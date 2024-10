Lyn snudde og hjalp VIF til opprykk: - Det driter jeg i!

BISLETT (Dagsavisen): Det viktigste for Lyn-fansen var selvfølgelig at laget snudde og slo Egersund 2-1. Det gjør at de hvite og røde nå er på 6. plass med 39 poeng og med det innenfor kvalikplassene i OBOS-ligaen.

- Hvordan var dette, William Sell?

- Det var tre uhyre viktige poeng. Hadde vi tapt nå, hadde det sett mer vrient ut med tanke på kvalik. Seieren var utrolig, utrolig viktig, sier han i gledesrus til Dagsavisen.

- 1.omgang er ikke bra, det ser alle. I 2. omgang har vi derimot en helt annen energi. Vi får masse trøkk på dem, og da får vi de to målene også. Det er sterkt av gutta. Det var en veldig bra 2. omgang etter en svak 1. omgang, sier kapteinen, som spilte en god kamp.

Les også: Her er Lyn-børsen

Hjalp VIF opp – bryr seg ikke

Men kom seieren med en liten bismak? Triumfen gjorde nemlig at de hjalp erkerival Vålerenga rykket opp til Eliteserien etter at de slo Mjøndalen 4-2, samtidig som Egersund ikke tok poeng.

- Skal jeg være helt ærlig, så driter jeg blankt i Vålerenga. Det tenker jeg ikke noe som helst på. Vi tenker mest på oss selv, sier Sælid Sell kontant.

Trener Jan Halvor Halvorsen tenkte heller ikke nevneverdig på at de hjalp Vålerenga med å rykke opp.

- Dét hadde skjedd uansett, sier han.

- Det er bare å gratulere dem. Jeg tippet de til å rykke rett opp, og det har de gjort - lett. Det er fullt fortjent etter alt de har vist, er du gal! Jeg har vært med så lenge i fotballen at man ikke trenger å være professor for å vite at de skulle rykke opp, sier han og fortsetter:

- Det er veldig fortjent at de går opp og det er bra at de er allerede er klare. Også er det veldig bra for Oslo-fotballen at de går opp. Jeg er god venn med både Geir og Petter, så gratulerer til de med opprykket. Men vi tenker mest på oss selv. Vi skal bare kjøre på videre, sier den sindige treneren til Dagsavisen.

Lyns trener Jan Halvor Halvorsen gratulerer Vålerenga med opprykket. (Marie Wolmersen)

Svak omgang

Men før VIF sikret opprykket ved hjelp av Lyn, ble det spilt 90 minutter på Bislett.

Lyn fikk en marerittstart og slapp inn etter bare fire minutter. Jacob Hanstad mistet ball på Egersunds halvdel, og derfra gikk det fort. Jørgen Voilås ble spilt gjennom og fant Salmon, som skjøt på første. Ballen så ut til å treffe en EIK-spiller i ryggen, som satte Alexander Pedersen ut av spill. Dermed sto det 0-1 tidlig.

Minuttet etter var Lyn nær ved å utligne da Jacob Hanstad raget høyest i boks etter et langt kast. Keeper Sander Lönning holdt forsøket.

Utenom det var Egersund friskest den første halvtimen på Bislett og hadde flere halvsjanser, mens Lyn slet med å skape det helt store mot et tett og kompakt Egersund-forsvar.

Skuffet med 1. omgang

34 minutter var spilt da Lyn skapte to halvfarlige sjanser på to minutter. Først fikk Andreas Hellum ball på 16 meter. Han vendte og skjøt med høyrefoten, men skuddet gikk et par meter over. Så var det Hanstad sin tur, men også hans skudd gikk et par meter over.

Dermed sto det 0-1 til pause i det som var en rimelig tam 1. omgang uten de helt store begivenhetene.

- Egersund hadde en dag mer hvile, så kanskje vi brukte litt tid på å komme i gang? 1. omgangen var ikke direkte dårlig, men ikke så bra som vi vet vi kan, sier Halvorsen.

Sterk snuoperasjon

Der Egersund kom best i gang i 1. omgang, var det Lyn som fikk scoring tidlig i den andre. Hanstad var årvåken da han plukket opp en horribel pasning tilbake til keeper, rundet målvakten og satte ballen i mål.

Scoringen var hans sjuende denne sesongen. Fortjent? Tja. Viktig? Ja!

Etter målet fikk Lyn blod på tann. Timen var spilt da Hellum fikk kranglet seg fri. Fra åtte meter fikk spissen skutt, men spissen sleivet den et godt stykke over.

Til slutt kom scoringen til Lyn. 66 minutter sto på kampuret da hjemmelaget fikk corner. Først ble headingen til William Sell reddet på strek, og etter mye klabb og babb i feltet, dukket Hellum opp. Han ble truffet i ryggen av Sæll, takket for det og banket ballen knallhardt i mål fra fem-seks meter.

Store muligheter på tampen

Det ble ikke mindre vanskelig for Egersund da Robert Williams fikk sitt andre gule kort fem-seks minutter før slutt. Men noen transportetappe ble det ikke.

For minuttet på overtid skulle Jonas Skulstad bare spille ballen tilbake til keeper Pedersen. Skulstad, som nok hadde innbytterpuls, og som kom til Lyn fra Egersund (!) så ikke at Pedersen kom ut. Stopperen spilte ballen hardt tilbake, så hardt at den gikk forbi Pedersen, men heldigvis for alle med hvitt og rødt hjerte, gikk ballen i stolpen og ut.

På den påfølgende corneren raget Jack Lahne høyest og slo Pedersen i duell, men forsøket gikk like over mål. To gigantiske sjanser til Egersund på tampen - med en mann mindre!

- Vi får litt trøkk på oss og gir oss en egen der. Vi får litt hjerte i halsen, fy fader, men det gikk heldigvis bra, sier Sell om avslutningen som endte med 2-1.

- Det var ekstra gøy mot Egersund. De tok jo opprykksplassen vår i fjor, så det var deilig å sende de tilbake i dag. Nå har vi et tett kampprogram de neste ukene, så vi må vente litt med å feire, sier Sell og smiler.

Vi lar Halvorsen avslutte:

- Vi kommer ikke helt i gang i 1. omgang, men 2. omgangen vår må jeg bare ta av meg hatten for. Det var fantastisk bra! Da spiller vi med høy intensitet i presset vårt. Det var høy, høy klasse over de siste 45 minuttene. Vi vinner veldig fortjent, konkluderer han.

Lyns neste oppgave er Ranheim på bortebane kommende søndag.

Les også kommentar: Det kan bli en eventyrlig Lyn-høst også





---

FAKTA

1. divisjon menn onsdag:

Lyn - Egersund 2-1 (0-1)

Bislett Stadion:1649 tilskuere

Mål: 0-1 Justin Salmon (4), 1-1 Jacob Hanstad (47), 2-1 Andreas Hellum (66).

Gult kort: Jacob Hanstad, Lyn, Robert Williams, Jo Stålesen, Kjell André Thu, Egersund.

Rødt kort: Robert Williams, Egersund.

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Malvin Ingebrigtsen (Jonas Skulstad fra 90.), William Sell, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug, Even Bydal, Adrian Berntsen – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Mathias Johansen fra 78.), Jacob Hanstad.

---