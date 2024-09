VIF-rekruttene filleristet av Junkeren i bunnduellen på Intility

VIF-rekruttene kan teoretisk sett fortsatt berge plassen, men det er såpass usannsynlig at de fleste har avskrevet den muligheten for lenge siden. På Intility søndag var det Junkeren som var på besøk, og også gjestene ligger under streken og måtte vinne for å legge press på Strindheim som er plassen over streken.

Vålerenga 2 stilte med et meget ungt rekruttlag denne gangen, og startet på verst tenkelige vis da laget ga vekk et mål før det var spilt to minutter. VIF hadde kast på høyde med egen 16-meter, og det kastet gikk til VIFs Henrik Mo som spilte igjennom Junkerens Albert Braut Tjåland på ett touch. Haaland-fetteren takket og bukket for den gratismuligheten og sendte Junkeren opp i en tidlig ledelse.

Junkeren styrte det meste fra start, og kom til en stor mulighet etter ti minutter etter et flott veggspill og en fin flikk gjennom, men VIF-keeper Ulrik Strøm kom ut og fikk avverget før Junkeren-spissen. Etter 20 minutter burde VIF utlignet, da Taha Usman kom alene med keeper. Unggutten hadde til og med seg en lagkamerat, men brukte altfor lang tid på å bestemme seg, slik at han ble løpt opp og sjansen spolert.

Strålende Junkeren-scoringer

Junkeren var frempå et par ganger etter den store Vålerenga-sjansen, men doblet ikke ledelsen før ti minutter før pause. Denne gang kom målet etter et glimrende Junkeren-angrep, der Sidad Chooly, Isak Lekang og Håkon Myrseth satte opp en fin trekant på høyre før sistnevnte spilte ballen ut til Alexander Hagen på venstresiden av VIFs 16-meter. Han ventet på Magnus Hellevik Hansen som kom på en overlap, og stormet inn i VIF-boksen og satte ballen kontant i mål.

Fem minutter senere kom kampens tredje mål, da Junkeren scoret igjen. Denne gang etter en fin krosser ut til Ivar Unhjem. Han slo ballen inn i feltet, der VIF-kaptein Jakob Granli styrte ballen i eget mål. To minutter før pause kom også 0-4, etter nok et lekkert angrep. Først et par fine touch og veggspill før ballen gikk ut til venstre der Hellevik Hansen la inn på bakerste stolpe, der Håkon Myrseth scoret.

Junkeren skapte et par farlige muligheter helt i tampen av den andre omgangen, men de siste 45 minuttene bar preg av at det var et Junkeren-lag som allerede hadde vunnet kampen. Det gjorde at det ikke skjedde sånn voldsomt mye, før vi fikk kampens femte mål drøye 20 minutter før slutt.

Vålerengas unggutter fikk det veldig tøft hjemme mot tabellnabo Junkeren, i det som var en skikkelig bunnduell på Intility (Oskar Wikestad)

VIF-reduseringer på tampen

Igjen spilte Vålerenga på seg et farlig brudd like inne på Junkerens banehalvdel. Gjestene stormet i angrep, før ballen til slutt endte opp ute på høyrekanten. Ballen ble slått inn bak VIF-forsvaret, der Lasse Lien hadde sneket seg inn og chippet ballen over keeper Ulrik Strøm til 0-5.

Vålerenga fikk seg en redusering kvarteret før slutt, da Charles Såheim knuste alle Junkeren-spillerne inne i feltet og fikk hodet på en godt slått corner. VIF-rekruttene fikk seg nok en redusering fem minutter før slutt da Emin Pajic slo en strålende stikker til Haniel Samson, som scoret sikkert alene med keeper.

VIF-rekruttene kunne faktisk redusert en gang eller to til, da Junkeren slapp seg voldsomt ned mot slutten. Det gjorde at Vålerenga 2 kom til et par halvsjanser mot slutten, men det endte veldig fortjent med Junkeren-seier og VIF-rekruttenes niende tap på hjemmebane så langt denne sesongen.

Charles Såheim reduserte til 1-5 da han fikk stanget inn sitt mål på corner. (Oskar Wikestad)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 20

Vålerenga 2 – Junkeren 2-5 (0-4)

Intility Arena, 132 tilskuere

Mål: 0-1 Albert Braut Tjåland (3.), 0-2 Magnus Hellevik Hansen (35.), 0-3 Jakob Granli selvmål (39.), 0-4 Håkon Myrseth (44.), 0-5 Lasse Lien (72.), 1-5 Charles Såheim (76.), 2-5 Haniel Samson (86.)

Gule kort: Nikola Udovicic, Brage Eie, Mateo Fisher, Vålerenga 2.

Dommer: Satha Sejoohn Sritharan (Oppsal IF Fotball)

Vålerenga 2: Ulrik Strøm – Nikola Udovicic (Maxwell Kerdoe fra 61.), Jakob Granli, Mateo Fisher, Fredrik Naustvik – Haniel Samson, Henrik Mo (Emin Pajic fra 61.), Gabriel Oppsahl (Herman Etholm fra 73.), Charles Såheim – Taha Usman (Wahib Fadil fra 61.), Brage Eie.

---