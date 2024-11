Kåffa-børsen: Ny feil

WILLIAM DA ROCHA – 5: Holder på å forhindre det tidlige baklengsmålet når han får en hånd på skuddet, men ballen havner likevel i nettet. Starter andre omgang med en kjemperedning etter et hjørnespark. Varter opp med flere gode redninger, men når ikke ut til KBKs andre scoring.

AYOUB ALEESAMI – 5: Gjør en solid førsteomgang hvor Kåffa slipper til lite. Ut etter 49 minutter.

MOMODOU LION NJIE – 3: Var urutinert i forrige hjemmematch og lagde et klønete straffespark, og får en marerittstart i kveld. Roter det til i egen boks, mister ballen og må ta på seg skylden for at Kåffa havner under før det er spilt ti minutter. Hever seg utover i omgangen og har flere viktige involveringer foran mål. Redder også like foran streken rett etter pause.

HAITAM ALEESAMI – 4: Gjør som resten av forsvaret en god omgang defensivt før pause. Mye involvert med ballen i beina når vertene jager redusering og utligning.

DADI DODOU GAYE – 5: Leverer noen lekre detaljer i løpet av første omgang. Slår innlegget som fører til Kåffas redusering. Ut etter 81 minutter.

SIMEN HESTNES – 5: Har KFUMs beste mulighet i første omgang, men KBKs keeper gjør en meget solid redning. Markant når Kåffa etablerer angrep.

SVERRE SANDAL – 6: Gjør nok en gang en god opptreden på midten for Kåffa, og er blant lagets beste denne matchen. Dekker mye rom og gjør få feil med ballen i beina.

DAVID HICKSON – 4: Lovende før pause med blant annet et meget godt innlegg som Hestnes er nær å sette i kassa. Også god defensivt i første omgang, men blir knust i duellen når Kristiansunds Jesper Isaksen header inn gjestenes andre scoring.

MOUSSA NJIE – 3: Får ikke til særlig mye fremover på banen, verken på høyre- eller venstrekanten. Ut etter 61 minutter.

JOHANNES NUNEZ – 6: Pleier å være veldig god feilvendt, men blir godt pakket inn av KBKs midtforsvar. Setter opp en kjempesjanse i andre omgang, før han får assist når han header perfekt ned til innbytter Mame Ndiaye som reduserer med elleve minutter igjen å spille. Flott gjort. Ut etter 81 minutter.

OBILOR OKEKE – 5: Ivrig og involvert i mye før pause. Går over på høyrekanten etter hvert og er ikke veldig langt unna scoring med et skuddforsøk. Setter i gang angrepet som fører til 1-2-scoringen. Ut etter 81 minutter.

AKINSOLA AKINYEMI – 5: Kommer inn noen minutter ut i andre omgang og gjør en godkjent prestasjon – både offensivt og defensivt.

Mame Ndiaye, Håkon Helland Hoseth, Jonas Lange Hjorth og Teodor Haltvik spilte for lite til å bli vurdert.

