Lyn-børsen: Solid forsvar la grunnlag for årets fjerde borteseier

ALEXANDER PEDERSEN – 5. Usedvanlig rolig dag på jobben før pause, der han omtrent ikke var borti ballen. Fikk litt mer å gjøre etter hvilen, og hadde god kontroll på de skuddene han fikk på seg.

JØRGEN SJØL – 5. Hadde også han få problemer defensivt, og selv om han ikke var like involvert offensivt som Solberg Nilsen på motsatt back, hadde også Sjøl et par gode innlegg fra sin høyreback.

WILLIAM SELL – 5. Full kontroll bakover, og ruver i luftrommet både defensivt og offensivt. Fikk en god mulighet på corner ti minutter før pause, men satte ballen midt på keeper. Sto godt imot da Sogndal kom litt mer med etter hvilen, og styrte skuta inn til nye tre poeng.

DANIEL SCHNEIDER – 6. Viste fram pasningsfoten ved flere anledninger, og slo opp i ledd og ut på kantene som satte opp et par halvfarligheter. Dro også på et herlig raid ti minutter før pause, og var ordentlig god både til å støte foran Sogndals spisser og forsvare seg på innlegg i boks.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 5. Som vanlig offensivt med, og kom til et par gode innleggsmuligheter som skapte Lyns største muligheter. Fikk selv en brukbar skuddmulighet like før pause, men satte den over.

ADRIAN BERNTSEN – 4. Jobbet godt, og kontrollerte midtbanen sammen med lagkameratene. Hadde et par frispark med varierende grad av kvalitet. Mange touch, men det ble lite ut av det. Ut like etter timen.

EVEN BYDAL – 5. Leverer stødig som alltid. God til å skjerme foran eget forsvarsledd, og tar den quarterback-rollen dypt i banen der han strør baller til hver side og styrer tempoet i Lyns angrepsspill.

JULIUS SKAUG – 4. God defensivt, og flink til å blokkere og bryte opp de få tilløpene Sogndal hadde. Fikk en skuddmulighet og to også, uten at han traff spesielt godt på de.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5. Meget god timing på volleyforsøket før pause, som gikk rett i blokka. Ellers bevegelig og frisk, selv om det ikke ble mål denne gangen.

MATHIAS JOHANSEN – 4. Slet litt med å involvere seg i starten av kampen, men kom seg mer inn i det utover i oppgjøret. Igjen best i kombinasjonsspillet, og kom seg ikke til noen sjanser selv. Ut knappe ti minutter før slutt.

JACOB HANSTAD – 5. Fikk kampens første mulighet, og hadde et par skuddsjanser også i denne kampen, men var litt mer anonym enn vi har sett han de siste månedene. Fikk seg en litt heldig målgivende pasning på det avgjørende målet, da han sleivet et skuddforsøk videre til Andreas Hellum som avgjorde.

Salim Lagzhaoui, Andreas Hellum og Malvin Ingebrigtsen spilte for lite til å bli vurdert.

