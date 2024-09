Reagerer på Bislett-matta: – Den er ræva

BISLETT STADION (Dagsavisen): – Den er ræva. Den er ræva, liksom. Det er ikke noe mer å si.

Slik vurderer Hanstad Bislett-underlaget overfor Dagsavisen.

Formsterke Raufoss taklet den humpete gressmatta og omgivelsene best da Lyn ble slått for første gang på over en måned. Underlaget gjør det vanskelig å utføre Lyns spillestil, mener Hanstad.

– Det er frustrerende og likt for begge lag, men vi ønsker å spille en fotball som ikke er forenlig med den banen her. Da blir det sånn. Vi prøver å tilpasse oss så mye som mulig, men det påvirker jo spillestilen. Det er en styrke å kunne tilpasse seg, og Raufoss var gode til det, poengterer 21-åringen.

Herman Solberg Nilsen og Jacob Hanstad i aksjon mot Raufoss. (Jonas Bucher)

– Foretrekker du å spille på bortebane?

– Det er nesten sånn nå, ja. Sett bort fra at vi har mye bedre støtte her, så er det når vi kommer på ordentlige kunstgress- og gressbaner at vi virkelig gjør det bra.

– De lengste sekundene i mitt liv

Kaptein William Sell peker også på at gresset ikke var ideelt å spille på denne sene septemberdagen.

– Det er jo som det er på Bislett på sensommeren og høsten. Banen blir litt sånn halvveis. Da blir det noen kamper som det her, og da bikker dessverre mange av de 50/50-situasjonene den andre veien, sier Sell til Dagsavisen.

– Hvordan preger underlaget spillestilen deres?

– Ikke så mye annet enn at man skjønner at man ikke kan tre opp på feilvendt inne i egen 16-meter. Det handler egentlig om at man bare må respektere banen og det føler jeg vi egentlig har håndtert ganske bra. På slutten viser vi at vi klarer det i dag også, men så bikker noen av nøkkelsituasjonene den gale veien i dag, svarer Lyn-kapteinen.

Lyn-kaptein William Sell under Raufoss-matchen på Bislett. (Jonas Bucher)

Han sikter blant annet til Hanstads enorme sjanse over fem minutter på overtid. Vingen nådde fram til et innlegg i boksen og lirket avslutningen mot mål. Men i stedet for stolpe inn, ble det stolpe ut for Lyn og 21-åringen.

– Det var de lengste sekundene i mitt liv. Det var helt sjukt, altså. Uflaks, sier Hanstad.

– Kan ikke bruke energi på det

Trener Jan Halvor Halvorsen mener at Lyn langt ifra gjorde en dårlig match totalt sett mot formsterke Raufoss.

– I dag var det litt marginer imot, synes jeg. De scorer på et kjempebra skudd i første omgang, og det var omtrent det eneste de hadde. Og så er vi litt uheldige og en personlig feil som gjør at det blir 0–2 etter pause, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen grubler på sidelinja i førsteomgangen mot Raufoss. (Jonas Bucher)

– Derfra og ut tar vi over, får 1-2, og så ligger det en utligning i lufta. Det var jo nesten på overtid med den i stolpen. Raufoss er et godt lag, vi må ikke glemme det. Vi var litt uheldige i dag, fortsetter Lyn-treneren.

Halvorsen innrømmer at gressunderlaget på Bislett ikke er optimalt, men mener spilleforholdene var bedre enn mot Aalesund i forrige hjemmekamp.

– Det blir likt for begge lag, men i dag synes jeg det gikk an å spille litt. Det er som det er. Vi kan ikke bruke energi på det, så nå er det opp på hesten igjen og det er ny kamp om tre dager. Det gleder vi oss til, smiler Halvorsen.

Egersund er Lyns neste motstander, og matchen spilles også hjemme på Bislett. Etter tapet for Raufoss ligger Lyn ett poeng unna kvalikplass som nummer sju på tabellen, men laget har én kamp mindre spilt enn resten av lagene – i likhet med Egersund på fjerdeplass.

