Asp-dobbel da Grorud vant – tangerte scoringsrekord

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): Grorud scoret nemlig fire mål fra minutt 20 til 42 og gikk fra 0-0 til 4-0. Da vinner man som oftest fotballkamper, og det gjorde også Grorud søndag. Det endte til slutt 5-0.

To av scoringene var signert Preben Asp, som nå står med 25 mål på 23 kamper. Det er ni mål foran nestemann på listen og en tangering av Markus Naglestads rekord i PostNord-ligaen med Egersund i 2019.

- Nei, det er nok ingen som tar meg igjen nå – og jeg er ikke ferdigscoret enda jeg heller. Det hadde betydd mye å ta rekorden. Jeg var irritert da jeg ble tatt av, for jeg jager alltid flere mål. Hat trick og rekord hadde vært gøy, sier Asp.

- Ekstra deilig

Hver scoring smaker litt ekstra deilig for Asp denne sesongen. Vi lar han fortelle:

- Jeg fikk det ikke helt til å stemme med Levanger i fjor. De rykket opp, men ville at jeg skulle vise meg frem som et slags prøvespill foran denne sesongen. Derfor er det litt ekstra deilig at jeg bøtter inn mål med Grorud, mens Levanger rykker ned mest sannsynlig, sier han.

- Det viser bare at jeg kan! Så skal vi jo på trøndersk jord neste helg (Strindheim), så det hadde vært veldig stort å ta rekorden der, foran kjente og kjære.

Trener Andreas Alrek tror fort at Asp blir i Grorud også neste år.

- Han trives i Grorud og bor i Oslo og spiller god fotball. Man må ikke alltid rushe seg videre. Det får han bestemme selv. Skjer det, sitter vi igjen med penger og ønsker han lykke til videre. Blir han, skal vi klinke på videre, sier han og legger til at spillerlogistikk ikke i hovedsak er hans bord, og at noen andre får ta seg av det.

- Tror du han tar scoringsrekorden?

- Ja, det tror jeg. Han har tatt steg etter sommeren som har vært merkbare. Laget og kollektivet spiller han god og gir han mange sjanser. Man må jo bare regne med at det blir flere mål, sier treneren.

Klatrer på tabellen

Seieren var Groruds fjerde strake og den sjette på rad uten seier. Med tre kamper igjen er de nå nummer seks, etter å ha hoppet opp to plasseringer etter søndagens seier.

- Det er surt at vi ikke var bedre tidligere i sesongen. Det var tøffe kamper i starten av høsten, men vi skal jo vinne de og. Vi ledet mot både Strømmen og Tromsdalen, men tapte begge. Vi har ikke hatt mye marginer i år, men de har vi ikke gjort oss fortjent til heller, sier Asp.

Trener Alrek sier:

- Det har vært surt hele sesongen. Hver gang vi har nærmet oss flere seire på rad, har vi tullet det bort. Det startet med Strømmen, hvor vi ledet 2-0 og det endte 2-3. Vendepunktet var mot Tromsdalen, da vi ledet 3-1 og tapte 3-4. Da snudde det nok.

- Hadde vi hatt litt mer flyt, hadde vi vært rett bak 2. plassen. Det har vært mange tøffe samtaler den siste tiden. Mange sier at Grorud er de beste de har møtt i år, så det er litt surt, sier treneren videre.

To flotte scoringer

Grorud tok initiativet i kampen umiddelbart og hadde stort sett alt av ballinnhav de første minuttene. 20 minutter var spilt da 1-0 var et faktum. Filip Heggdal Kristoffersen spilte vegg med Musa Dubois og fikk ballen tilbake ti meter inne på egen banehalvdel.

Åtte sekunder senere hadde han løpt over hele banen og banket ballen i mål til 1-0. En nydelig enkeltmannsprestasjon av venstrebacken!

Halvtimen var spilt da det sto 2-0. Et Grorud-innlegg ble klarert rett i beina på Abel Tjomsland, som like gjerne prøvde lykken fra 20 meter. Ballen sang rett i krysset for Groruds andre, som var svært fortjent.

Asp-dobbel på tre minutter

Og hjemmelaget fortsatte å kjøre på. 3-0 sto det fem minutter før pause da Junkeren rotet det til for seg selv. Keeper Alvaro Pizarraya spilte ballen rett i beina på Tjomsland, som fant Asp på fem meter. Han la ballen iskaldt i lengste hjørne.

Samme mann økte til 4-0 på straffe tre minutter senere. Asp ble lagt i bakken og tok straffen selv. Han kjørte et Jorginho-hopp før straffen, fintet ut Pizarraya og la ballen enkelt i venstre hjørne. 4-0 til pause!

- Jeg vet ikke om vi er gode eller de er dårlige, men jeg føler vi feier de av banen i 1. omgang. Etter den første scoringen er det ketchupeffekten som kommer. Da ser vi oss ikke tilbake, sier Asp.

Økte – og burde scoret flere

Grorud fortsatte å kjøre på etter pause og var farlig nær 5-0 etter 51 minutter. Musa Dubois dro seg ned til linja og slo inn. Fra én meter skulle bare Asp sette ballen i mål, men på helt utrolig vis klarte han å bli truffet i hofta, slik at ballen gikk langt over. Hvordan det var mulig er ikke godt å si!

Men 5-0 skulle komme kort tid etter. Asp dro seg ned til dødlinja og slo inn. På bakre stolpe ventet Simen Hammershaug, som headet ballen via kunstgresset og i lengste hjørnet.

Det burde stått 6-0 etter timen da Moa Mahnin fant Sebastian Sørlie på en corner, men headingen fra stopperen ble stoppet på strek. Så holdt Junkeren på å score selvmål minuttet etter klarering som gikk himmelhøyt. Heldigvis for gjestene snek ballen seg utenfor stolpen.

Etter dette roet kampen seg flere hakk. Nidal Loulanti og Didrik Sereba hadde hver sin mulighet – Loulanti den største da han blåste ballen langt over fra 13 meter. Dermed ble det ikke flere scoringer, og Grorud vant fullt fortjent 5-0.

- Vi skal bare peise på og vinne de siste kampene. Så får vi se hvor det tar oss, avslutter Asp.

KAMPFAKTA

Grorud-Junkeren 5-0 (4-0)

Grorud Artic Match, 150 tilskuere

Mål: 1-0 Filip Heggdal Kristoffersen (20), 2-0 Abel Tjomsland (30), 3-0 Preben Asp (40), 4-0 Asp (43, straffe), 5-0 Simen Hammershaug (56).

Gule kort: Ola Rye, Tollef Etholm, Grorud.

Grorud: Lars Kvarekvål – Filip Heggdal, Sebastian Sørlie, William Silfver-Ramage, Ola Rye – Tollef Etholm, Abel Tjomsland, Moa Mahnin, Musa Dubois – Simen Hammershaug, Preben Asp.

