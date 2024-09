Kåffa-børsen: Bunnsolid i alle lagdeler ga årets sjette borteseier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

KFUM Oslo har imponert på bortebane i hele år og i Skien kom sesongens sjette borteseier. Det er oppsiktsvekkende for et debutantlag i Eliteserien.

EMIL ØDEGAARD – 5: Startet kampen med en klassisk keepertabbe etter corner der han ble innestengt og rakk ikke fram til ballen. Der skulle han vært tøffere i feltet. Fikk sin revansje da han hadde matchvinnerredning på skudd fra kort hold ti minutter før slutt.

AYOUB ALEESAMI – 5: Spiller på det trygge, var en slurvefeil unna et baklengsmål, men var en viktig bidragsyter til at hjemmelaget nesten ikke kom til målsjanser.

MOMODOU LION NJIE – 6: God plasseringsevne er viktig for en midtstopper og det er en grunn til at Mo har fått jobben i midten i forsvaret. Spiller med stigende autoritet i det meste han foretar seg.

HAITAM ALEESAMI – 5: Storebror Aleesami var tilbake i startelleveren og denne gangen endte det ikke i noe tull. Som broren spilte han på det trygge og det var mer enn nok mot et tamt Odd-klag. Men det var jo Kåffa-spillerne som gjorde dem tamme.

AMIN NOURI – 5: Evighetsmaskinen har fått en ny vår i dette KFUM-laget og viser både spilleglede, duellkraft og forståelse. Han er jo en av de mest rutinerte i norsk fotball.

ROBIN RASCH – 6: Kapteinen var tilbake i startelleveren etter skadetrøbbel sist. Da gjenopprettes balansen i dette laget der han er viktig med sine entouch-pasninger. Satte straffesparket kalkulert midt i mål og da måtte han selvsagt feire med et golfslag.

SIMEN HESTNES – 6: Viktig brikke når Kåffa får så mye ball som her og han kan bidra med sine offensive egenskaper. Kjappføttene hans skaffet straffesparket der laget gikk opp i ledelsen på Skagerak Arena.

JONAS HJORTH – 5: Fikk en sjelden anledning fra start på venstreflanken og tok godt vare på den. Bidro til hjemmelagets mange balltap med sitt aggressive spill.

TEODOR BERG HALTVIK – 4: Er en energibunt i sin spillestil, men skulle nok ønsket seg flere avslutninger i denne kampen. Byttet ut etter en drøy times spill.

JOHANNES NUNEZ – 6: Lagets toppscorer leverte igjen. Regisserte og avsluttet KFUMs tredje scoring. Fikk ikke fulltreff på det siste sparket, men slik er det med toppscorere. Leggskinn-skuddet gikk stag inn.

MOUSSA NJIE – 6: Scoret sitt første mål denne sesongen etter en flott avslutning nede i keepers venstre hjørne. I det angrepet fikk vi se Kåffa-fotball på sitt beste. Njie frydet seg over målet og løp rett og takket støtteapparatet også. Måtte dessverre gå av i pausen på grunn av en kjenning i låret.

SVERRE SANDAL – 6: Lagets fremste potet spilte hele 2. omgang for Moussa Njie. Han kan som kjent kle de fleste plassene i dette laget. Her ble han en slags allround midtbanespiller som vant utallige dueller i den halve kampen han ver med. Er en viktig grunn til at laget tok sin sjette borteseier denne sesongen.

DAVID HICKSON: Spilte 27 minutter for Haltvik.

REMI-ANDRE SVINDLAND: Spilte de siste fire minuttene for Robin Rasch.

MAME MOR NDIAYE: Spilte de fire siste minuttene for Johannes Nunez.

