Lanserer ny satsing i VIF: – Det er en «missing link» her

VALLE (Dagsavisen): Samme dag som A-laget smadret Åsane 5-0, rykket rekruttlaget ned fra 2. divisjon. Nå ønsker klubben å forbedre treningshverdagen til spillere i alderen 18 til 21 år.

U21-gruppa vil bestå av U17-, G19- og A-lagsspillere fra egen avdeling, men også rekruttering av spillere utenfra, opplyser klubben. Formålet med satsingen er å øke profesjonaliteten til de unge spillerne.

– Vi ser på en organisasjonsmodell som gjør at det ikke skal bli så stort gap mellom U17 og A-laget, sier VIF-sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen.

Vil beholde flere spillere

Han forteller at VIF tidligere har hatt spillere i mellomsjiktet som har mistet motivasjon.

– Vi hadde og har en fantastisk 2006-gjeng som ble tatt opp, men da det skjedde var det mange av 2005- og 2004-spillerne som tenkte «OK, da er vår tid over» og som ga opp litt.

Jones El-Abdellaoui, Aleksander Hammer Kjelsen og Filip Thorvaldsen er blant spillerne som er født i 2006 og som slo tidlig gjennom på VIFs rekruttlag. De ble tatt opp i A-stallen foran eldre juniorer.

– Det var jo ekstremt i dette tilfellet. Man kan bli en «late bloomer» og komme senere. Vi ønsker å se på modellen for å ta vare på flere og for at de kan være lengre i Vålerenga, og at vi kan få fram enda flere spillere, fortsetter Jonsson.

Utviklingssjef i Vålerenga, Thomas Hafstad, mener de største talentene i klubben får bedre oppfølging med U21-satsingen.

– Vi innser og tar innover oss at fotballutdannelsen blir mer og mer krevende, og trenings- og kampsyklusen til våre fremste talenter må forsterkes. Vi øker trenertettheten, treningstidspunkt og øker den generelle profesjonaliteten rundt de eldste i akademiet, sier Hafstad til klubben.

– “Missing link”

VIF opplyser at U21-gruppa enkelte ganger i uka kommer til å trene før A-laget, og at kamparenaen deres er tiltenkt å være både i Nasjonal serie og på rekruttlaget, men også noen tilfeller på A-laget.

A-lagstrener Geir Bakke forteller at han har sett målgruppas behov siden han kom til VIF i fjor sommer.

– Det er en «missing link» her for at steget ikke blir for stort opp. Det er et behov for de i mellomsjiktet der til å kunne ha en gruppe med en profesjonell hverdag hvor de kan utvikle seg hver dag. Det mener jeg vi kan klare som klubb, så det blir et trinn imellom, sier Bakke til Dagsavisen.

– Når rekruttlaget skal ut og spille kamper, så kan man føle at “dette er vårt lag”. Så får man supplement fra A-laget, selvfølgelig, og noen av de beste juniorene, men så er det en kjernegruppe der som vaker mellom junior og den gruppa på A-laget, fortsetter VIF-treneren.

Bakke understreker viktigheten av å skape lagfølelse.

– Det blir en følelse av at det er et eget lag. Det tror jeg er viktig. Forhåpentligvis klarer vi å lage det opplegget så attraktivt at vi klarer å beholde noen spillere litt lenger.

