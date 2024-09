Skeid viser mestertakter: – Disse kampene er de deiligste å vinne

STRØMMEN STADION (Dagsavisen): I elleve av Skeids 20 kamper denne sesongen har de holdt nullen, og med bare 14 innslupne på de kampene har Skeid også klart best målforskjell av lagene i toppen. Også på Strømmen lørdag var det forsvaret som sørget for alle tre poengene, da Skeid kriget inn tre nye poeng.

– I dag er det ikke pent. Det blir en skikkelig krigekamp, men vi har elleve mann som blør for drakta og får den scoringa vi trenger. Vi vet at vi er bunnsolide bakover, og er et jevnt over trygt og solid lag som plukker jevnt med poeng. Hva det holder til til slutt vet vi ikke, men i dag var det utrolig deilig å dra i land denne seieren, forteller Per-Magnus Steiring til Dagsavisen.

Kapteinen skryter av lagkameratene

Skeid-kapteinen er fortsatt toppscorer for laget som er i førersetet om opprykk, noe som i seg selv er ganske uvanlig, men både Steiring og trener Vilde Rislaa er langt mer opptatt av å faktisk vinne kampene enn å forsvare spillestil eller defensiv tilnærming til kampene.

– Det er disse 1-0-seirene på bortebane der du kriger inn en seier som er de deiligste å vinne i fotball. Det er klart det er gøy å vinne 5-0 og 6-0, eller snu kamper og vinne på slutten, men for oss bak der er de kampene der vi kriger inn seirene de beste å vinne, sier Steiring som er stolt av hele laget.

– Det er lett å skryte av spillerne i forsvar når et lag holder nullen, men det viktigste er at vi gjør dette som et lag. Førstepresset starter på topp, og er like viktig i måten vi forsvarer oss på, som at vi bak gjør jobben vår. Alle kan posisjonene sine ut og inn defensivt, og vi er bunnsolde hele laget, og det er det som gjør at vi får disse viktige 1-0-seierne, forteller kapteinen og legger til

– For oss er det viktig med balanse. Du kan si at Grorud scorer flere mål enn oss, men de sender også flere mann frem som gjør at de også slipper inn langt flere mål. Vi er mer gjennomtenkte i hvor mange vi sender fram, for at vi ikke skal slippe inn. Over tid er det det lureste. Du kan ikke score fire-fem mål i hver kamp, men så lenge du holder nullen trenger du bare score ett mål for å vinne. I dag og viser vi at det holder i massevis, forteller Steiring.

Skeid-kaptein Per Magnus Steiring med Ousmane Diallo etter sistnevntes mål borte mot Strømmen (Pål Karstensen)

Rislaa trygg på seier

Etter en ganske rolig første omgang, der Skeid hadde god kontroll, og fikk scoringen sin etter en lang ball i bakrom der Ousmane Diallo lobbet over Magnus Stær-Jensen, ble det langt mer travelt etter pausen. Da måtte Skeid forsvare seg godt for å dra i land alle poengene, men trener Rislaa var rolig hele veien.

– Srømmen er et vanskelig lag å møte. Banen er fryktelig dårlig, og vanningsanlegget var i hvert fall ikke på. Vi møte en kompakt femmer, og da vet du at det blir mye andreballer og duellspill. Samtidig visste vi også at de sliter litt med bakromskontrollen, slik at vi kunne skape muligheter om vi var nøyaktige der. Diallos scoring minner mye om Preben Asps mål her for Grorud, sier Rislaa og fortsetter:

– Jeg synes vi var mer truet i hjemmekampen mot Strømmen, og opplevde et mer intenst press der. Vi har en keeper som er god, og forsvarsspillere som er solide i boksen, da Strømmen kommer til noen farligheter. Jeg følte meg trygg hele veien på at vi skulle være kyniske og smarte nok til å ta de tre poengene her, forteller Rislaa som igjen viser at det er viktigere å vinne enn måten du gjør det på.

– Alle kamper krever ulikt av deg på bakrunn av hjemmebane, bortebane, formasjoner, baneforhold og størrelsen på banen, og så må du bare være god nok til å gjøre det som skal til for å vinne. I dag bikker vi en 0-0 kamp i vår favør, der vi mot topplagene tidligere i år ikke har klart det. Da har vi hatt flere sjanser enn i dag, men det handler om å vinne og ta de tre poengene, og det klarer vi i dag, sier Rislaa.

Skeid-trener Vilde Rislaa så laget sitt levere en profesjonelt gjennomført bortekamp mot Strømmen (Pål Karstensen)