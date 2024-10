Skeid scoret seks mot Follo – opprykket utsatt til neste helg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid tok tre poeng, men det gjorde Tromsdalen også. Dermed er det ett poeng som skiller de opprykksjagende klubbene, men Skeid har også seks plussmål i sin favør. I teorien kan Skeid miste førsteplassen om de taper mot Ullensaker/Kisa i siste kamp, men lørdagens mange mål kan bli helt avgjørende om Skeid taper og Tromsdalen spiller uavgjort.

Foran et tilnærmet fullsatt Nordre Åsen herjet Skeid fra start til slutt. Det var fri innslipp i den avsluttende «Kronekampen», noe som fylte opp hele OBOS-tribunen. Bare gjestene bak mål hadde seter å gå på. De fikk se et inspirert Skeid, mange sjanser og et hat trick av Jesper Fiksdal. Per-Magnus Steiring stupheadet inn 4–0 og feiret med å skli på knærne. Bendik Rise kom også på scoringslista. Han ble sittende på rumpa inne i femmeteren og lot lagkameratene omfavne ham, og på overtid scoret Steiring igjen til 6-0.

Løp seg fri fra blussrøyken

Spilleforholdene var perfekte denne formiddagen og Skeid så pigge ut fra start. Angrepene var fremoverrettet og med mye energi. De kom seg ofte til siste tredel, og det tok ikke lang tid før Follo hang i tauene.

Det lå et mål i lufta tidlig, men det gjorde også blussrøyken. Skeid-kalvene, rett bak assistentdommer, fyrte opp. Kort tid senere løftet Bendik Rise ballen inn i feltet. Der kom Jesper Fiksdal løpende, og stusset ballen i nettet. Det var ingen offside, og flagget kom heller ikke, selv om den omtåka assistentdommeren hadde utfordringer med utsynet.

Fikset tomålsledelse

Det tok bokstavelig talt fyr på tribunen nok en gang, og Skeid lot seg motivere. Momentumet var intakt og Jesper Fiksdal inspirert. Denne gangen gjorde han det på egen hånd. I drømmeposisjon skrått ute til venstre la han ballen til rette. Det presise skuddet fant veien til lengste kryss, og vipps så Skeid opprykksklare ut.

Torje Naustdal var raskest opp i duellene, vant mange baller og bidro sterkt offensivt. Ousmane Diallo løp fra alle på kanten, sammen med Luca Høyland, som også stormet fremover. Laget slapp ikke til noe som helst og gikk til pause med en trygg og svært fortjent tomålsledelse.

Hat trick og rett ut

Follo kom naturligvis ut med ny giv i andreomgang og gjorde enkelte veteraner smånervøse på BraCom-tribunen. Men Marcus Andersen hadde stengt kiosken for dagen, til tross for det tidlige kamptidspunktet. Da flomlyset streiket tidlig i førsteomgang så man merkbar forskjell, så denne kampen kunne ikke hatt noe særlig senere tidspunkt.

Follos ypp sørget de selv for å stoppe. En misforståelse mellom stopper og keeper ga Jesper Fiksdal sjansen for åpent mål. Med hat trick i synet lot han ikke den sjansen gå. Da rundet kampuret 60 minutter, og scoringen ble det siste Fiksdal gjorde. Både han og Torje Naustdal fikk en tidlig dusj.

Sikret mange plussmål

Inn kom Ulrich Ness og Kabamba Kalabatama. Det var ingen svekkelse. Kalabatama banket ballen i tverrligger fra direkte frispark. På returen kom Per-Magnus Steiring først. Han sikret 4–0 med en kvart fotballkamp igjen. Til slutt satt han 6–0 som ekte goalgetter.

Bendik Rise kom også på scoringslista da han skled inn 5–0. Også dette målet kom fra et lekkert angrep. Og i likhet med Fiksdal gikk Rise rett i garderoben etter nettsuset. På overtid ble kaptein Steiring tomålsscorer da Kabamba Kalabatama la ballen på et gullfat til stopperen som bare kunne løpe ballen i mål til 6-0. De mange målene gjør det mindre sannsynlig at opprykket ryker dersom det blir tap i siste kamp, samtidig som Tromsdalen tar ett poeng.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 2, runde 24 lørdag

Skeid – Follo 6–0 (2–0)

Nordre Åsen kunstgressbane, 1120 tilskuere

Dommer: Herman Aass, Fossum

Mål: 1–0 Jesper Fiksdal (19.), 2–0 Jesper Fiksdal (23.), 3–0 Jesper Fiksdal (60.), 4–0 Per-Magnus Steiring (67.), 5–0 Bendik Rise (72.), 6–0 Per-Magnus Steiring (90.)

Gule kort: Filip Stensland, Ousmane Diallo, Skeid. Jonas Aune Jordet, Robin Gonella, Dilet Ghebar, Sondre Halvorsen, Follo.

Skeid:

Marcus Andersen – Luca Høyland, Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, Sulayman Bojang (Jarl Magnus Knutsen fra 46.) – Filip Stensland, Hassan Yusuf, Jesper Fiksdal (Kabamba Kalabatama fra 61.) – Ousmane Diallo (Christopher Kjensteberg fra 80.), Bendik Rise (Emil Tjøstheim fra 73.), Torje Naustdal (Ulrich Ness fra 61.)

