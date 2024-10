Ferrer scoret seks i Friggs rekordkamp – Nordstrand tapte seriefinalen

Kun én serierunde gjenstår i årets 3. divisjon, og etter søndagens serierunde har det tilspisset seg enda mer i toppen der Asker slo Nordstrand. Ulrik Ferrer tok over som toppscorer etter at han scoret seks mål i Friggs rekordkamp, mens Ready inntok medaljeplassen etter storseier. Slik gikk søndagens runde.

Avdeling 3

ASKER – NORDSTRAND 4-2 (3-0): Nordstrand kom forferdelig skjevt ut fra start i seriefinalen borte mot Asker, og lå under 2-0 allerede etter ni minutters spill. En forferdelig førsteomgang gjorde at vertene kunne gå i garderoben med 3-0-ledelse til pause på Føyka, men etter pause tok oppgjøret skikkelig fyr. Først økte Asker til 4-0 like etter pause, før Matias Spiten-Nysæter ble utvist etter 53 minutter.

Da tok Nordstrand fullstendig over og dominerte resten av kampen. Otman Khris reduserte til 1-4 like over timen med en utsøkt avslutning ut i hjørnet, mens Oliver Midtgård reduserte en gang til kvarteret før slutt. Asker-trener Magnus Bredal ble utvist med ti minutter igjen, og den siste halvtimen skapte Nordstrand vanvittig med sjanser. Men gjestene klarte bare å score to ganger, og dermed ble det tap i seriefinalen. De to målene kan imidlertid bli gull verdt, da Nordstrand fortsatt topper før siste serierunde. Nordstrand møter Frigg, mens Asker møter Flint i siste runde. Du kan lese mer om kampen her.

FRIGG – ÅSKOLLEN 13-0 (7-0): Det har blitt en ny nesten-sesong for Frigg, som også i år har vist frem et skyhøyt toppnivå, men ikke et godt nok bunnivå. I årets siste hjemmekamp var Frigg-spillerne på topp fra start til slutt, da Åskollen ble slått hele 13-0 (!), i det klubben selv opplyser om er ny klubbrekord. Ulrik Ferrer startet scoringsballet etter et kvarter, før Ebrimah Sawaneh doblet kvarteret senere. Ulrik Ferrer fulgte så opp med to kjappe mål til 3-0 og 4-0, der hat trick-målet kom på straffespark. Stian Barane la på til 5-0 etter en glimrende vendig og scoring alene med keeper, før Ulrik Ferrer scoret alene med keeper til 6-0.

Karim Bata fastsatte pauseresultatet til 7-0, etter at Ferrer kom seg til dødlinja og la ut til Bata som kunne bredside inn 7-0. Ferrer brukte tre minutter etter pause på sitt femte mål, fra skrå vinkel, før Stian Barane økte til 9-0. Ferrer scoret sitt sjette og siste for kvelden da han utnyttet rot hos Åskollen, før Barane fikk sitt hat trick minuttet senere til 11-0. Deretter fulgte et målløst kvarter, før Sawaneh og Noah Risberg fikk æren av å sette inn 12 og 13-0. Dermed er Ferrer oppe i 34 mål denne sesongen, og ligger fire mål foran Lasse Bransdal før siste serierunde etter Bærums tap for Gamle Oslo.

BÆRUM – GAMLE OSLO 1-2 (0-0): På AJ Arena var det også en duell mellom to storscorere i Lasse Bransdal og Severin Sørlie. Bærum startet sesongen knallsterkt, men falt raskt av opprykkstoget og begge lag hadde dermed lite å spille om, med unntak av toppscorerduellen. Verken Bransdal eller Sørlie kom seg på scoringslista denne kampen, selv om begge hadde sine muligheter i en målløs første omgang. Bransdal var involvert da Bærum tok ledelsen, etter at han hoppet over et innlegg som kom 45 grader ut til Marius Augdal som rett og slett bøyde ballen i krysset fra 16 meter ti minutter etter hvilen.

Gamle Oslo utlignet direkte etter avspark, da ballen først ble slått ut på kant og deretter inn på bakerste stolpe der Daniel Tavakoli fikk stå helt alene og styre inn 1-1. Ti minutter senere kom avgjørelsen, da Ebrima Jammeh fikk ballen på en 18-19 meter og la den i lengste kryss. Bærum hadde flere store muligheter, som ble reddet av Morten Vang, før Severin Sørlie chippet utenfor alene med keeper. Bærum headet så i tverrligger på en corner, men fant ikke utligningen, som gjorde at Gamle Oslo tok en sterk seier.

OPPSAL – ÅSSIDEN 2-2 (0-2): Oppsal berget plassen med en god rekke resultater tidligere på høsten, men i sesongens siste hjemmekamp så det ut til at flere av spillerne allerede hadde innvilget seg en tidlig ferie. Gjestene fra Drammen tok ledelsen etter 18 minutter etter en hårreisende forsvarstabbe fra Fredrik Thomassen som slo en altfor løs pasning tilbake til egen keeper. Den takket Eivind Johnsen før og blåste bortelaget i ledelsen. Gjestene doblet ledelsen fem minutter senere på en corner laget ble gitt som gavepakke etter et gedigent sleivspark fra en Oppsal-spiller.

20 minutter før slutt startet vertene opphentingen, og det var Thomassen som ønsket å gjøre opp for tabben før pausen. Oppsal slo en corner langt bak i feltet som ble stusset inn igjen i feltet, og der var Thomassen først på ballen og flikket ballen i mål. Oppsal presset på for en utligning, men måtte vente til overtiden da Matarr Sarr ble spilt igjennom. Han spilte inn igjen i midten der Matheo Hoang kom stormende inn fra motsatt kant og bokstavelig talt løp inn utligningen, slik at det endte 2-2 på Trasop.

ULLERN – FLINT 3-1 (2-0): Også Ullern spilte sesongens siste hjemmekamp, og motstander var Flint som i siste serierunde kan hjelpe Nordstrand til opprykk med å ta poeng fra Asker. På Ullern kunstgress 2 startet det hele med et noget utradisjonelt trippelbytte før minuttet var spilt, da Ullern 2 kjemper om å unngå nedrykk fra 4. divisjon. Matias Victorio skrev nylig under ny kontrakt med Ullern, og feiret det med å gi hjemmelaget ledelsen på retur fra keeper like over halvtimen spilt etter en strålende Ullern-kontring.

Flint fikk en pångåpning etter hvilen, da Ole Opthun utlignet før det var spilt minuttet, etter klabb og babb inne i Ullern-boksen og en ball som falt beleilig for Flint-spilleren. Halve andre omgangen gikk før Ullern var tilbake i ledelsen, da Albert Aleksanjan kom seg til dødlinja og la den ut igjen i feltet. Der kom Vegard Holsæther løpende og banket inn ledermålet. Samme mann fikk også æren av å punktere kampen et par minutter senere, da han satte inn 3-1-scoringen fra like innenfor Flints 16-meter.

SKEID 2 – KFUM 2 2-4 (0-1): Skeid-rekruttene rykket ned i forrige serierunde, og ingen av lagene hadde dermed så mye å spille for i dette rekrutt-derbyet mellom Skeid og Kåffa. KFUM 2 tok ledelsen halvveis ut i første omgang, da Patrick Sørlie stanget inn en meget godt slått corner. Flere mål ble det ikke før pause, men fem minutter etter hvilen scoret Gift Kaba sitt første Kåffa-mål etter overgangen fra Grorud da han lurte ballen rundt keeper og bort i lengste kryss over panneluggen til en Skeid-spiller på streken.

Skeids Ivar Eftedal reduserte to-tre minutter senere på en kontring, før Martin Gavey gjenopprettet Kåffa-rekruttenes tomålsledelse da han alene med keeper dro ballen ned i det lengste hjørnet. Da hadde vi akkurat rundet timen spilt, og Kåffa-rekruttene hadde flere gode muligheter, før Skeid 2 fikk en redusering til da Daniel Lunde satte inn 3-2 på straffespark to minutter før slutt. Men det var Vegard Lund Nes’ sine menn som gikk seirende ut, da Martin Gavey på overtid fastsatte sluttresultatet til 4-2 for Kåffa.

Resterende kamp: Sarpsborg 2 – Mjøndalen 2 8-1.

Tabellen før siste serierunde: 1) Nordstrand 59 poeng (+47), 2) Asker 59 poeng (+42). 3) Frigg 52 poeng. 4) Gamle Oslo 50 poeng. 5 Bærum 46 poeng.

26. og siste serierunde

Alle kampene spilles søndag 27. oktober kl. 12.00

Nordstrand – Frigg & Flint – Asker. (Nordstrand rykker opp med seier, hvis ikke Asker vinner med fem mål mer enn Nordstrand slår Frigg.)

Mjøndalen 2 – Skeid 2, KFUM Oslo 2 – Sarpsborg 2, Åskollen – Oppsal, Gamle Oslo – Ullern.

Avdeling 5

READY – GJELLERÅSEN 7-0 (1-0): Frigg var ikke det eneste laget som leverte et ordentlig målskred, det gjorde også Ready. Spesielt etter pause, da laget scoret seks ganger de siste 45 minuttene i årets siste hjemmekamp. Gjestende Gjelleråsen kjemper for å unngå nedrykk, men hadde lite å stille opp med mot et medaljejagende og NM-jagende Ready-lag. Ernst Christian Åbrandt scoret første omgangs eneste mål. Etter et langt kast og mye klabb og babb endte ballen hos Martin Solli som skjøt mot mål, og på bakerste stolpe styrte Åbrandt ballen ned i hjørnet. Daniel Steeneveldt satte inn 2-0 på et glimrende langskudd sju-åtte minutter ut i den andre omgangen, og etter det åpnet slusene seg for Ready.

Martin Solli ble spilt igjennom og scoret sikkert alene med keeper to minutter før timen. Minuttet senere la Steeneveldt på til 4-0 med sin andre scoring for dagen, da han dunket inn nok et langskudd fra 20 meters hold. Fem minutter senere stanget Mathias Ebbesen inn 5-0 etter et godt innlegg, før Henrik Høyby satte inn 6-0 20 minutter før slutt etter mye klabb og babb inne i feltet og et skudd ned i hjørnet. Kristoffer Ødven fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 7-0, da han tre minutter før slutt da han kontrollerte bredsidet inn et langskudd fra 20 meters hold i det lengste hjørnet. Dermed har Ready grepet om bronsen, mens Gjelleråsen må håpe Skedsmo avgir poeng om de skal berge plassen i siste runde.

LOKOMOTIV OSLO – LØRENSKOG 0-0 (0-0): Også «Loket» spilte sesongens siste hjemmekamp på Frogner lørdag, og det med andreplasserte Lørenskog. Ulrik Bjerke fikk kampens første store mulighet, men satte den utenfor alene med keeper. Begge lag hadde sine muligheter utover i omgangen, og Lørenskog misbrukte en enorm mulighet fra kloss hold, men det var likt til pause. Bjerke fikk også den første muligheten etter hvilen, da han curlet ballen nydelig mot det lengste krysset, men uheldigvis for han og Loket gikk ballen i stolpen og gikk deretter i den motsatte stolpen før ballen ble klarert.

Michael Singh fikk prøve seg alene med Loket-keeper Kasper Ofstad etter et fint gjennomspill av Fitim Kastrati, men Ofstad reddet skuddet som kom midt på han. Halvveis ut i omgangen pådro Tamsir Sosseh seg sitt andre gule kort, og dermed fikk Loket spille med en mann mer. Det påfølgende frisparket ble headet i tverrliggeren, før Lørenskogs Ole Martin Drevland gjorde en utrolig trippelredning for å holde Lokomotiv Oslo unna livet. Det klarte han også, da Loket ikke fant veien til nettmaskene i det som ble 0-0.

Tabellen før siste runde: 1) Træff 64 poeng. 2) Lørenskog 53 poeng. 3) Ready 47 poeng. 4) Bjørkelangen 45 poeng. 5) Skjetten 43 poeng. 6) Lokomotiv Oslo 42 poeng.

26. og siste serierunde

Alle kampene spilles søndag 27. oktober kl. 12.00

Bjørkelangen – Lokomotiv Oslo, Lørenskog – Ready.

