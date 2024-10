Vålerenga i gledesrus: – Vanskelig å sette ord på

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var helt spinnvilt. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Jeg skulle hente ballen til 5-meter, og så ser jeg hele Klanen der. Da får jeg helt sjokk.

Det sier keeper Magnus Sjøeng til Dagsavisen etter at hundrevis av VIF-supportere stormet kunstgresset på Valle da opprykket var et faktum.

– Jeg trodde faktisk ikke de skulle gjøre det, men det var litt morsomt fordi lillebroren min nevnte at det var noe snakk om det, sier Jones El-Abdellaoui.

Det var også et helt spesielt øyeblikk for kaptein Christian Borchgrevink.

– Vi har hele tiden hatt fokus på prestasjon og dysset ned resultater. Det samme gjaldt i dag. Da treffer ganske det hardt når det først skjer rett etter kamp med banestorming. Det er vanskelig å sette ord på, men det er helt fantastisk, sier Borchgrevink til Dagsavisen.

– Vanvittig

Kapteinen punkterte 4-2-matchen mot Mjøndalen da han scoret VIFs fjerde mål mot tampen av andre omgang. Da sluttsignalet gikk, kunne han juble for eliteseriespill igjen etter å ha sendt Vålerenga ned da han bommet på den avgjørende straffen i kvaliken mot Kristiansund for ti måneder siden.

– Jeg var med på å ta det laget her ned i fjor. Så fikk jeg lov til å være kaptein dette året hvor vi drar rett opp igjen. Å få lov til å lede en sånn spillergruppe som vi har her, er et privilegium.

Christian Borchgrevink under feiringen av opprykket sammen med VIF-supporterne på Intility Arena. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Hvor stolt er du av laget?

– Vanvittig. Det er på en måte litt fint å slå Mjøndalen og sikre opprykket på den måten. Det var et slags bunnpunkt da vi tapte 3–5 mot dem på våren. Vi var langt nede på tabellen og resultatet skapte mye press. Deretter endret vi ingenting og var dønn lojale mot planen vi hadde lagt. Den delen er jeg mest stolt av, svarer VIF-backen.

– Spesielt og fett

Jones El-Abdellaoui har virkelig blomstret for Vålerenga denne sesongen. I fjor var han med på KFUM Oslos opprykk til Eliteserien da han var på utlån. I år ble han en nøkkelspiller i Vålerengas reise tilbake til Eliteserien – med tolv scoringer på 22 kamper.

– Det er vanskelig å sette ord på. Hvor skal jeg starte? Det er andre året på rad med opprykk, så det smaker like godt, men det betyr ekstra mye her på Intility med fansen som betyr så mye for oss, gliser VIF-vingen, som åpnet ballet med en lekker scoring i første omgang.

Det ble elleville jubelscener på Valle onsdag kveld. (Beate Oma Dahle/NTB)

VIF-trener Petter Myhre oppsummerer det hele slik:

– At vi sementerer et opprykk når det er fire kamper igjen med de forventningene og det presset vi har hatt hele veien, det er vi stolte av.

– Det var spesielt og fett. Det er gøy at de kommer ned og feirer sammen med oss i hele Vålerenga, sier Carl Lange om feiringen sammen med fansen.

Lange scoret ett av målene før VIF-fansen kunne storme ut på kunstgresset. Dansken kom til VIF i sommer, har spilt tolv kamper og har ikke opplevd et eneste tap i VIF.

– Det har vært fantastisk. Jeg har kommet inn i en super gruppe og jeg merket at de hadde bygget opp noe godt før jeg kom. Så har vi bygget videre på det, og det kulminerer i at vi sikrer oss opprykk i dag.

Vålerenga-spillerne feirer Jones El-Abdellaouis 1-0-scoring mot Mjøndalen. (Thomas Fure/NTB)

Nå ligger alt fokus på Fredrikstad søndag. En semifinale i cupen står på spill, og VIF har muligheten til å toppe opprykkssesongen med en tittel og Europa-spill dersom de går hele veien.

