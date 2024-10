VIF-rekruttene feid av eget gress i kampen om å unngå sisteplassen

Under ett døgn siden A-laget røk ut av cupen, som i praksis endte deres sesong, tok rekruttene i mot Gjøvik-Lyn på Intility. VIF-rekruttene som også for lengst har rykket ned, møtte altså det eneste laget som har vært dårligere enn dem denne sesongen, i en slags kamp om å unngå sisteplassen i avdelingen.

Et purungt VIF-lag, uten hjelp fra A-laget, hadde poenget å gå på ned til Gjøvik-Lyn før kampen. VIF 2 har i år vunnet to kamper og tapt 21, mens Gjøvik-Lyn kun har vunnet én kamp, spilt to uavgjort og tapt 20. Totalt hadde lagene en kombinert målforskjell på minus 102 før kamp, da VIF-rekruttene har sluppet inn hele 80 mål så langt, mens Gjøvik-Lyn bare hadde scoret ti mål. Gjestene hadde heller ikke vunnet borte denne sesongen.

Dermed var det faktisk en ganske vidåpen kamp for å unngå sisteplassen, men det var Gjøvik-Lyn som skulle få brutt sin borterekke selv om VIF-rekruttene fikk kampen første mulighet. Først var det Haniel Samson med et langskudd som keeper reddet, før de påfølgende to mulighetene ble blokkert.

Les flere saker om 2. divisjon her

To kjappe baklengs

Ellers var det Gjøvik-Lyn som stort sett hadde ballen inne på VIF-rekruttenes banehalvdel, og like før halvtimen spilt tok gjestene også ledelsen. Først var det Mads Volden som fint dro seg fri og tvang debutantkeeper Alexander Ordal bak hos VIF til å gjøre en god redning ut til corner. Den ble slått inn og headet ut til Lasse Tveten, som skjøt på direkten like utenfor 16-meteren og måkte inn ledermålet.

Kun to minutter senere doblet Gjøvik-Lyn ledelsen, og nok en gang var det på corner. Denne gang Mohammad Risoli corneren og svingte den inn i feltet. Keeper Ordal feilberegnet ballbanen, og dermed svingte corneren rett inn i nettmaskene bak Ordal som gjorde en fryktelig keepertabbe og VIF 2-debuten.

De to kjappe målene gjorde at gjestene scoret sitt 11. og 12. mål for sesongen, der fem av dem har kommet mot VIF 2. Det vil si at seks av lagets åtte poeng etter dagens kamp, inkludert over 40 prosent av lagets mål, har kommet mot nettopp Vålerenga-rekruttene denne sesongen.

Les kommentar: Takk for i år, Vålerenga (+)

Keepertabber i fleng

Det ble nemlig ikke noe comeback på VIF-rekruttene heller denne gangen, da Ordal igjen sto for nok en keepertabbe da han ga vekk 3-0-scoringen like før hvilen. Keeperen skulle sende en pasning videre til backen inne i egen 16-meter, før ballen ble snappet opp og sendt inn igjen i midten der Johan Helan enkelt kunne bredside inn gjestenes tredje scoring med bare et par minutter igjen til pausen.

Et par minutter etter pausen var gjestene svært nære sin fjerde scoring for kvelden, da Gjøvik-Lyns Mads Volden banket ballen i tverrliggeren fra omlag 20 meters hold etter nok en feilpasning i VIF-forsvaret som ga Volden muligheten. VIF-Samson fikk like etter muligheten fra samme hold, men skjøt utenfor.

Utover i den andre omgangen var det langt mer jevnspilt enn før hvilen, og VIF-rekruttene hadde en del ball. VIF-spiss Mostafa Najafzadeh kom seg til omgangens største sjanse for Vålerengas del da han mottok ballen inn i Gjøviks 16-meter og tok et par steg innover og skjøt over fra rundt straffemerket.

Les også: FFK-spillernes VIF-ros: – Viser at de er et eliteserielag (+)

VIF 2 ny tabelljumbo

Gjøvik-Lyn fikk en god mulighet fem minutter før slutt, men den ble sendt over fra fem-seks meters hold. Gjestene fikk imidlertid sitt fjerde mål et par minutter senere, da Mikdad Kaddour som bommet på muligheten et par minutter tidligere, fant Martin Opsahl med et innlegg. Opsahl satte pannebrasken til, og styrte inn 0-4.

Dermed ble det etter hvert et ganske stygt tap for VIF-rekruttene mot det eneste laget som før dagens kamp var dårligere enn dem. Tapet gjorde at Gjøvik-Lyn gikk forbi på tabellen, og med dagens fire mål har Gjøvik-Lyn scoret halvparten av målene sine mot VIF 2 denne sesongen. De har også tatt seks av sine åtte poeng mot VIF-rekruttene, som trolig med dagens tap ender sist i avdelingen.

Vålerenga-rekruttenes neste kamp er nå borte mot Grorud, lørdag 19. oktober.

Les også: Bakke etter cupexiten: – Vi må bare jobbe på og sørge for at vi blir litt bedre på alt (+)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 24

Vålerenga 2 – Gjøvik-Lyn 0-4 (0-3)

Intility Arena, 117 tilskuere

Mål: 0-1 Lasse Tveten (29.), 0-2 Mohammad Rasoli (31.), 0-3 Johan Helan (43.), 0-4 Martin Opsahl (87.)

Gule kort: Gabriel Opsahl, VIF 2.

Dommer: Pavel Breivik (Herkules Fotball)

Vålerenga 2: Alexander Ordal – Maxwell Kerdoe (Fredrik Naustvik fra 70.), Vilmer Brunskog, Jakob Granli, Charles Såheim (Wahib Fadil fra 81.) – Haniel Samson, Brage Eie (Nikola Udovicic fra 80.), Henrik Mo, Taha Usman – Gabriel Opsahl (Herman Etholm fra 58.), Mostafa Najafzadeh.

---