3. divisjon: Femmålsscorer og poeng på overtid av overtiden

Asker tok innpå Nordstrand, Ferrer scoret fem! Asker scoret da det var spilt nærmere 100 minutter i søndagens kamp mot Mjøndalen 2. Dermed er de bare tre poeng bak Nordstrand med tre kamper igjen. Og er alt håp ute for Skeid 2?

Tror du at den 23.-runden var uten dramatikk, så må du neimen meg tro om igjen. I denne oppsummeringen kan vi friste med en utespiller i mål i toppkampen, Asker-scoring på overtid av overtiden, åtte mål av Frigg mot Ullern – fem av Ulrik Ferrer – og et Ready-lag som fortsetter å imponere.

Vi starter med Trikkeligaen, det vil si 3. divisjon avdeling 3:

Avdeling 3

ULLERN – FRIGG 0–8 (0-3): Ullern og Frigg tjuvstartet den 23.-runden med kamp klokken 13.00 på Ullernbanen lørdag. Og ingen hadde nok sett for seg følgende resultat: 0-8! Ullern jobber også med å holde sitt 2. lag i 4. divisjon, og gjorde som de har gjort de tre siste kampene: Jesper Wold inn etter 20 sekunder, og denne gangen også Bendik Foss Evensen. De har tatt fire av seks poeng i 4. divisjon med den taktikken, men det hadde ikke veldig mye å si hvem som sto i mål for Ullern A mot Frigg på lørdag, kan man vel trygt si. Etter en rolig åpning scoret Frigg tre mål fra minutt 23 til 32. Ulrik Ferrer banket inn 1–0 fra 16 meter i lengste hjørne, mens Stian Barane dro seg forbi Wold og satte inn 2–0 i det åpne målet fem minutter etter 1-0-scoringen. Ferrer ble tomålsscorer kort tid etter da han ble chippet gjennom av Benjamin Rio-Moe. Tre mål på ni minutter!

3–0 sto seg til det var spilt 56 minutter. Ferrer la på til 4–0 med et fint plassert skudd i lengste, 5–0 sto Ebrima Sawaneh for da han la ballen rundt Wold og i mål. Da var det spilt 63 minutter. Men Frigg ga seg ikke med det og scoret tre nye mål på ni minutter, denne gang fra 75 til 84. Først stanget Barane inn 6–0 fra to meter, før Ferrer scoret sitt fjerde og femte for dagen. Først fant Barane Ferrer med en boksåpnerpasning før spissen curlet ballen i mål. Hans femte kom da han vendte på en femøring og banket ballen i mål. FEM mål altså for Ferrer!

NORDSTRAND – GAMLE OSLO 1–1 (1-0): På «Niffen» var det duket for toppkamp mellom Nordstrand og Gamle Oslo. Nordstrand burde stått æresvakt for den jobben Gamle Oslo gjorde for Nordstrand runden før, da de knuste Asker 4–1 og sånn sett ga en gavepakke til Nordstrand i kampen om opprykk. Det gjorde de ikke, og isteden gikk de ut i 100 og tok kommandoen fra start. Oliver Midtgård burde hatt fire og fem mål i 1. omgang, men måtte nøye seg med ett. Det kom da han hamret ballen i mål fra kloss hold etter en lekker pasning fra Berger Kisaruko. De lærde strides om spissen var i offside, men scoringen ble stående. 1–0 sto det også til pause. Severin Sørlie ville ikke være noe dårligere enn sin toppscorerkollega og hamret inn 1–1 fra åtte-ni meter et godt stykke ut i 2. omgang, etter et vakkert Gamle Oslo-angrep. Så begynte dramatikken med at Gamle Oslo hadde brukt opp alle byttene sine. Og da Morten Vang fikk et riktig rødt kort for hands utenfor boksen, tok Fitim Azemi på seg hanskene. Han hadde to vakre redninger og sikret ett poeng for Gamle Oslo. Les enda flere detaljer og reaksjoner her.

Vi må selvfølgelig også nevne Asker-Mjøndalen 2, som tross alt hadde stor betydning for opprykkskampen.

ASKER – MJØNDALEN 2. lag 2 2–1 (0-1): Asker kunne, med seier, hente innpå to poeng og bare være tre poeng bak med tre kamper igjen. MIF 2 tok tidlig ledelsen før Asker utlignet et stykke uti 2. omgang. I det 98. minutt, langt inne på overtid av overtiden, avgjorde Aaron Lee Jones da han ble truffet i boksen. Tilfeldigheter! Dermed har Nordstrand 56 poeng og Asker 53 poeng, med tre kamper igjen. Nordstrand har igjen Oppsal (H), Asker (B) og Frigg (H) i det som blir tre tøffe kamper, de to siste knalltøffe. Asker møter KFUM 2 (B), Nordstrand (H) og Flint (B).

BÆRUM – SKEID 2. lag 1–3 (1-3): Rundens største bombe kom på AJ Arena, tidligere kjent som Kadettangen (og det folk fortsatt kaller banen). Skeid 2 sitt håp om å holde seg forsvant nok sist runde da de ikke klarte å slå Åssiden, men de har hvert fall ikke gitt opp. Det viste søndagens uhyre sterke 3-1-seier over Bærum, et lag de tapte 0–5 for i sommer. Bærum tok uansett ledelsen 1–0 etter fem minutter ved avdelingens toppscorer Lasse Bransdal, da han kriget ballen i mål fra fem meter. Så viste Daniel Lunde seg fram. 1–1 kom etter en stor tabbe av Andreas Vedeler. Keeperen mistet en ball han skulle ut og plukke enkelt. Lunde takket og bukket og pirket inn 1–1 etter 12 minutter. Kampen var snudd etter halvspilt 1. omgang, etter en nydelig Lunde-scoring. Han vendte bort to spillere på 16 meter før han skjøt med utsiden (!) av foten. Sekunder senere lå ballen i mål. For en praktscoring av spissen! 3–1 kom ved Ali Qzaibri. Han vendte opp på 16 meter og plasserte ballen i krysset. Nok en kjempescoring av Skeid 2, som vant 3-1! Skeid 2 er fortsatt under streken, nå med 19 poeng og på en 12. plass. De er fem poeng bak Åssiden, som er på trygg grunn, med tre kamper igjen. Kan det holde?

OPPSAL – FLINT 5–0 (5-0): Der det i Ullern-Frigg ble fem Frigg-mål i 2. omgang, ble det i dette oppgjøret fem Oppsal-mål i 1. omgang! Flint hadde den første store sjansen da Thorleif Ramstad fikk skyte upresset fra ti meter, men skuddet gikk like utenfor. Så var det Oppsal for alle pengene fra minutt 16 til 38, da de scoret fem mål:

· Kalle Roba stanget inn 1–0 etter 16 minutter.

· Yossef Ibrahim la på til 2–0 med et vanvittig skudd fra 16 meter fire minutter senere.

· 3–0 sto det etter 25 minutter da Amez Mustafa fikk ball av Florind Lokaj og la ballen i lengste hjørne.

· Oppsal var ikke ferdige. Halvtimen sto på kampuret da det sto 4–0. Ibrahim fikk servert ball på seks meter av en Flint-forsvarer og la ballen enkelt i mål.

· Ydmykelsen var komplett da Mustafa scoret sitt andre etter 38 minutter. I kjølvannet av en corner var han på rett plass til rett tid og stanget inn 5-0!

I 2. omgang skjedde det ytterst lite. Dermed vant Oppsal 5-0, etter 22 utrolige minutter.

KFUM OSLO 2. lag – ÅSSIDEN 2–0 (2-0): Nesten før publikum hadde fått satt seg sto det 1–0 på KFUM-Arena mandag kveld. Og her skjedde alt i den første omgangen, der KFUM førte an. De kom med en sterk ellever med spillere som Mame Ndiaye, Remi-André Svindland, Adam Jesus Saldana og William Da Rocha fra start. Akkurat 100 sekunder var spilt da KFUM 2 gikk opp til 1–0. Et innlegg fra Elias el Arbi traff Mame Ndiaye på bakre stolpe. Via hanskene til Åssiden-keeper Thomas Johannessen gikk ballen i mål. Fem minutter før pause gikk hjemmelaget opp til 2–0. Martin Gavey fikk ball ute til venstre og dro seg inn i banen. Han skjøt der han kom fra, tok keeper litt på senga og sørget for KFUM 2s andre mål.mKFUM 2 hadde god kontroll i den andre omgangen, men skapte ikke all verden. Det hadde uansett ikke så mye å si, siden de vant 2–0. De tre poengene gjør at KFUM 2 garantert spiller i 3. divisjon også i 2025. Gratulerer!

Øvrige resultater: Sarpsborg 2. lag – Åskollen 3–1.

Tabellen: Nordstrand 56, Asker 53, Gamle Oslo 47, Frigg 46, Bærum 43, Sarpsborg 2. lag 32, Oppsal 29, KFUM Oslo 2. lag 29, Ullern 29, Flint 26, Åssiden 24, Skeid 2. lag 19, Åskollen 16, Mjøndalen 2. lag 5. Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.

Avdeling 5

READY – SKEDSMO 3–1 (3-1): Ready misbrukte muligheten til å ta 3.-plassen da de spilte mot Bjørkelangen sist runde. Lørdag reiste de kjerringa, selv uten fire nøkkelspillere i Jakob Schei, Anders Engebretsen, Ernst Åbrandt og Eivind Fallås Dahl. Men Mathias Ebbesen var med, og han sto for 1–0 etter drøye halvtimen. Den hengende spissen fikk ball på 18 meter og skjøt – via en Skedsmo-forsvarer – og i mål til 1–0. Lagene var like langt tre minutter før pause. Et innlegg fra venstre traff en uheldig Thomas Nerland i boks. Dermed gikk ballen i mål. Rett etter pause skrudde Ready om og scoret to mål på to minutter. Først ved toppscorer Martin Solli, som ble spilt gjennom. Etter en lekker dragning på en av forsvarsspillerne la han ballen i lengste hjørne. 2–1 ble til 3–1 ved Fredrik Storløkken da han dukket opp på 12 meter og banket ballen i mål. Det ble også sluttresultatet. Bjørkelangen vant komfortabelt 5–0 over Hødd 2, så det skiller fortsatt to poeng mellom de to lagene i kampen om 3.-plassen.

LOKOMOTIV OSLO – KRISTIANSUND 2. lag 1–1 (0-0): Etter en relativt rolig 1. omgang skjedde stort sett alt i denne kampen i 2. omgang. Kristian Isaksen, som har vært i fyr og flamme denne sesongen, satte inn 1–0 etter timen spilt. Et innlegg fra høyre traff Isaksen, som headet mot mål. Forsøket ble stoppet, men på returen banket han inn 1–0 til Loket. Det var hans 13. mål for sesongen! 1–1 kom litt ut av ingenting ti minutter senere. KBK brøt på 30 meter og Adrian Kurd Rønning kom alene med keeper. Han spilte på tvers til David Tufekcic, som spilte tilbake til Kurd Rønning. Den tidligere VIF-spilleren, som ble klar for KBK da Sebastian Jarl gikk andre vei, spilte igjen til Tufekcic, som hamret ballen opp i nettaket. Mot slutten av oppgjøret var det KBK 2 som hadde de fleste – og største – sjansene, men Sivert Pieroth i Loket-buret sto en knallgod kamp og hadde en rekke flotte redninger. Dermed endte det 1–1. Dette var en svært viktig kamp for KBK 2, som gjenspeilet seg i at de hadde seks A-lagsspillere til oppgjøret. De har tre poeng ned til nedrykk med tre kamper igjen. Loket kunne holdt følge med Ready etter deres triumf mot Skedsmo, men klarte ikke det. Dermed er de nummer fem med 41 poeng, to opp til Ready, med tre kamper igjen.

Øvrige resultater: Skjetten – Gjelleråsen 4-0, Fu/Vo – Spjelkavik 0-1, Hødd 2. lag – Bjørkelangen 0-5, Aalesund 2. lag – Lørenskog 1–2. Træff – Molde 2. lag 2–1.

Tabelltoppen: Træff 58, Lørenskog 51, Bjørkelangen 45, Ready 43, Lokomotiv Oslo 41, Skjetten 39, Aalesund 2. lag 30, Spjelkavik 29, Molde 2. lag 25, Kristiansund 2. lag 23, Gjelleråsen 21, Skedsmo 20, Funnefoss/Vormsund 17, Hødd 2. lag 9. Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.

FAKTA

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 5. oktober: 14.00: Gamle Oslo – Frigg, Nordstrand – Oppsal, 15.00: KFUM 2. lag – Asker.

Søndag 6. oktober: 14.00: Flint-Skeid 2. lag

Tirsdag 8. oktober: 19.00: Mjøndalen 2. lag – Ullern.

AVDELING 5:

Lørdag 5. oktober: 16.00: Spjelkavik – Ready

Søndag 6. oktober. 14.30: Molde 2. lag – Lokomotiv Oslo

