KFUM Oslo ønsker Vålerenga velkommen opp: - Det er her de hører hjemme

EKEBERG (Dagsavisen): Kåffa har 29 poeng i banken og trenger bare en seier til for å være sikre på ny kontrakt. Vålerenga leder OBOS-ligaen og har ti poeng ned til laget på tredjeplass. De to beste rykker opp.

– Vålerenga hører jo hjemme i Eliteserien og vi gleder oss til å ta imot dem her neste år. Det er godt å se hvordan de har klart å snu en vrien start. Og vi kan jo møtes i cupen allerede i høst, sier tidligere seriemester med Vålerenga, og nå assistenttrener i KFUM Oslo, Thomas Holm til Dagsavisen.

For hvis Vålerenga og KFUM Oslo vinner sine kvartfinaler den første helgen i oktober, møtes de i semifinalen. Den spilles i så fall på Intility Arena fordi Vålerenga er det lavest rangerte laget.

– Det er lenge til vi er der, men det hadde vært en fin bonus denne sesongen, sier Holm.

I denne serierunden spiller Vålerenga hjemme mot Åsane mandag kveld.

Langt opphold

KFUM Oslo har hatt en spesiell start på høstsesongen i fravær av kamper. Laget har spilt en eneste kamp siden 18. august. Nå kommer endelig hardkjøret.

Mens andre lag forbinder august og september med det tøffeste kjøret i sesongen, har det vært motsatt for KFUM Oslo. Siden de tapte 0–1 for Tromsø 18. august, har de bare spilt en kamp. Den ble til gjengjeld vunnet (2-0 over Lillestrøm).

– Man kommer jo litt ut av rytmen. Spillerne har fått litt fri, men har kjørt fullt program. Jeg og Johs. (Moesgaard) har vært på en liten ferie i Spania. Nå er vi rustet for tre kamper i løpet av en drøy uke, sier assistenttrener Thomas Holm.

Fredag gjennomførte laget et tidlig økt på Ekeberg før de spiste lunsj og reiste til Stavanger.

Fotball portretter Thomas Holm som VIF-spiller i 2005, sist VIF ble seriemester. (Gorm Kallestad/NTB)

Kapteinen må stå over

Der møter de Viking lørdag ettermiddag, men i den kampen må de klare seg uten kapteinen Robin Rasch, som soner for gule kort.

– Han er jo motoren i laget vårt, men slikt må vi takle. Jeg regner med at Remi-André Svindland kommer inn, men vi er jo litt spent. Andre spillere får vist seg fram, de kan ta utfordringen. Men vi har vist at vi er et godt bortelag i år, vårt fokus er å spille vårt spill uansett hvem vi møter og hvor vi er, sier Holm.

Det kan han trygt si etter gevinster på Lerkendal, i Molde og Tromsø og poeng på Aspmyra.

Så får vi se om trykket holdes oppe i to bortekamper på rappen i Stavanger og Bergen før Molde kommer til Ekeberg mandag om en uke.

Grunnen til det lange oppholdet er at kampen mot Brann ble utsatt på grunn av deres spill i Europa. Etter seieren over LSK var det rett ut i landslagspause.

– Disse utsettelsene på grunn av Europaspill er jeg ikke veldig begeistret for, sier hovedtrener Johannes Moesgaard.

Klubben håper NFF finner bedre løsninger senere.

Selvtillit i eget spill

KFUM har overrasket alle positivt i år og hovedårsaken mener Thomas Holm er ganske klar. De stoler på styrken i sitt eget spill.

– Vi tør å bruke ballen, vi er gode i flere faser i spillet. Så vi har nok overrasket motstanderne litt. Men så har vi også vært for udyktige hjemme, vi har ikke skapt så mye som vi hadde ønsket. Så vi burde hatt enda flere poeng, sier han.

– Er det noe mentalt å bikke 30 pong og i praksis ha reddet plassen?

– Ja, vinner vi en kamp nå, kan vi se oppover på tabellen. Vi ser jo bare muligheter, avslutter han.

PS. Adama Diomande fikk sin debut for KFUM Oslo da han kom inn som innbytter de siste 25 minuttene mot LSK. Men nå er han ut av spill i minst i et par uker på grunn av skade.

---

FAKTA

KFUMs neste kamper:

Lørdag 14.9 16.00: Viking – KFUM Oslo

Onsdag 18.9 19.00: Brann – KFUM Oslo

Mandag 23.9 19.00: KFUM Oslo – Molde

Søndag; 29.9 17.00: Odd – KFUM Oslo

---