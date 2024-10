Ny VIF-målsetting: – Vet vi er gode nok

VALLE (Dagsavisen): Svaret er ganske enkelt, ifølge Jones El-Abdellaoui.

– Vi har som mål å nå 70 poeng og vinne de resterende kampene, som jeg vet vi er gode nok til å gjøre. Det hadde vært veldig gøy for vår del å fullføre sesongen med en veldig god avslutning, sier VIF-angriperen til Dagsavisen.

El-Abdellaoui scorer for 13. gang denne sesongen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

18-åringen banket inn sitt 13. mål for sesongen mot Egersund da Vålerenga sikret førsteplassen i Obosligaen 2024. Nå har seriemesterne 62 poeng med tre kamper igjen å spille. Skal den nye målsettingen nås, må altså resten vinnes.

– Etter at vi rykket opp var vi veldig bestemte på at det ikke betydde at vi skulle slappe av og ta det rolig, men at vi skulle satse på å vinne serien også, sier El-Abdellaoui.

– Gjelder å holde koken

VIF-trener Geir Bakke prøver å bruke de resterende kampene så godt som mulig – til tross for at målsettingene om å rykke opp og vinne serien allerede er nådd.

– Nå gjelder det å holde koken dag etter dag, uke etter uke den tida som er igjen.

– Hva er målet nå?

– Spillerne har sagt internt for to-tre kamper siden at den neste prestasjonen er viktigst, men at det hadde vært veldig moro å sikte på den 70-poengeren. Hvorfor ikke? Den er fortsatt innen rekkevidde, svarer Bakke.

Vålerenga-trener Geir Bakke avbildet før 4-0-seieren mandag kveld. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Først venter Stabæk på bortebane fredag. Deretter gjester Start Intility, før VIF avslutter sesongen mot Sogndal på Fosshaugane Campus.

– Da må vi ha gode prestasjoner hver gang. Da er det det som er litt målsettingen. Det skal holde hardt, men det er ikke umulig, sier Vålerenga-treneren om å komme over 70 poeng.

– Betyr ekstremt mye

Bakke oppsummerer 4-0-seieren mandag slik:

– Vi har snakket om at vi må klare å holde koken oppe. Vi må tenke på 2025 også. Gode prestasjoner er alltid viktig. Det svingte litt i dag, men vi er effektive. Vi tar med oss at vi vinner komfortabelt på en dag som ikke er supertopp. Men vi er veldig happy med å være oppe og å være seriemestere.

Muamer Brajanac sørget for Vålerengas første scoring før pause. I andre omgang la han til rette for Henrik Bjørdal som bredsidet inn 2–0. Deretter satte El-Abdellaoui inn VIFs tredje, før innbytter Mees Rijks utnyttet en feil i Egersund-forsvaret og toppet avsluttet kvelden med 4–0 for Vålerenga.

El-Abdellaoui tror at den sikrede førsteplassen vil være en fordel for VIF i forkant av de gjenstående kampene.

– Det betyr ekstremt mye, og det gir oss en energiboost. Det var veldig deilig å få det sikret. Vi går ut her og vinner kampen, og det er slik vi ønsker å ha det.

Avspark på Nadderud er klokka 19.00 fredag kveld.

