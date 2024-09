Budskapet til VIF-jentene: - Dere lever ut en drøm

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

RØA KUNSTGRESS (Dagsavisen): Etter at seieren over Røa var i havn onsdag kveld, kunne laget gå i garderoben med en ny god følelse i kroppen. Det er en uke til de skal ut på tur igjen og møte Anderlecht i den siste runden for å komme inn i mesterligaens gruppespill.

- Jeg sa det til spillerne før kampen her. Dere kan leve ut en drøm denne fotballhøsten. Det er ikke noe norsk kvinnelag som er blitt seriemester og kommet til gruppespillet i Mesterligaen samme år. Men vi må ta steg for steg og ta hver kamp med det største alvor, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen etter at serieseieren på Røa var sikret.

Tørr bane

Nå er det ikke flere seriekamper denne måneden for Vålerenga, for de tre neste kampene handler om mesterliga og cup.

- Ja, vi er midt inne i en veldig spennende høst, men skal vi lykkes må vi holde fokus hele veien. Her slet vi på en tørr bane, men vi skapte sjanser og vi vant fortjent. De hadde vel en målsjanse i hele kampen.

- Du bruker kampene til å rullere mye?

- Vi har en bred stall. Nå byttet vi ut fire i startelleveren fra kampen i Romania og vi byttet fire underveis i kampen. Det er viktig at alle spillerne er i gang og får kjenne på det. Selv om vi leder serien er vi ikke mestere ennå, sier VIF-treneren.

Vålerengas trener Nils Lexerød takker Røa-spillerne for kampen. (Javad Parsa/NTB)

Kampen om plassene

Det siste er målscorer Stine Brekken enig i.

Hun er en av dem som er litt ut og inn av startelleveren. Hun startet på benken i 3-1 seieren over Farul Constanta i Romania lørdag, kom inn og spilte de siste 20 minuttene.

På Røa kunstgress var hun med fra start og satte sin femte scoring for sesongen. Olaug Tvedten og Karina Sævik har ti mål hver og midtstopper Elise Thorsnes har åtte.

- Det er en lang høst og vi regner oss ikke som seriemestere ennå. Jeg kjemper som alle andre om plassen på laget, sier Stine Brekken til Dagsavisen.

Tross sine bare 19 år er hun både serie- og cupmester med VIF.

Det kan hun bli i år også. Hun er kjapp i beina og kvikk i steget og var på rett plass til rett tid da kampen ble avgjort.

- Nå spilte jeg nitti minutter og kroppen min var klar for det. Så får vi bare se hvordan høsten blir, sier hun