativer for bevaring finnes, og det tas ikke hensyn til de unike arkitektoniske og kunstneriske kvalitetene som eksisterer i Y-blokka, sier direktør Tone Hansen for Henie Onstad Kunstsenter.

Ett av argumentene for riving har vært at regjeringskvartalet ikke kan bygges over ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokka.

– Argumentet om at Y-blokka skal rives på grunn av sikkerhetsmessige tiltak har falt, og det finnes mange gode forslag til hva bygningen kan brukes til. Det er på tide å lytte til det store engasjementet for bevaring, sier Hansen.