Asp reddet Grorud-poeng på ny etter gigantisk forsvarstabbe

Strindheim åpnet sesongen med å sjokkere Grorud, da lagene møttes i serieåpningen på Grorud match kunstgress. Siden har det vært mye opp og ned for Grorud som har vært voldsomt målvennlige, mens Strindheim har vært like over nedrykksstriden. Der er de fortsatt, og dermed var det tabellmessig vertene som hadde mest å spille for da lagene møttes på Leangen Bolig Arena søndag.

Skjønt veeeldig mye skulle skje også for Strindheims del, som før dagens kamp matematisk trengte ett poeng på sine tre siste kamper for å sikre plassen, men siden laget også hadde godt over 20 måls bedre målforskjell enn Junkeren, var det en kamp som ikke hadde veldig stor betydning for noen av lagene.

Etter en relativt rolig åpning, var det vertene som kom til kampens første halvsjanse da ballen ble slått inn i bakrom, men Strindheim-spilleren klarte ikke å kontrollere ballen som trillet inn til Grorud-keeper Lars Martin Kvarekvål. Grorud tok over ballinnehavet etter det, men klarte ikke å skape noe det første kvarteret.

Ny grusom Grorud-tabbe

Det var i det hele tatt en begivenhetsfattig første halvtime, som var preget av veldig mange innkast, mye spill på midtbanen og to lag som trillet mye ball i et forsøk på å låse opp motstanderens forsvar. Grorud fikk presset fram et par cornere inn mot halvtimen, men uten at de fikk noen større sjanser enn at en Ola Nikolai Rye i litt ubalanse banket ballen ganske langt over og utenfor mål fra ti meters hold.

Heller ikke det siste kvarteret skjedde det all verden, og da gikk lagene til pause på stillingen 0-0, uten store sjanser å melde om fra Leangen Bolig Arena. Begge lag hadde sine skuddforsøk, men ingen av dem traff mål, og ingen av dem skapte noen utfordringer for noen av lagenes keepere.

Det samme kampbildet fortsatte etter hvilen, med Grorud-spillerne som trillet mye ball for å bryte ned et Strindheim-lag uten å skape noen sjanser. Men like før timen ga Sebastian Sørlie Henriksen vekk et nytt mål, da hans svake tilbakespill ble snappet opp og enkelt satt i mål av Joachim Solem alene med Kvarekvål.

Asp berget poeng på ny

Et par minutter senere kom tidligere Oppsal-spiller Anujen Rajendram inn for vertene, og landslagsspilleren fra Sri Lanka kom seg til dødlinja for Strindheim med 20 minutter igjen å spille, men innlegget gikk rett på Kvarekvål og Grorud fikk klarert unna andreballen før det ble vinket for offside.

I de første 78 minuttene hadde Preben Asp vært fullstendig usynlig, men som så ofte før dukket han opp og scoret mål. Toppscoreren snurret rundt på en femøring og banket ballen i hjørnet, da ballen plutselig landet hos han etter et innlegg fra innbytter Luka Fajfric. Asps 26. ligamål for sesongen.

Grorud jaktet seieren de siste ti minuttene pluss overtid, men klarte ikke å presse inn et nytt mål. Dermed ble det nok et poengtap for Grorud, mens poenget sikret plassen for Strindheim. Grorud klatret forbi Stjørdals-Blink etter deres tap for Ull/Kisa, og ligger nå på femteplass, poenget bak Kjelsås. Neste kamp er hjemme mot Vålerenga 2, lørdag 19. oktober klokken 13.00.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 24

Strindheim – Grorud 1-1 (0-0)

Leangen Bolig Arena

Mål: 1-0 Joachim Solem (58.), 1-1 Preben Asp (88.)

Dommer: Hakan Catalgøl (Løvenstad Fotball Klubb)

Grorud (4-4-2): Lars Martin Kvarekvål – Ola Nikolai Rye, William Silfver-Ramage, Sebastian Sørlie Henriksen, Filip Kristoffersen (Casper Myhren Fjeld fra 68.) – Simen Hammershaug (Luka Fajfric fra 77.), Moa Mahnin, Abel Tjomsland (Simen Beck fra 68.), Musa Dubois – Tollef Etholm (Ayman Elhammichi fra 90.), Preben Asp.

