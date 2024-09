GREFSEN (Dagsavisen): Kjelsås spissduo, Kristian Eriksen og Jens Bonde Aslaksrud, scoret hvert sitt mål i hver sin omgang, og det holdt til å slå formlaget Ullensaker/Kisa på Grefsen stadion.

– Det er en tilnærmet perfekt kamp av oss. Kanskje den beste i år. Her er det lite å være misfornøyd med. Det må være at vi ikke scorer flere, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen etter kampen.

Nøkkelkamp

Ullensaker/Kisa er det nest beste bortelaget i avdelingen, og har tatt flest poeng blant alle de siste ti rundene. Etter to målløse Kjelsås-kamper på rad er ikke dette drømmemotstanden, men en annen faktor skulle også spille en rolle.

På den nye kunstgressmatta driblet Sebastian Remme Berge seg helt inn til femmeteren. Og Kristian Eriksen fikk ingen problemer med å sette ballen i mål, pasningen fra midtbanemannen trillet fint for Kjelsås toppscorer.

Den tidlige scoringen ble avløst av spissmakker Jens Bonde Alskasrud ved timen spilt, men det kunne blitt mange flere. Uansett var det morsomt for de 294 tilskuerne i en varm høstdag på Oslos tak, der bortelaget ikke så ut til å ha en eneste supporter kledd i gult og grønt, om det var noen tilreisende der i det hele tatt.

– Det er veldig deilig å slå tilbake. Vi har hatt noen seige starter i det siste, sier Eivind Willumsen.

Historisk sus over scoringen

For kampen bød på mange angrep, skudd og innlegg. Keeperne var mye involvert og begge lag burde scoret flere mål. Men nettopp det er det en Kjelsås-kar som kan bedre enn alle andre. Jens Bonde Aslaksrud satt 2-0 på en retur han selvsagt luktet tidligst av alle.

– Det var fantastisk for oss å få det 2-0-målet, og en enda større følelse av kontroll. Men det er klart vi burde scoret enda flere, sier målscoreren, som satt sitt 42. mål for klubben. Det er det ingen andre som har oppnådd ifølge statistikken vi har tilgjengelig i dag. Men det er nytt for Aslaksrud. - Det visste jeg fint lite om, men det er kult, sier han nøkternt.

Tok tilbake kontrollen

Etter sjokkstarten hevet gjestene seg og fyrte av en rekke kvalifiserte skudd. Men mellom stengene viste også Jonas Brauti hvilken dyktighet han innehar som skuddstopper. Momentumet avtok etterhvert, da Kjelsås tilrev initiativet tilbake. Anført av en frisk og initiativrik Leo Bech Hermansen ble Ull/Kisa lavere, og Kjelsås angrep. Hermansen lurte Lyn-utlånte Tobias Myhre på rumpa og satte fart fremover i banen. Skuddet gikk via blokk til corner, der Hermansen igjen kom nære.

Men Max Bjurströms sjanse var enda større. Høyrebacken satt ballen rett over krysset fra fullstendig fri posisjon rett foran mål.

– Vi har sittet inne med mye revansjelyst og det er deilig å få en utløsning med godt angrepsspill i løpet av mye av kampen, sier Eivind Willumsen.

Måltyven med typisk scoring

Det luktet scoring i nesten alle faser av denne kampen, men det tok omtrent en time til den neste kom. Sebastian Remme Berge fyrte av fra meget kloss hold, men kanskje er det noe med ballen. Det var usedvanlig mange presise skudd. Denne måtte Clement Buhake, gjestenes keeper, gi en retur på. Der var Jens Bonde Aslaksrud og satt ballen i mål.

Og den scoringen ga Kjelsås et tydeligere grep om kampen. Sebastian Remme Berge burde kronet en god kamp med sitt eget mål kort tid etter, men skuddet fra kloss hold gikk i metallet. Mange Kjelsås-angrep gikk på entouchfotball med motsatte bevegelser.

– Vi fikk temmet deres styrker, og spilt på våre egne, med god timing. At vi skaper så mye er veldig gledelig. Det er faktisk litt over forventning, og ikke noe logikk i at vi bare scorer to, sier Eivind Kampen.

Ny nøkkelkamp neste helg

Som seg hør og bør ble presset fra bortelaget sterkere det siste kvarteret. Men Simen Olafsen og Sigurd Martinussen vant duellene i egen boks. En utrolig trippelsjanse burde riktignok ført til redusering, men Jonas Brauti var også en matchvinner mellom stengene.

De tre poengene kan bli helt avgjørende i kampen om opprykk. Ullensaker/Kisa har fått en motbakke, i tillegg fikk Kjelsås hjelp av Grorud i form av deres seier mot Eidsvold. Men enda mer er på spill neste helg, når Tromsdalen kommer til Grefsen stadion til en ny sekspoengskamp.

– Da er det bare å sette copy/paste av denne prestasjonen. Det er ikke verre enn det, sier Eivind Kampen.

Kampfakta

2. divisjon, avdeling 2, runde 21 lørdag

Kjelsås - Ullensaker/Kisa 2-0 (1-0)

Grefsen kunstgress, 294 tilskuere

Dommer: Magnus Tjelle, Norild IL

Mål: 1-0 Kristian Eriksen (3.), 2-0 Jens Bonde Aslaksrud (59.)

Gule kort: Filip Oprea, Kjelsås.

Kjelsås:

Jonas Brauti - Max Bjurström, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Filip Oprea (Jacob Cleve Broch fra 81.) - Eivind Willumsen, Ahmad Abbas (Patrick Askengren fra 71.), Sebastian Remme Berge, Leo Bech Hermansen - Kristian Eriksen (Ayub Mahammed fra 71.), Jens Bonde Aslaksrud (Henning Vassdal fra 81.)

---