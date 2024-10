FFK-spillerens VIF-ros: – Viser at det er et eliteserielag

VALLE (Dagsavisen): – Det var en spesiell ramme på kampen. Jeg kjente med en gang jeg gikk ut til oppvarming og hørte Klanen … det ga litt gåsehud. Det var fantastiske supportere på begge sider i dag.

Brage Skaret var Vålerenga-spiller fra 2019 til 2022 og fikk 13 matcher i den kongeblå drakta. Den har blitt byttet ut med hvit overdel og rød shorts, og midtstopperen har etter hvert blitt en viktig del av Fredrikstad-laget.

Søndag spilte han hele matchen da FFK slo VIF ut av cupen.

– Det var ekstremt gøy, og det er kult å stå her med avansement og en god kamp, sier Skaret.

– Tror det holder bra i Eliteserien

22-åringen forlot VIF året før nedrykket til Obosligaen og er klokkeklar på hva han synes om nivået på Vålerenga-laget som sikret eliteseriespill i 2025 forrige uke.

– De viser i dag at det er et eliteserielag, det er det ingen tvil om. De kontrollerer mye av kampen, spesielt i første omgang. Du ser at de har kvalitet i enkeltspillere. De er klare for Eliteserien.

Brage Skaret feirer semifinaleplassen sammen med lagkamerat Jeppe Kjør. (Beate Oma Dahle/NTB)

Skaret var med på å ta FFK opp fra Obosligaen i fjor. Etter en bunnsolid vårsesong har rødbuksene meldt seg på i kampen om Europa-spill i Eliteserien denne høsten.

Han har god tro på at VIF også kan utrette gode resultater i returen til toppnivået i norsk fotball.

– Det er bare å fortsette som de gjør. Du ser at de har ekstremt gode angrepsspillere. Når man ser hvor mange mål de har scoret og at de har holdt det relativt solid bakover også – jeg tror det holder bra i Eliteserien også, sier Skaret.

– Et kjempegodt lag

Han trekker fram den defensive strukturen i FFK-laget som en viktig faktor for suksessen.

– Vi spiller på styrkene våre. Jeg føler vi har spillere med spesielle kvaliteter og bruker det for alt det er verdt. Vi prøver å være solide bakover i hver eneste kamp. Vi starter med forsvarsspillet, og så har vi enkeltspillere i Bjørlo og andre som kan varte opp med både frispark, finter og andre ting som fører til scoringer.

– Det er en fin blanding av hardt arbeid, forsvarsspill og x-faktor.

Morten Bjørlo, som avgjorde kvartfinalen med sin frisparkperle i ekstraomgangene, peker på at VIF ikke har spilt mange kamper med så høy intensitet som i søndagens kvartfinale.

– Vi visste at Vålerenga er et kjempegodt lag. De er gode med ballen og gode på siste tredjedel. For vår del handlet det om å stoppe det. Jeg synes vi forsvarer oss litt lavt i første omgang, men i andre omgang tar vi tak i det og styrer det meste, sier matchvinneren til Dagsavisen.

Morten Bjørlo ble den store FFK-helten på Intility Arena søndag kveld. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Vi visste også at VIF ikke er vant til å spille så intense kamper i Obosligaen. Da måtte vi utnytte det. Vi er godt trent og får belønning for det.

– Hva må man gjøre for å oppnå umiddelbar kontinuitet som et nyopprykket lag?

– Vi har et bra kollektiv og et solid defensivt grunnlag. Vi vet at det er vanskelig å score på oss og at vi er vanskelige å bryte ned. Vi har selvfølgelig variert litt vi også, men vi er nå med oppe der og er videre i cupen. Vi har alt å spille for i høst, og det er helt fantastisk, svarer Bjørlo.

