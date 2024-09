Tett kampprogram venter for Vålerenga: – Føler oss bedre rustet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): Mandag, lørdag, onsdag, lørdag, onsdag og søndag. I løpet av de tre neste ukene skal Vålerenga spille seks kamper.

– Det handler om å holde seg mentalt klar. Det kampprogrammet vi går inn i nå blir litt lignende det vi hadde i våres, hvor det ikke blir tid til å drille noe imellom. Det blir stort sett videobilder og kampgjennomgang, og man må bare hive forrige kamp bak seg, sier VIF-trener Petter Myhre til Dagsavisen.

– Det er en utfordrende periode som jeg synes vi klarte bra på vårsesongen med tanke på hvordan stallen så ut da med tanke på skader, sykdom og antall spillere. Vi føler oss bedre rustet til å tåle det programmet nå enn vi gjorde i våres. Det blir nok en del rullering i de kampene, fortsetter han.

Les alt om Vålerenga her!

– Nå smeller det

Fra 1. april til 4. mai spilte VIF ni kamper totalt – seks i serien, tre i cupen. Det kommende programmet i september og oktober består av fem seriekamper og kvartfinale i cupen mot Fredrikstad.

– Nå smeller det. Nå er det ikke mange treninger og nesten bare kamper fire uker fremover, som ender med FFK-kampen. Det handler om å få brukt troppen som heldigvis er så bra at vi skal tåle å rullere litt, sier Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink til Dagsavisen.

Myhre poengterer at serien og målsettingen om å oppnå opprykk til Eliteserien prioriteres først, men minner om at det er klubbens sjanse til å nå Europa-spill.

– Mulighetene i cupen er vi klare over. Det er vår mulighet til å komme ut i Europa. Samtidig er det viktigste for oss å rykke opp. Det har vært alltid prioritet nummer én, og derfor har vi ikke tenkt noe på den kampen nå heller.

– Den kommer jo sist i denne rekken her. Hvordan ting ser ut da vil være med å styre det, sier Myhre.

Les også: Vil bygge laget rundt 19-åringen: – Først må jeg finne flytsonen min (+)

Magnus Bech Riisnæs og VIF-trener Petter Myhre på torsdagens treningsøkt. (Jonas Bucher)

– Blir en utfordring

Borchgrevink mener han selv og laget hadde godt av en pause.

– Vi har hatt en frihelg, og etter Lyn-kampen har det vært mye treninger. Gjennom sommeren har vi trent voldsomt for å «peake» litt inn i den perioden her. Kroppen min sa litt ifra, så da har jeg tatt det litt med ro etter Lyn-kampen, sier VIF-kapteinen.

– Jeg har fått hentet inn litt overskudd som kjennes veldig godt. Vi går inn i en periode hvor vi trenger alle mann.

Første oppgave for VIF etter landslagspausen er Åsane på hjemmebane mandag. Bergenslaget står med tre seirer, én uavgjort og ett tap på de siste fem matchene.

– Åsane er det tredje beste laget i Obosligaen de fem siste kampene. De er helt annerledes enn de var på vårsesongen da de var et ekstremt spillende lag. Nå er de mye mer direkte og har et solid fundament defensivt. Og så har de et godt kontringsspill, sier Myhre om den kommende

– De er veldig tydelige i de valgene de tar med og uten ball. Det blir en utfordring for oss å bryte ned det.

I mai vant VIF 5–1 i det første oppgjøret mellom lagene denne sesongen. Avspark mandag er 19:00.

Les også: KFUM Oslo ønsker Vålerenga velkommen opp: – Det er her de hører hjemme (+)

Les også: Dette er sommerens overganger på de fire øverste nivåene i Oslofotballen (+)