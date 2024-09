Sara Hørte fra Bygdøy via omveier til VIF: - Trodde ikke jeg kunne leve av å spille fotball

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Treningen til Vålerengas damelag er slutt, men et par spillere står igjen ved det ene målet for å slå innlegg. I midten ligger en høy lyslugg som trener på å heade ballen i mål.

Sara Hørte heter hun.

Det er dagen før Vålerenga skal spille den kanskje viktigste kampen i klubbens historie, den avgjørende mesterliga-kvalifiseringen mot Anderlecht, der VIF leder 2–1 etter det første oppgjøret i Brussel i forrige uke.

Fra Huk til Ekeberg

Hørte kom til Vålerenga fra Rosenborg i sommer, men spilte sine første fotballkamper for Huk på Bygdøy. Der fikk hun bare spilt med gutter, så hun kom seg videre til KFUM Oslo på Ekeberg, før karrieren skjøt fart via Øvrevoll/Hosle, Kolbotn og Rosenborg.

- Jeg spilte litt A-lagsfotball for Kåffa i 4. divisjon før jeg gikk videre. Det var i Kolbotn jeg ble rendyrket som midtstopper, forteller hun.

Hun var i den norske VM-troppen i Australia og New Zealand i fjor.

Karrieren har gått unna for 23-åringen som aldri så for seg at fotballen kunne bli et levebrød. Det er den akkurat nå. Men slikt varer jo ikke evig, så derfor tar hun utdannelse ved siden av.

– For meg er fotballen først og fremst en hobby, men jeg er veldig ivrig i det jeg holder på med, så jeg kommer gjerne litt før og står igjen etter at treningen er slutt. Fotball er jo først og fremst gøy, sier hun til Dagsavisen, der vi sitter rett utenfor garderobene på Intility.

– Jeg studerer industriell økonomi ved siden av, men nå er ikke det hovedfokus. Nå kommer fotballen først, sier hun.

Når hun er ferdig utdannet kan hun kalle seg siviløkonom.

Fotball, Toppserien, Røa - Vålerenga Sara Hørte er vanskelig å ta i hodeduellene. Her er hun i aksjon mot Røa nylig. (Javad Parsa/NTB)

Et offensivt våpen

I Vålerenga kjente hun nesten hele trenerkorpset fra før. Hovedtrener Nils Lexerød kjente hun fra aldersbestemte landslag, assistenttrener Alexander Olsen (som har kommet til VIF fra Brann nylig) hadde hun i Kolbotn og Simon Hansen kjenner hun også fra før.

I Vålerenga gikk hun rett inn i forsvarsrekka og debuterte i august mot sin forrige klubb Rosenborg.

- Det er jo litt overgang å gå fra to til tre stoppere, men det gir meg også muligheten til å komme litt høyere og bredere i banen. Det liker jeg, sier Hørte som også har spilt back og indreløper på veien fram.

- Men nå har jeg nok funnet min definerte rollen, sier Hørte som også har fått fem A-landskamper og 19 kamper på aldersbestemte landslag.

Spisskompetanse

Nils Lexerød forklarer oss hvorfor de ønsket seg denne stopperen da kontrakten hennes med Rosenborg gikk ut.

– Sara er en god allround-midtstopper, hun har ingen klare svakheter. Dessuten har hun spisskompetanse knyttet til hodespillet sitt i begge boksene. Hun har en høyrefot som gjør at vi kan utvikle angrepsspillet vårt, sier Lexerød til Dagsavisen.

Det kan vi få se mot Anderlecht onsdag kveld også.

– Hva tar du med deg fra den første kampen, Sara?

– At de kommer til å slå mange innlegg på oss, noe jeg liker å rydde unna. Så må vi være bevisste på å ta ut løpene deres i boks. Jeg gleder meg bare til dette, sier hun.

I VIF-forsvaret spiller hun blant andre med tidenes toppscorer i Toppserien, Elise Thorsnes.

- Hun har vært en fantastisk spiss og nå er hun en veldig solid midtstopper. Det er en fryd å spille med henne, avslutter Sara Hørte.

PS. Etter kampen mot Anderlecht venter Brann i semifinalen i cupen kommende søndag. Også den kampen går på Intility.

---

FAKTA

Kvalifisering mesterliga, andre kamp:

Onsdag 18.30: Vålerenga – Anderlecht, Intility Arena. (2-1 etter første kamp)

Vinneren går inn i Mesterligaens gruppespill. Trekningen av det skjer fredag.

---