Sju magiske minutter sørget for Grei-opprykk

GREIBANEN (Dagsavisen): Premissene var enkle før siste seriekamp. Grei var ett poeng foran Heming og hadde alt i egne hender når de møtte Lambertseter på hjemmebane.

Og etter en nervepirrende 1. omgang løsnet alt i 2. omgang. Da scoret Grei i minutt 46, 50 og 52 og avgjorde kampen og sesongen.

Heming slo Stovner hjemme, men det hadde ingenting å si. Grei vant altså og gjorde jobben selv, og skal i 2025 spille i 3. divisjon.

Skal feire

Dermed er Grei tilbake på nivå fire i norsk fotball, fire år etter at de var der sist. Grei spilte i 3. divisjon i 2021, men rykket ned da og har vært i 4. divisjon siden.

Etter kampen var det kjempestemning hos Grei-spillerne – naturlig nok. De stormet banen og feiret med de fremmøtte på tribunen.

– Det betyr alt. Nå skal vi ut og feire. Dette blir en lang kveld, lovet keeper Marcus Andersen, som var kaptein.

– Jeg vet ikke hva gutta har stelt i stand, men det blir nok noe fest og feiring. Det har de fortjent, sa trener Espen Haug mens We Are The Champion fra Queen runget utover.

Grei punkterte kampen to minutter før slutt. (Even Lübeck )

Tre raske mål

Grei var best i 1. omgang, men det var en tydelig nerve som preget hjemmelaget. Det sto 0–0 etter de første 45 minuttene.

Så tok de altså fyr:

Rett etter pausen gikk de opp i 1–0. Cherif Herve dro på løp og fikk ball. Han slo ut 45 til Almas Samrat, som banket ballen kontant i mål.

2–0 var et faktum fem minutter etter 1–0. Geirald Meyer fikk ball i boks etter en corner, la til rette for Herve og så spissen skyte i mål.

Og 52 minutter var spilt da Thomas Totlandsdal økte til 3–0. Fra sin høyre kant posisjon skar han inn og skjøt i lengste hjørne.

Grei var uhyre nær 4–0 etter timen etter et mønsterangrep. Laajab hælflikket til Løw, men forsøket gikk like over mål.

Enda nærmere var de da Totlandsdal kom alene på høyre ti minutter senere, men kanten skjøt i tverrliggeren og ut.

Herlig punktum

Til slutt kom 4-0, ti minutter før slutt. Ibba Laajab fikk ball på 16 meter og la igjen til Thorbjørnsen. Greis nummer 14 plasserte ballen på utsøkt vis i lengste hjørne.

Grei punkterte kampen to minutter før slutt. Laajab fant Sheikh Omar Mbye, som dro av en mann og banket ballen i mål. Da tok det helt av på Greibanen!

Seieren gjør at det blir 3. divisjon på Grei neste år!

