Lyn jakter historisk opprykksbragd: – Hadde vært sykt

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Etter to strake opprykk fra fjerde og tredje nivå, har Lyn også håndtert Obosliga-nivået med stil. Laget har gjort sakene sine såpass godt at kvalifiseringsspill til Eliteserien er innen rekkevidde.

Om Lyn skulle ende på kvalikplass, gå hele veien der og rykke opp for tredje gang på rad, vil det være historisk.

– Hvis vi legger til grunn at det siste opprykket må være til den øverste divisjonen, så er det veldig mange klubber med doble opprykk – altså fra nivå tre til nivå én. Men jeg finner ingen med tre strake opprykk fra nivå fire og helt opp.

Det sier VGs statistikkguru Geir Juva til Dagsavisen.

Fra 1961 har det vært én toppdivisjon i Norge. Siden den gang har ingen klubber klart kunststykket å rykke opp tre ganger på rad fra fjerde til øverste nivå. Det kan Lyn få til denne høsten.

Opprykksmulighetene

Veien til et nytt og historisk opprykk er lang, men Lyn har muligheten til å gjøre den kortere:

Med tolv poeng igjen å spille om ligger Lyn på femteplass, som ved sesongslutt gir plass i første kvalikrunde til Eliteserien. Femteplassen gir hjemmekamp i den første runden – sjetteplassen gir bortekamp.

Om Lyn skulle ende på fjerdeplass, møter de vinneren av femte- og sjetteplassen på hjemmebane i andre runde. Tredjeplassen gir dermed direkte plass til tredje runde på hjemmebane mot vinneren i andre runde.

Vinner man tredje kvalikrunde, får man muligheten over to kamper mot Eliteserielaget som avslutter sesongen på 14.-plass.

Lyn kan også teoretisk rykke direkte opp, men er da blant annet avhengige av en vanvittig Bryne-kollaps de siste fire serierundene. Bryne ligger på andreplass – ni poeng foran Lyn. Moss er tre poeng foran og ligger på tredjeplass, mens Egersund har ett poeng mer på fjerdeplass.

– Målet er å vinne resten av kampene. Vi går på banen for å vinne hver kamp, og nå ligger vi der vi ligger. Målsettingen vår for sesongen er nådd for ganske lenge siden, og det er imponerende at vi allerede har tatt 40 poeng som nyopprykket lag to ganger, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Schneider: – Hadde vært sykt

Halvorsen ble ansatt som Lyns hovedtrener i 2022. Da rykket laget rett opp til andredivisjon, før de også rykket opp til Obosligaen i fjor høst etter to kamper i kvalik mot både Tromsdalen og Hødd.

Flere spillere i dagens Lyn-tropp har vært med på reisen fra nivå fire og opp. Blant dem er Daniel Schneider og Herman Solberg Nilsen.

– Det er kult at vi har klart å hevde oss så godt som vi har gjort. Det er kanskje litt over forventning, men vi vet hva som står på spill nå – det er kvalikplass. Vi prøver å ta en kamp av gangen og kapre en av de plassene, sier Schneider til Dagsavisen.

– Kan dere klare tre strake opprykk?

– Det hadde vært sykt om vi hadde klart det. Da hadde vi skrevet oss inn i historiebøkene, men det er såpass langt fram i tid akkurat nå. Det hadde selvfølgelig vært veldig kult, svarer Schneider.

Daniel Schneider på onsdagens Lyn-trening. (Jonas Bucher)

På samme spørsmål svarer Solberg Nilsen følgende:

– Det er vanskelig å begi meg ut på det svaret, men vi skal i hvert fall prøve og forsøke på en kamp av gangen og se hvordan det går, sier Solberg Nilsen.

– Sagt til det kjedsommelige

– Hvor mye prater dere om opprykksmulighetene innad i laget?

– Egentlig ikke så mye, skal jeg være helt ærlig. Jan Halvor er veldig flink til å holde fokuset på rett sted slik at vi kan ta en kamp av gangen, forteller Schneider.

Prinsippet virker også å ha satt seg fast hos forsvarskollega og lagkamerat Solberg Nilsen:

– Det er sagt til det kjedsommelige, men vi tar faktisk en kamp av gangen. Så får vi se hvordan det går videre. Det er klart det er jevnt mellom kvalikplassene, og nå handler det om å gjøre en god bortekamp mot Sandnes Ulf, smiler backen.

Herman Solberg Nilsen på onsdagens Lyn-trening. (Jonas Bucher)

– Fokus på neste kamp

Lyn har Sandnes Ulf (borte), Bryne (hjemme), Åsane (borte) og Moss (hjemme) igjen på terminlista. Både Moss, Egersund, Lyn, Raufoss, Kongsvinger og Stabæk kriger om de fire kvalikplassene og det er fire poeng som skiller tredje- og åttendeplassen.

– Første- og andreplass er så å si i boks, men det er en del lag som kjemper om de fire plassene bak. Vi er et av de lagene, men vi gleder oss bare til hver kamp og har fullt fokus på den neste kampen.

«En kamp av gangen» er kanskje en floskel for enkelte, men dette fokuset har virkelig gitt resultater i Lyn.

– Hvorfor er prinsippet så viktig?

– Det er for å holde fokus på det som skal skje og at man ikke tenker for langt fram. Det har denne gruppa vært flinke til i nesten tre år. Det første året tapte vi ikke en eneste kamp. Det tyder på at man er veldig fokusert på hver enkelt kamp, svarer Lyn-treneren.

Jan Halvor Halvorsen på onsdagens Lyn-trening. (Jonas Bucher)

– Det kan ha vært kjedelig å høre, men det har funket. Og det er jo riktig, for det er neste kamp som er viktig, fortsetter Halvorsen.

Neste utfordring for Lyn er Sandnes Ulf på bortebane mandag klokka 19:00. Laget ligger klart sist på tabellen i Obosligaen, men kampen kan bli den vanskeligste av de gjenstående matchene skal vi tro Lyns hovedtrener.

– Alle tenker at «ja, de ligger jo sist», men det er i mine øyne nesten den tøffeste av de fire kampene. Det blir spennende, og vi gleder oss. Målstreken begynner å nærme seg, men det er jo et stykke igjen. Tolv poeng skal deles ut, så det er mye som kan skje, avslutter Jan Halvor Halvorsen.

