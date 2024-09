Sørlie-show da Gamle Oslo slo Oppsal: – Fikk klar beskjed fra fatter’n

VALLHALL (Dagsavisen): Severin Sørlie var langt nede etter det skuffende 3-3-oppgjøret mellom Gamle Oslo og Skeid 2 forrige søndag. Da ledet Gamle Oslo 2-0, men slapp inn tre på rad og klarte bare uavgjort. Da misbrukte de en gyllen mulighet til å ta innpå to poeng på serieleder Nordstrand, som også spilte 3–3, mot Bærum.

Lørdag var både Gamle Oslo og Nordstrand tilbake på vinnersporet. Gamle Oslo hadde god kontroll mot Oppsal og vant 3-2, mens Nordstrand feide over Åskollen og vant 6–1. Dermed er det fortsatt seks poeng mellom lagene med seks serierunder igjen, med Asker mellom dem to på tabellen.

– Disse tre poengene var helt ekstremt viktige. Nå henger vi fortsatt med. Oppsal er et vanskelig lag å møte. Det er jo det nærmeste vi kommer rivaler, så det er deilig at vi tar tre poeng her, sier matchvinner Sørlie til Dagsavisen.

– Vi har gjort det vi skal i år. Vi er nyopprykket og ligger på 3. plass, foran gode lag som Bærum, Frigg og Ullern. Vi kan være stolte av hva vi har gjort så langt i år, sier trener Adam Larsen Kwarasey til Dagsavisen.

Seriefinale i slutten av september

Og for de som elsker breddeball, så møtes lagene 28. september klokken 14.00 på Nordstrand Arena. Dit bare må man komme om man vil få med seg en slags seriefinale.

– Det blir helt rått, men vi må gjøre jobben fram til det og. Vi pleier ofte å slite mot lagene under oss på tabellen, så vi må være skjerpet fram til 28. september. Nordstrand er jo det soleklart beste laget vi har møtt i år, så vi må være skjerpet. Jeg gleder meg veldig til å spille mot dem, sier Sørlie.

– De er jo 100 prosent det beste laget i avdelingen, sier Kwarasey og legger vekt på 100 prosent, ettersom det var det Nordstrand-trener Markus Cham sa etter at de slo Sarpsborg 2 i slutten av august.

– De ligger på toppen. Det blir kjempegøy å teste seg mot dem. De er jo det 100 prosent beste laget i 3. divisjon, sier Kwarasey noe ironisk.

To nye mål

Nevnte Severin Sørlie var toneangivende og banens beste nok en gang, da Gamle Oslo slo Oppsal lørdag. Sørlie scoret 1-0- og 3-1-målet og var tredje sist på 2-0-målet. Dermed holdt han ord etter at han etter søndagens 3-3-kamp mot Skeid 2 sa han måtte gjøre mer på egen hånd.

– Guess who’s back, sier Sørlie selvsikkert og smiler.

– Jeg har ikke vært helt meg selv etter sommerferien. Jeg har sentret litt mye og hadde en del målgivende pasninger, men ikke mål. Så etter sist kamp fikk jeg klar beskjed fra fatter’n om at jeg må gå mer selv. Jeg er kjempefornøyd og glad for å score to. Også er det ekstra gøy når man vinner, sier Sørlie videre.

Med dagens to mål er Sørlie oppe i 21 scoringer for sesongen, og er med det fire bak avdelingens toppscorer Lasse Bransdal fra Bærum i den toppscorerduellen.

– Severin er viktig for oss. Han er en målscorer og står for mange av scoringene våre. Han er gull verdt, sier Kwarasey.

Elektrisk åpning

Oppsal kom ut i hundre og fikk en kjempemulighet allerede etter 32 sekunder. Gjestene i blått trillet rundt på høyre og til slutt fikk Mathias Øfsti Bråten skutt upresset fra 14 meter. Forsøket gikk rett på Emil Moe. En gigantisk mulighet som Oppsal burde utnyttet bedre.

Etter det tok Gamle Oslo over og skapte en haug av muligheter. Først ble en scoring av Sørlie annullert for en offside som aldri var offside. Et kast fra venstre ble stusset av Felix Anthonessen inn på bakre stolpe, der Sørlie ventet. Han banket ballen i mål, men på uforståelig vis ble målet vinket av for offside. Anthonessen var riktignok i offside da kastet ble kastet, men det er jo ikke offside på kast.

Kort tid etter skulle Sørlie bare bredside ballen i mål fra kloss hold, men skjøt i stanga under hardt press. Men på det tredje skulle det skje for Sørlie, da hans første mål for dagen kom etter 17 minutter. Emil Horn klarte ikke spille fra seg ballen på 20 meter, som gjorde at Sørlie kunne snappe den opp. Han dro av Sebastian Lihaug og satte ballen i det åpne målet til 1–0.

Redusering ut av intet

Tre minutter senere var Gamle Oslo nære på igjen, men denne gangen gikk skuddet fra fem meter fra Tavakoli like utenfor. Et halvt minutt senere kom Sørlie igjen alene, men denne gangen ble skuddet stoppet av Sanyang på strek.

33 minutter var spilt da Gamle Oslo gikk opp til 2–0. En corner fra Sørlie ble slått inn. Furu vant duellen i boks og headet ned i baine på Daniel Tavakoli, som banket ballen i hjørnet fra to meter.

Deretter roet kampen seg flere hakk før Mats Brændvang, helt ut av intet, reduserte til 1–2 like før pause. Kebba Lamin vippet ballen lekkert over en forsvarer til Brændvang, som banket til på helvolley fra åtte meter. Ballen snek seg ned i lengste hjørne. Dermed sto det 2–1 til pause.

Vakker Sørlie-scoring og tverrliggertreff

Gamle Oslo fikk en pangstart på den andre omgangen og gikk opp til 3–1 etter 49 minutter. Fender Batu Sowe forserte fremover med ball inn på Oppsal sin halvdel og slapp på perfekt tidspunkt til Sørlie. På første curlet Sørlie ballen vakkert i mål til 3–1.

To minutter senere trodde Joacim Sereba han hadde gjort 4–1 etter en retur på et skudd fra Sørlie, men kanten ble vinket av. På det påfølgende angrepet motsatt vei var Matheo Hoang farlig frempå med et skudd fra 14 meter, men Moe reddet ut til corner.

Kort tid etter var Oppsal uhyre nær 2–3. Musa Sanyang fikk ball ute til høyre og burde skutt, men valgte å slå inn. På fem meter kom Sebastian Helgesson og hamret til på volley, men forsøket gikk i tverrligger og ut.

Kontrollerte inn seieren

Kampen roet seg flere hakk etter dette. Gamle Oslo var komfortable og forsvarte seg godt, og hadde nok 3-3-kampen mot Skeid 2 fra forrige uke i bakhodet, da de ga fra seg 2-0-ledelse.

Fem minutter før slutt var Oppsal halvfarlig frempå ved Brændvang, men han hadde tatt på seg ryggsekken da han skjøt fra åtte meter. Dermed gikk ballen himmelhøyt over.

Men så, helt ut av intet, fikk Oppsal straffe med tre minutter igjen da Mustafa ble lagt i bakken. Øfsti Bråten tok fem skritts løpefart og limte den helt nede i hjørnet til 2–3. Flere mål ble det ikke

– Det var viktige tre poeng, men unødvendig stressende synes jeg. Jeg føler vi har ganske god kontroll på dem, og vi er det beste laget. Men alle kamper mot Oppsal blir tette og jevne. All ære til dem for den innsatsen de legger ned hver eneste kamp, avslutter Kwarasey.

---

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – runde 20

Gamle Oslo-Oppsal 3–2 (3–1)

Vallhall, 70 tilskuere

Mål: 1–0 Severin Sørlie (17), 2–0 Daniel Tavakoli (33), 2–1 Mats Brændvang (44), 3–1 Sørlie (50), 3–2 Mathias Øfsti Bråthen (88. str.)

Gule kort: Fredrik Graham Hansen, Fitim Azemi, Felix Anthonessen, Gamle Oslo

Gamle Oslo: Emil Moe – Nicklas Raaholt, Fender Batu Sowe, Ivar Furu, Henrik Bredeli – Fredrik Graham Hansen (Erik Eikeng etter 85), Felix Anthonessen, Daniel Tavakoli (Pamadou Jatta etter 65) – Joacim Sereba (André Marti etter 85), Fitim Azemi, Severin Sørlie (Andreas Skattum Nordby etter 85).

Oppsal: Sebastian Lihaug Jakobsen – Emil Horn (Kalle Roba etter 45), Musa Sanyang (Torje Eide etter 78), Matarr Sarr, Matheo Hoang – Mathias Øfsti Bråthen, Florind Lokaj, Kebba Lamin, Tin August Nguyen (Yossef Ibrahim etter 45) – Sebastian Helgesson (Amez Mustafa etter 72), Mats Brændvang.

---